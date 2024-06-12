Российская Федерация благодарна Китаю и другим союзникам, отказавшимся участвовать в "мирной конференции" в Швейцарии, по мнению посла России в Китае Игоря Моргулова, это не имеет смысла.



Ранее Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, подчеркивал, что мероприятие должно включать признание Россией и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех планов.



Она указала на сложность участия Китая в этой встрече из-за того, что, вероятно, не удастся выполнить эти условия.



Игорь Моргулов выразил благодарность "китайским и другим партнерам", отказавшимся участвовать в этом не имеющем смысла мероприятии, в своем выступлении на приеме в российском посольстве в Пекине в честь Дня России.



Он подчеркнул, что суть украинского конфликта заключается в борьбе за право каждого суверенного государства учитывать свои интересы в области безопасности, против вторжения внешних сил во внутренние дела других стран, вплоть до свержения нежелательных режимов, против современных нацистов, пропагандирующих разделение людей на основе национальности, языка или религии.



"Наши военнослужащие продолжают традиции своих предков, защищавших независимость Родины в годы Второй мировой войны. Я уверен, что, как и ранее, мы одержим победу, так как правда на нашей стороне", — отметил дипломат.



Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в курортном городке Бюргеншток недалеко от Люцерна. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также лидер Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в мероприятии.



По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не приглашала Россию на саммит по Украине, и Москва не собирается участвовать в любом случае.



Он добавил, что идея проведения мирной конференции, поддерживаемая организаторами, не принимается Россией, поскольку это представляет собой попытку протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира", игнорирующую интересы России.



В Кремле заявили, что искать решение украинского конфликта без участия России абсолютно бессмысленно и не перспективно.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿