Надела старые кроссовки — и поняла, что мода действительно возвращается: теперь все их ищут
Когда-то кроссовки были строго спортивной обувью, но сегодня они стали универсальным элементом современного стиля. Их носят на пробежке, в офисе, на вечеринках и даже на деловых встречах. По данным Hypebeast, 72% люксовых брендов называют кроссовки своим самым продаваемым продуктом. Неудивительно, что рынок переживает ренессанс, в котором главную роль играют ретро-модели.
Мода циклична, и то, что когда-то носили спортсмены, теперь становится объектом желания коллекционеров и инфлюенсеров. Пять ключевых ретро-трендов, вернувшихся в моду в 2025 году, доказывают: старое действительно становится новым.
-
Замша снова в игре
Замшевые кроссовки этой осенью — абсолютный маст-хэв. Мягкая фактура придаёт образу глубину, делая его визуально интереснее. Замша выглядит дороже, чем классическая кожа или текстиль, и легко адаптируется под разные стили — от повседневного до делового кэжуала.
Чтобы войти в тренд, выбирайте приглушённые оттенки - песочный, серый или бордовый. А если хотите заявить о себе — обратите внимание на объёмные модели с контрастной подошвой.
-
Металлический блеск
"Металлические акценты возвращают нас в эпоху начала 2000-х — технологичную, смелую и авангардную", — отметила стилист Холли Мерседес.
Серебристые, хромированные и зеркальные поверхности стали хитом года. Такие кроссовки выглядят футуристично и идеально вписываются в урбанистические образы. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с джинсовыми комбинезонами или минималистичными костюмами.
Бренды Puma, Nike и Asics активно возвращают в коллекции старые модели с металлическими вставками, вдохновляясь эстетикой Y2K.
-
Возвращение стройных силуэтов
После многолетнего господства массивных "папиных кроссовок" на авансцену возвращаются лёгкие и обтекаемые формы. Рынок отходит от громоздких моделей и делает ставку на чистые линии.
Такие модели облегают ногу, визуально удлиняют силуэт и смотрятся особенно элегантно в паре с укороченными брюками или юбками-миди. Пример — Puma Speedcat и Adidas SL72, которые снова покоряют соцсети.
-
Классика 80-х: кроссовки с низким верхом
Лаконичные модели, вдохновлённые теннисной обувью 80-х, снова на пике. Они просты, удобны и универсальны.
"Кроссовки с низким верхом — это возвращение к минимализму, где каждая деталь работает на стиль", — пояснила фэшн-консультант Марилин Ларсен.
Белые или кремовые низкие кроссовки идеально сочетаются с джинсами, тренчами и костюмами в стиле smart casual. Это обувь вне времени — она одинаково уместна и в офисе, и на прогулке.
-
Цвет против скуки
Классические белые модели никуда не исчезают, но в 2025 году на сцене правят яркие цвета. Возрождение неона и пастельных оттенков вдохновлено эстетикой 80-90-х годов.
Палитра варьируется от насыщенного лайма и розового фуксия до небесно-голубого и лавандового. Цветные модели добавляют индивидуальности и делают акцент на обуви как на главном элементе образа.
Сравнение
|
Тренд
|
Ключевая особенность
|
Лучшие сочетания
|
Пример бренда
|
Замша
|
Мягкая текстура, богатый цвет
|
Пальто, джинсы, кашемир
|
Clarks, New Balance
|
Металлик
|
Эффект блеска и футуризма
|
Минималистичные образы
|
Puma, Asics
|
Узкий силуэт
|
Облегающая форма, динамика
|
Брюки-клёш, миди-юбки
|
Adidas, Reebok
|
Низкий верх
|
Минимализм, комфорт
|
Базовые джинсы, тренч
|
Veja, Nike
|
Цвет
|
Яркий акцент
|
Спортивные и уличные образы
|
Converse, Vans
Советы шаг за шагом
- Определите свой стиль — спорт-шик, минимализм или ретро.
- Выберите одну трендовую пару, а не пять. Универсальность — ключ.
- Следите за уходом: замша и металлизированные материалы требуют аккуратности.
- Не бойтесь сочетать кроссовки с деловыми вещами — это современный способ выглядеть стильно.
- Обновляйте шнурки и стельки, чтобы любимая пара служила дольше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Покупать самые массивные модели в надежде "быть в тренде".
Последствие: Образ выглядит устаревшим.
Альтернатива: Выбирайте более лёгкие и узкие силуэты.
- Ошибка: Игнорировать уход за замшей.
Последствие: Быстрое выцветание и потеря формы.
Альтернатива: Используйте водоотталкивающий спрей и мягкую щётку.
А что если…
Если вы хотите объединить комфорт и моду, попробуйте гибридные модели - например, кроссовки с низким верхом и металлическими элементами. Они отражают дух 2000-х и при этом остаются удобными для повседневной носки.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальность и комфорт
|
Быстро меняющиеся тренды
|
Подходят для любого стиля
|
Некоторые модели требуют ухода
|
Возвращение культовых брендов
|
Высокая цена на лимитированные версии
FAQ
Какие кроссовки будут самыми модными зимой 2025-2026?
Замшевые и металлические модели с низким верхом — лидеры сезона.
Как сочетать цветные кроссовки?
Сдержанная одежда и нейтральные оттенки помогут сбалансировать образ.
Стоит ли покупать винтажные пары?
Да, если они в хорошем состоянии: это экологично и подчёркивает индивидуальность.
Мифы и правда
- Миф: Кроссовки неуместны в офисе.
Правда: Современные модели легко интегрируются в деловой стиль.
- Миф: Ретро выглядит устарело.
Правда: Это новый взгляд на классику, который формирует модные коллекции.
- Миф: Цветные модели сложно сочетать.
Правда: Достаточно придерживаться одной цветовой доминанты в образе.
2 интересных факта
- Первые кроссовки с низким верхом появились в 1917 году — Converse All Star.
- В 1990-х Nike выпускала ограниченные серии, ставшие прообразом "дропов".
Исторический контекст
Эволюция кроссовок — отражение культурных изменений. В 50-х годах их носили только спортсмены, в 80-х — подростки и музыканты, а в 2000-х они стали символом свободы и уличной моды. Сегодня ретро-тренды объединяют прошлое и будущее, превращая привычную обувь в объект стиля, индивидуальности и ностальгии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru