Фото столовых приборов
© https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:40

Мутные вилки и ложки — не приговор: простой приём возвращает блеск за минуты

Долгое замачивание приборов из разных металлов вызывает пятна на вилках — The Spruce

Нет ничего неприятнее, чем накрыть стол и заметить мутные вилки или ложки с пятнами от воды и еды. Даже дорогие приборы быстро теряют вид, если за ними неправильно ухаживать. Хорошая новость в том, что вернуть им блеск можно без сложных средств и походов в магазин. Об этом сообщает The Spruce.

Почему столовые приборы теряют блеск

Пятна и потускнение появляются не только от времени, но и из-за мелочей: остатков пищи, жёсткой воды, агрессивных моющих средств и неправильной сушки. Даже нержавеющая сталь может мутнеть, если долго контактирует с кислотами, а покрытые и серебряные приборы особенно чувствительны к царапинам и химии. Поэтому основа ухода — не столько полировка, сколько правильное мытьё и хранение.

Базовый уход, который действительно работает

После еды приборы стоит ополоснуть как можно быстрее, чтобы остатки пищи не успели "въесться". Замачивать их надолго, особенно вперемешку из разных металлов, не рекомендуется: это может вызвать химические реакции и пятна.

Лучший вариант — ручное мытьё. Наполните раковину тёплой водой, добавьте несколько капель мягкого средства для посуды и вымойте приборы мягкой губкой или микрофиброй. Абразивы, металлические губки и меламиновые ластики использовать нельзя — они оставляют микроскопические царапины. После мытья приборы нужно тщательно сполоснуть и сразу вытереть насухо безворсовой тканью: именно сушка предотвращает следы от воды.

Как вернуть блеск разным видам приборов

Нержавеющая сталь обычно не темнеет, но может терять блеск. Для полировки достаточно мягкой ткани с каплей оливкового масла: аккуратно протрите поверхность, затем вымойте и высушите. Если появился налёт от кислотных продуктов, поможет протирание неразбавленным белым уксусом с последующим ополаскиванием.

Покрытые приборы требуют особенно бережного подхода. Для удаления потемнения используют пасту из пищевой соды и воды. Её наносят мягкой тканью, осторожно протирают поверхность, затем смывают и вытирают насухо.

Стерлинговое серебро можно чистить как специальными средствами, так и домашней пастой из воды и пищевой соды в пропорции примерно 1:3. Полировать нужно небольшими участками мягкой тканью, после чего хорошо промыть и отполировать насухо.

Как справиться с упрямыми пятнами

Если обычное мытьё не помогло, есть несколько простых способов. Раствор из равных частей воды и белого уксуса подходит для пятен от воды и потускнения: приборы можно ненадолго замочить, затем протереть и высушить.

Паста из кукурузного крахмала и воды действует мягко и подходит для деликатной очистки. Её наносят губкой, аккуратно протирают пятна, затем смывают.

Для серебра и серебряного покрытия используют ванну с пищевой содой и алюминиевой фольгой: налёт "переходит" на фольгу, а приборы становятся светлее без трения.

Неочевидные помощники из кухни

Зубная паста без геля помогает убрать ржавчину и лёгкое потемнение. Лимонный сок растворяет минеральные следы и освежает поверхность, особенно в сочетании с щепоткой соды. Крем тартар хорошо работает на нержавеющей стали, а кетчуп, благодаря уксусу, помогает избавиться от водных пятен и тусклости — достаточно оставить его на поверхности на несколько минут.

В итоге сияющие столовые приборы — это не вопрос дорогих средств, а привычек. Аккуратное мытьё, немедленная сушка и редкая мягкая полировка позволяют сохранить блеск и избавиться даже от стойких пятен без лишних усилий.

