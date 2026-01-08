Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:21

Праздники закончились, тело сопротивляется: мягкий способ снова втянуться в тренировки

Плавный старт тренировок снизил риск травм после перерыва — фитнес-тренеры

После длинных праздников тело нередко оказывается в состоянии паузы: привычный ритм сбит, мотивация колеблется, а мысль о возвращении к тренировкам вызывает внутреннее сопротивление. Резкий старт с прежними нагрузками может не только отбить желание заниматься, но и привести к переутомлению или травмам. Поэтому путь назад к активности требует аккуратного подхода и внимания к собственным ощущениям. Об этом сообщает Shape.

Почему не стоит торопиться с нагрузками

Первый и самый важный шаг после перерыва — не попытка наверстать упущенное, а само возвращение движения в повседневную жизнь. Даже умеренная физическая активность уже запускает восстановительные процессы и помогает телу вспомнить привычный режим. На этом этапе приоритетом становится регулярность, а не количество повторений или рабочие веса. Такой подход хорошо вписывается в гибкий подход к тренировкам, когда движение перестаёт быть обязанностью и становится поддержкой для организма.

Для многих дополнительной опорой становится социальный фактор. Совместные занятия и групповые форматы помогают быстрее войти в ритм и удержать мотивацию.

"Людям, заряжающимся от взаимодействия с другими и работы в команде, стоит начать посещать групповые программы", — советует эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.

Он также отмечает, что наличие партнера по тренировкам — друга или близкого человека — дает эмоциональную поддержку и упрощает формирование устойчивой привычки.

Мягкая физика как стартовая точка

Хорошей основой для возвращения к занятиям считаются программы так называемой мягкой физики. Они не перегружают организм и при этом подготавливают его к дальнейшему прогрессу. В их основе лежит несколько ключевых принципов:

  1. Миофасциальный релиз — прокатывание мышц с помощью ролла для снятия зажимов и улучшения подвижности, подробнее этот механизм описывается в материале про миофасциальный релиз.

  2. Функциональные упражнения, вовлекающие сразу несколько мышечных групп и повышающие общую мобильность.

  3. Сочетание различных режимов работы мышц и кардиореспираторной системы, что способствует ускорению восстановления и нормализации обменных процессов.

Такой формат помогает мягко вернуть ощущение контроля над телом и избежать перегрузки на старте.

Простой комплекс для возвращения в режим

Эксперт XFIT Дарья Арькова предлагает базовый комплекс упражнений, знакомых большинству, но по-прежнему эффективных. Выполнять их рекомендуется последовательно, уделяя внимание технике. Перед началом важна короткая разминка, а завершать тренировку лучше заминкой с элементами МФР.

В комплекс входят выпады назад, отжимания, приседания с широкой постановкой стоп, бег в упоре лежа и прыжки вверх. Эти упражнения задействуют основные мышечные группы, развивают выносливость и координацию, а также помогают постепенно вернуть силовую и кардионагрузку. Особое внимание стоит уделять технике приземления и работе суставов, избегая резких движений и чрезмерной амплитуды.

Силовая и кондиционная тренировка: кому и зачем

Когда базовая активность снова вошла в привычку, следующим шагом могут стать силовые и кондиционные тренировки. Они подходят не только спортсменам, но и людям без специальной подготовки. Такие занятия создают прочную физическую основу для повседневной активности, помогают быстрее восстановиться после болезни или травм и подготовиться к более сложным форматам.

"Силовая и кондиционная тренировка преследует те же цели, что и стандартная фитнес-тренировка, но при этом лучше развивает физические качества: силу, выносливость, скорость, гибкость и координацию", — отмечает мастер-тренер XFIT Илья Франк.

По его словам, подобные программы не только укрепляют тело, но и снижают риск травм, подготавливая организм к различным видам нагрузок.

Постепенное возвращение к активности после праздников — это не гонка за результатами, а выстраивание устойчивого ритма. Внимание к сигналам тела, умеренность и поддержка извне позволяют сделать этот процесс комфортным и долгосрочным, превращая тренировки снова в естественную часть жизни.

