Надела старые кроссовки — и поняла, что мода действительно возвращается: теперь все их ищут

Когда-то кроссовки были строго спортивной обувью, но сегодня они стали универсальным элементом современного стиля. Их носят на пробежке, в офисе, на вечеринках и даже на деловых встречах. По данным Hypebeast, 72% люксовых брендов называют кроссовки своим самым продаваемым продуктом. Неудивительно, что рынок переживает ренессанс, в котором главную роль играют ретро-модели.

Мода циклична, и то, что когда-то носили спортсмены, теперь становится объектом желания коллекционеров и инфлюенсеров. Пять ключевых ретро-трендов, вернувшихся в моду в 2025 году, доказывают: старое действительно становится новым.

Замша снова в игре

Замшевые кроссовки этой осенью — абсолютный маст-хэв. Мягкая фактура придаёт образу глубину, делая его визуально интереснее. Замша выглядит дороже, чем классическая кожа или текстиль, и легко адаптируется под разные стили — от повседневного до делового кэжуала.

Чтобы войти в тренд, выбирайте приглушённые оттенки - песочный, серый или бордовый. А если хотите заявить о себе — обратите внимание на объёмные модели с контрастной подошвой.

Металлический блеск

"Металлические акценты возвращают нас в эпоху начала 2000-х — технологичную, смелую и авангардную", — отметила стилист Холли Мерседес.

Серебристые, хромированные и зеркальные поверхности стали хитом года. Такие кроссовки выглядят футуристично и идеально вписываются в урбанистические образы. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с джинсовыми комбинезонами или минималистичными костюмами.

Бренды Puma, Nike и Asics активно возвращают в коллекции старые модели с металлическими вставками, вдохновляясь эстетикой Y2K.

Возвращение стройных силуэтов

После многолетнего господства массивных "папиных кроссовок" на авансцену возвращаются лёгкие и обтекаемые формы. Рынок отходит от громоздких моделей и делает ставку на чистые линии.

Такие модели облегают ногу, визуально удлиняют силуэт и смотрятся особенно элегантно в паре с укороченными брюками или юбками-миди. Пример — Puma Speedcat и Adidas SL72, которые снова покоряют соцсети.

Классика 80-х: кроссовки с низким верхом

Лаконичные модели, вдохновлённые теннисной обувью 80-х, снова на пике. Они просты, удобны и универсальны.

"Кроссовки с низким верхом — это возвращение к минимализму, где каждая деталь работает на стиль", — пояснила фэшн-консультант Марилин Ларсен.

Белые или кремовые низкие кроссовки идеально сочетаются с джинсами, тренчами и костюмами в стиле smart casual. Это обувь вне времени — она одинаково уместна и в офисе, и на прогулке.

Цвет против скуки

Классические белые модели никуда не исчезают, но в 2025 году на сцене правят яркие цвета. Возрождение неона и пастельных оттенков вдохновлено эстетикой 80-90-х годов.

Палитра варьируется от насыщенного лайма и розового фуксия до небесно-голубого и лавандового. Цветные модели добавляют индивидуальности и делают акцент на обуви как на главном элементе образа.

Сравнение

Тренд Ключевая особенность Лучшие сочетания Пример бренда Замша Мягкая текстура, богатый цвет Пальто, джинсы, кашемир Clarks, New Balance Металлик Эффект блеска и футуризма Минималистичные образы Puma, Asics Узкий силуэт Облегающая форма, динамика Брюки-клёш, миди-юбки Adidas, Reebok Низкий верх Минимализм, комфорт Базовые джинсы, тренч Veja, Nike Цвет Яркий акцент Спортивные и уличные образы Converse, Vans

Советы шаг за шагом

Определите свой стиль — спорт-шик, минимализм или ретро. Выберите одну трендовую пару, а не пять. Универсальность — ключ. Следите за уходом: замша и металлизированные материалы требуют аккуратности. Не бойтесь сочетать кроссовки с деловыми вещами — это современный способ выглядеть стильно. Обновляйте шнурки и стельки, чтобы любимая пара служила дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать самые массивные модели в надежде "быть в тренде".

Последствие: Образ выглядит устаревшим.

Альтернатива: Выбирайте более лёгкие и узкие силуэты.

Последствие: Быстрое выцветание и потеря формы.

Альтернатива: Используйте водоотталкивающий спрей и мягкую щётку.

А что если…

Если вы хотите объединить комфорт и моду, попробуйте гибридные модели - например, кроссовки с низким верхом и металлическими элементами. Они отражают дух 2000-х и при этом остаются удобными для повседневной носки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальность и комфорт Быстро меняющиеся тренды Подходят для любого стиля Некоторые модели требуют ухода Возвращение культовых брендов Высокая цена на лимитированные версии

FAQ

Какие кроссовки будут самыми модными зимой 2025-2026?

Замшевые и металлические модели с низким верхом — лидеры сезона.

Как сочетать цветные кроссовки?

Сдержанная одежда и нейтральные оттенки помогут сбалансировать образ.

Стоит ли покупать винтажные пары?

Да, если они в хорошем состоянии: это экологично и подчёркивает индивидуальность.

Мифы и правда

Миф: Кроссовки неуместны в офисе.

Правда: Современные модели легко интегрируются в деловой стиль.

Правда: Это новый взгляд на классику, который формирует модные коллекции.

Правда: Достаточно придерживаться одной цветовой доминанты в образе.

2 интересных факта

Первые кроссовки с низким верхом появились в 1917 году — Converse All Star.

В 1990-х Nike выпускала ограниченные серии, ставшие прообразом "дропов".

Исторический контекст

Эволюция кроссовок — отражение культурных изменений. В 50-х годах их носили только спортсмены, в 80-х — подростки и музыканты, а в 2000-х они стали символом свободы и уличной моды. Сегодня ретро-тренды объединяют прошлое и будущее, превращая привычную обувь в объект стиля, индивидуальности и ностальгии.