Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аэробика
Аэробика
© commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 0:50

Повторил тренировку Джейн Фонды — мышцы горят, а настроение как в молодости

Ретро-тренировки вернулись в моду — отметил основатель Retro Fitness Касабури

Когда речь заходит о "ретро", в воображении всплывают тёплые воспоминания о неоновых легинсах, пышных причёсках, громкой поп-музыке и культовых фильмах 80-х. Но сегодня возвращается не только эстетика — старые фитнес-тренды тоже снова набирают обороты. Американская сеть залов Retro Fitness сделала эту ностальгию своим стилем: на экранах в зале крутят "Рокки" и "Шестнадцать свечей", а в залах царит дух эпохи VHS-кассет и бодрых фитнес-кассет.

Возвращение к истокам

Идея "олдскульных" тренировок заключается не в показной ретро-атмосфере, а в проверенной эффективности движений. Многие упражнения из 80-х сегодня можно встретить в пилатесе, функциональном тренинге и даже йоге с весами. По словам основателя Retro Fitness Эрика Касабури, "вы видите, как калистенические тренировки снова становятся популярными. Это смена темпа, динамика, постоянное разнообразие — то, что заставляет тело развиваться и не останавливаться".

Советы шаг за шагом

  1. Попробуйте "Buns of Steel". Легендарная тренировка с Тамили Уэбб учила чувствовать каждое движение. Минимум инвентаря, максимум ритма и атмосферы.

  2. Включите подъёмы ног. Этот элемент из "Buns of Steel" превратился в классический приём пилатеса. Он помогает создать подтянутые, "танцевальные" ноги без использования тренажёров.

  3. Освойте скакалку. В 80-е она считалась детской забавой, но на деле это мощное кардио-орудие. Прыжки со скакалкой сжигают около 10 ккал в минуту и одновременно прокачивают ягодицы и пресс.

  4. Совместите кардио и силу. Программа The Firm впервые соединила аэробику и гантели, положив начало гибридным тренировкам. Сегодня это воплощено в форматах вроде Piloxing (пилатес + бокс) или Yoga Spin.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: только бег или велосипед.
    Последствие: однообразие снижает мотивацию, тело перестаёт реагировать.
    Альтернатива: чередуйте кардио и силовые элементы. Используйте наборы резинок, лёгкие гантели, утяжелённые перчатки.

  • Ошибка: полная зависимость от тренажёрного зала.
    Последствие: пропуски тренировок из-за занятости.
    Альтернатива: домашние программы по типу Jane Fonda Workout. Там упор на пластику, осанку и силу корпуса.

А что если тренироваться дома

Если нет времени на зал, используйте упражнения без оборудования. Классические движения с собственным весом — приседания, планка, отжимания, выпады — по-прежнему дают результат. Их можно выполнять в гостиной или во время командировки. Онлайн-платформы вроде SELF Workout Builder позволяют собрать персональный сет, вдохновлённый Джейн Фондой.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • минимум затрат — достаточно коврика и музыки;

  • тренировки подходят для любого уровня;

  • активируют мышцы-стабилизаторы, что улучшает осанку.

Минусы:

  • без контроля тренера возможна неправильная техника;

  • некоторым не хватает мотивации заниматься дома;

  • требуется время на адаптацию к ритму и координации.

FAQ

Как выбрать ретро-тренировку?
Ориентируйтесь на уровень подготовки. Новичкам подойдёт аэробика Джейн Фонды, продвинутым — The Firm или Buns of Steel.

Сколько стоит оборудование?
Минимальный набор (скакалка, коврик, резинки) обойдётся примерно в 2-3 тыс. рублей.

Что лучше для похудения — пилатес или аэробика 80-х?
Комбинация. Силовые элементы пилатеса укрепляют мышцы, а ритмичная аэробика ускоряет обмен веществ.

Мифы и правда

  • Миф: старые программы устарели.
    Правда: принципы работы мышц не меняются, а древние методы нередко эффективнее современных "инноваций".

  • Миф: без тренажёров результата не будет.
    Правда: упражнения с весом тела развивают силу и координацию не хуже железа.

  • Миф: ретро-тренировки скучны.
    Правда: под энергичную музыку они превращаются в танцевальный марафон.

3 интересных факта

  1. Первая видеокассета Джейн Фонды разошлась тиражом более 17 млн копий — это рекорд среди фитнес-изданий.

  2. В США 80-е годы считаются началом массовой "аэробной революции".

  3. Слоган "Get in Shape, Girl!" был настолько популярен, что его напевали даже дети, не понимая смысла.

Исторический контекст

Ретро-фитнес появился на стыке эмансипации и поп-культуры. Женщины получили возможность заниматься спортом дома, не чувствуя давления стандартов. Кассеты с Джейн Фондой, Кэти Смит и Дениз Остин открыли новую страницу в истории фитнеса — активный образ жизни стал не просто модой, а частью самоуважения. Сегодня мы снова возвращаемся к тем же идеям: двигаться ради удовольствия, а не только ради цифр на весах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярные тренировки помогают восстановить тонус мышц после 50 лет — фитнес-тренер сегодня в 1:06
Беру гантели и делаю эти упражнения каждый день — потрясающий результат через месяц

Фитнес-тренер рассказал, как тренировки стоя могут помочь вам поддерживать физическую форму и улучшить качество жизни после 50 лет. Начните с правильных упражнений для рук!

Читать полностью » В НХЛ аналитики оценили шанс гола Овечкина коэффициентом 2.40 — Чемпионат вчера в 21:08
Гол под вопросом, очко — почти обязательно: линии на Овечкина раскрывают скрытую интригу матча с "Эдмонтоном"

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина в матче против «Эдмонтона», указав вероятность гола и расклад сил между командами.

Читать полностью » Как избежать перенапряжения шеи при выполнении упражнений на пресс — совет от тренера вчера в 20:26
Смешиваю технику и дыхание — и шея больше не болит: как избежать ошибки при тренировке пресса

Узнайте, как избежать перенапряжения шеи при тренировке пресса, соблюдая правильную технику и контролируя амплитуду движений.

Читать полностью » Прыжки через скакалку укрепляют мышцы спины и ног — отметила тренер Курдила вчера в 19:10
Прыгаю всего 10 минут — и штаны снова сидят как раньше: вот в чём моя тайна

Скакалка — не игрушка из детства, а мощный инструмент для фитнеса. Узнай, как превратить 10 минут в тренировку, заменяющую пробежку.

Читать полностью » Аквафитнес снижает нагрузку на суставы и укрепляет мышцы — тренер Майк Николсон вчера в 18:10
Вышла из бассейна и не поверила глазам — фигура изменилась без диет и зала

Этот водный комплекс заменит час в спортзале: мышцы в тонусе, нагрузка мягкая, а калории сгорают даже в прохладной воде.

Читать полностью » Обратные скручивания укрепляют мышцы кора — фитнес-тренер Эрин Курдила вчера в 17:10
Не знала, что можно качать пресс, не вставая с пола — способ удивил

Один из самых простых способов укрепить мышцы живота не требует спортзала: выполняйте упражнение прямо перед телевизором — эффект удивит вас.

Читать полностью » Упражнение с фитболом укрепляет 12 групп мышц — специалисты по фитнесу вчера в 16:10
Раньше часами мучилась в зале — теперь делаю одно упражнение с мячом

Новый подход к тренировкам помогает сделать тело сильнее и рельефнее, занимаясь меньше, но эффективнее — главное, знать правильные движения.

Читать полностью » Сайд-степпер из программы Мойнахэн улучшил тонус бёдер — фитнес-инструкторы вчера в 15:10
Раньше ходила на тренажёры, теперь делаю это движение — и эффект сильнее

Узнай, как актриса Бриджет Мойнахэн поддерживает форму и делает ноги стройными с помощью короткой, но эффективной программы упражнений.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Сибирский хаски плохо переносит одиночество и требует пространства — зоолог
Садоводство
Гидрофобная почва у потоса приводит к пересыханию корней — агрономы
Авто и мото
Риски реверса на железнодорожных переездах описаны в ПДД — автоэксперты
ПФО
В сети показали "вязаные" версии символов Пензы — РГ
Туризм
Барселона вновь стала самым популярным туристическим направлением — eDreams ODIGEO
Еда
Как избежать ошибок при приготовлении дрожжевого теста — шеф-повар
Наука
Ученые обнаружили, что микропластик вызывает атеросклероз у самцов мышей — Калифорнийский университет
Спорт и фитнес
Упражнение Lady Liberty укрепляет руки и плечи — тренеры фитнес-клубов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet