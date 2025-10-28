Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:16

Машина, над которой смеялись, стала хитом: как Mitsuoka Buddy превратила насмешки в продажи

Автопроизводитель Mitsuoka выпустит лимитированную серию Buddy в 2025 году

Первое впечатление об этом автомобиле обманчиво. Снаружи он вызывает улыбку или даже лёгкое недоумение — словно сошёл с картинки старого американского журнала о пикапах 70-х. Но стоит присмотреться, и становится ясно: за этим нарочито "винтажным" фасадом скрывается современная японская инженерия. Mitsuoka Buddy — тот случай, когда смелость в дизайне побеждает скепсис и становится залогом успеха.

Когда странность превращается в фирменный стиль

Автомобиль, на первый взгляд вызывающий вопросы, стал хитом продаж. Иронично, но именно за счёт своей необычности. Mitsuoka — не новичок в подобной эстетике: с 1968 года компания экспериментирует с формами, вдохновляясь ретро и эксцентричными американскими мотивами. Но лишь в 1990-х бренд получил официальный статус десятого японского автопроизводителя — и начал свой путь как создатель машин с характером.

От RAV4 к Blazer и обратно

Базой для Buddy стал Toyota RAV4 пятого поколения. Mitsuoka взяла от него лишь платформу и несколько кузовных панелей — крышу, двери и стекла. Всё остальное было переделано до неузнаваемости. Передняя часть автомобиля вдохновлена Chevrolet K5 Blazer 1973 года с характерной хромированной решёткой. Задняя — скорее отсылка к Cadillac тех лет. Даже крышка багажника будто позаимствована из музейной коллекции американских внедорожников 70-х.

Так родилась "смесь эпох": строгие линии японского кроссовера сочетаются с ностальгическим блеском классических форм. В итоге автомобиль стал предметом насмешек в интернете, его называли "самым уродливым внедорожником десятилетия". Но в Mitsuoka не обиделись — напротив, именно благодаря этой славе модель мгновенно разошлась.

Продажи вопреки скепсису

Производитель рассчитывал на скромный успех — всего 200 экземпляров. Однако спрос оказался в шесть раз выше. За несколько лет Mitsuoka продала около 1200 автомобилей, а очереди пришлось ограничить из-за дефицита микрочипов. Теперь производство возобновлено, и на рынок выходит новая лимитированная серия — всего 150 машин.

Почти ничего не изменилось: к палитре добавлены два новых оттенка — Iceman Gray и Beach Greige. Белый Globe One White Pearl II обещает стать самым редким: таких автомобилей будет всего тридцать. Интерьер получил возможность комбинированной обивки, но приборная панель осталась прежней — та же, что у RAV4, с цифровыми индикаторами и аккуратным минимализмом.

Что под капотом

Силовая установка знакома поклонникам гибридных Toyota. Под капотом — 2,5-литровый бензиновый двигатель, гибридная система, электронная трансмиссия eCVT и полный привод E-Four. Водителям гарантирована надёжность, которую обеспечивают японские технологии. При этом дизайн будто кричит: "Я не как все!"

Сравнение

Параметр Mitsuoka Buddy Toyota RAV4 Hybrid
Платформа RAV4 (5-е поколение) TNGA-K
Двигатель 2.5 л, гибрид, 4 цилиндра 2.5 л, гибрид
Привод E-Four (полный) 4WD / FWD
Цена (Япония) от 7 260 000 иен от 3 700 000 иен
Производство Ограниченная серия (150 шт.) Массовое
Дизайн Ретро-стиль 70-х Современный кроссовер

Советы шаг за шагом: как купить лимитированную серию

  1. Зайти на официальный сайт Mitsuoka и оформить предзаказ.

  2. Проверить выбранный цвет: белый Globe One White Pearl II доступен только для первых 30 покупателей.

  3. Уточнить доступность интерьера с комбинированной обивкой.

  4. Внести депозит и дождаться подтверждения поставки.

  5. Подготовить документы на регистрацию — в Японии это займёт не более недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что Buddy — просто RAV4 в другом кузове.
    Последствие: разочарование из-за переоценённых ожиданий.
    Альтернатива: рассматривать модель как дизайнерский объект, а не массовый SUV.

  • Ошибка: выбирать машину ради практичности.
    Последствие: переплата без понимания, за что.
    Альтернатива: брать Buddy ради имиджа, коллекции или удовольствия от владения редкостью.

  • Ошибка: сравнивать с американскими ретро-внедорожниками напрямую.
    Последствие: неверные ожидания по мощности и характеру.
    Альтернатива: оценивать как арт-проект на колёсах с японской надежностью.

А что если Buddy появится в Европе?

Скорее всего, он быстро нашёл бы своих фанатов. Европейцы ценят винтаж и индивидуальность — от MINI до Morgan. При правильной сертификации Mitsuoka могла бы занять нишу между люксовыми и коллекционными автомобилями. Но пока компания сосредоточена на внутреннем рынке, где ценят оригинальные решения и безупречное качество сборки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Необычный дизайн в духе 70-х Высокая цена
Надёжная гибридная система Toyota Небольшой выбор комплектаций
Эксклюзивность и редкость Отсутствие поставок за рубеж
Возможность выбора уникальных цветов Много хрома — не всем по вкусу
Культовый статус и внимание на дороге Малое количество сервисных центров

FAQ

Сколько стоит Mitsuoka Buddy?
От 7 260 000 иен (около 950 000 крон). Для сравнения, Toyota RAV4 с тем же мотором стоит примерно вдвое дешевле.

Будет ли автомобиль продаваться за пределами Японии?
Пока нет. Компания выпускает ограниченные партии исключительно для внутреннего рынка.

Можно ли заказать Buddy с левым рулём?
Нет, модель предназначена только для японского рынка, но энтузиасты могут привезти её самостоятельно.

Насколько сложно обслуживать Buddy?
Технически это RAV4, поэтому запчасти и обслуживание доступны через сеть Toyota.

Мифы и правда

  • Миф: Mitsuoka Buddy — это просто "обвес" на RAV4.
    Правда: кузов полностью переработан, а проект имеет собственную инженерную сертификацию.

  • Миф: модель провалилась из-за критики в СМИ.
    Правда: продажи превзошли ожидания в шесть раз.

  • Миф: автомобиль создан только ради имиджа.
    Правда: несмотря на шоу-дизайн, это полноценный гибрид с проверенной механикой.

3 интересных факта

  1. Каждая машина собирается вручную, а не на конвейере.

  2. Mitsuoka — единственный японский бренд, официально признанный производителем после 1980-х.

  3. Компания ранее выпускала лимузины и купе, вдохновлённые Jaguar и Rolls-Royce.

Исторический контекст

Mitsuoka Buddy стал частью новой волны интереса к ретро-дизайну в Японии. В 1990-х похожие эксперименты делала Nissan с Figaro и Be-1. Эти проекты доказали, что у "ностальгических" машин есть рынок. Сегодня Buddy продолжает традицию — но с современным гибридным сердцем и узнаваемой японской аккуратностью.

