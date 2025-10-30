Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игровая приставка
Игровая приставка
© Вконтакте / Музей имени Д. Г. Бурылина is licensed under Public domain
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:53

Тетрис победил PlayStation: как старые игровые приставки снова задают моду

Продажи ретроприставок Sega и Dendy выросли втрое — данные "Авито"

Старые игровые приставки переживают второе рождение. Продажи классических консолей вроде Sega, Dendy и Nintendo заметно выросли — всё чаще покупатели ищут устройства из 90-х, чтобы вновь ощутить дух детства и поиграть в знакомые с детства хиты вроде "Mortal Kombat", "Mario" и "Tetris".

Возвращение легенд

По данным маркетплейса "Авито", за последний год продажи ретроприставки Sega Drive 2 Classic выросли втрое. Средняя цена на устройство составляет около 2000 рублей. Более продвинутую Sega Dreamcast можно купить за 7500-11 000 рублей, а картриджи к ним стоят от 250 рублей. На фоне общего интереса к "олдскулу" вырос и спрос на российские аналоги — Dendy Classic и Dendy Junior: продажи увеличились на 55% и 28% соответственно. Цена — около 3000-4000 рублей, но за полный комплект в оригинальной коробке просят до 15 тысяч.

Интересно, что ностальгия коснулась не только "больших" консолей. На волне популярности ретро выросли продажи портативных устройств. Nintendo Game Boy стали покупать на 59% чаще, а классический тетрис — на 55%. Старые японские "тамагочи" тоже не забыты: их приобретают на 67% чаще, чем год назад.

Почему старое снова в моде

Возвращение интереса к старым игровым устройствам эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, это чистая ностальгия: многие покупатели сегодня — те самые подростки 90-х, которые мечтали о Dendy и Sega. Во-вторых, старые игры проще и добрее: никаких сложных систем, микроплатежей и онлайн-баталий — только пиксели и увлекательный сюжет. И наконец, современная культура активно переосмысливает прошлое, возвращая на сцену старые бренды, музыку и визуальный стиль.

Сравнение популярных ретроконсолей

Приставка Средняя цена Особенности Уровень спроса
Sega Drive 2 Classic ≈2000 руб. Простая, надёжная, поддерживает старые картриджи Рост в 3 раза
Dendy Classic ≈4000 руб. Российский аналог NES, культовая ностальгия +55%
Dendy Junior ≈3000 руб. Более доступная версия +28%
Sega Dreamcast 7500-11 000 руб. Улучшенная графика, коллекционная модель Высокий
Nintendo Game Boy 6500-7500 руб. Портативная, долго держит заряд +59%
Тетрис ≈2000 руб. Символ 90-х, простая механика +55%
Тамагочи 190-1150 руб. Элемент японской поп-культуры +67%

Как выбрать ретроконсоль

  1. Определите цель — хотите ли вы просто поностальгировать или собрать коллекцию.

  2. Проверьте комплектацию — оригинальная коробка и документация значительно повышают ценность устройства.

  3. Обратите внимание на совместимость картриджей — не все модели поддерживают старые форматы.

  4. Покупайте у проверенных продавцов — особенно если речь идёт о редких моделях или лимитированных изданиях.

  5. Используйте переходники и HDMI-конвертеры — современные телевизоры не всегда поддерживают старые разъёмы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка дешёвой копии без проверки работоспособности.
Последствие: быстро ломается, не читает картриджи.
Альтернатива: ищите официальные реплики или проверенные восстановленные версии, например, Sega Mega Drive Mini.

Ошибка: хранение приставки в сыром месте.
Последствие: контакты окисляются, картриджи перестают работать.
Альтернатива: держите устройства в сухом помещении, используйте защитные чехлы.

Ошибка: использование старых блоков питания.
Последствие: возможен перегрев или короткое замыкание.
Альтернатива: подберите современный адаптер с нужным напряжением.

А что если купить новую ретроконсоль?

Сегодня существует множество переизданий — от миниатюрных Sega Mega Drive до портативных Nintendo Classic Mini. Эти устройства сохраняют дух оригинала, но оснащены HDMI-портами, встроенными играми и функцией сохранения. Такой вариант идеально подойдёт тем, кто хочет вернуться в 90-е без технических хлопот.

Плюсы и минусы ретроигровых устройств

Плюсы Минусы
Атмосфера и ностальгия Ограниченное количество игр
Простота подключения Отсутствие онлайн-функций
Коллекционная ценность Хрупкость старых деталей
Возможность играть без интернета Не всегда совместимо с современными ТВ
Бюджетность (от 2000 руб.) Могут быть подделки

FAQ

Как выбрать оригинальную Sega?
Проверяйте маркировку и качество корпуса: оригинальные приставки тяжелее копий и имеют чёткую гравировку логотипа.

Сколько стоит собрать полный комплект Dendy?
От 8000 до 15 000 рублей — зависит от состояния и наличия заводской упаковки.

Что лучше: Sega или Nintendo?
Sega славится динамичными играми вроде "Sonic", а Nintendo — приключенческими, например, "Mario" и "Zelda". Всё зависит от вкуса.

Мифы и правда

Миф: ретроигры устарели и скучны.
Правда: многие из них остаются культовыми — их механика вдохновляет современные студии.

Миф: старые приставки невозможно подключить к современному ТВ.
Правда: существуют HDMI-переходники и адаптеры, которые решают эту проблему.

Миф: все Dendy одинаковы.
Правда: у моделей различаются платы, качество изображения и звук — оригинальные версии ценятся выше.

3 интересных факта

  1. Dendy стала первой массовой игровой консолью в России: в 1994 году её продавали в каждом крупном магазине электроники.

  2. Sega Dreamcast в своё время считалась технологическим прорывом — это была первая консоль с интернет-доступом.

  3. Nintendo Game Boy официально находился в продаже 14 лет — рекорд для портативных систем.

Исторический контекст

В 90-е годы игровые приставки стали символом целого поколения. Они объединили детей, которые часами играли в "Contra" и "Mario", соревнуясь у телевизора. Сегодня это не просто техника — это способ прикоснуться к эпохе, когда всё казалось проще и ярче. Интерес к ретроэлектронике — часть глобального тренда на осознанное потребление и возвращение к вещам "с душой".

