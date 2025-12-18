Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 7:11

"Бабушкин" декор возвращается в квартиры — эти 5 деталей делают дом уютнее без ремонта

Традиционные шторы с декоративными карнизами вернут в интерьер в 2026

дизайна. После эпохи стерильных серых оттенков и "идеальной" гладкости людям всё чаще хочется тепла, фактуры и вещей с историей. В моду возвращаются детали, которые когда-то казались устаревшими, но сегодня воспринимаются как уютная роскошь. Об этом сообщает журналистка Акса Салам.

Почему "бабушкин" декор снова выглядит актуально

Возвращение ретро-элементов не означает жизнь в музее прошлого. Скорее это попытка собрать дом так, чтобы он выглядел обжитым и персональным: с мягкими тканями, натуральными материалами и акцентами, которые хочется рассматривать. Такие приёмы помогают разбавить однотипные решения из масс-маркета и добавить пространству характер.

Важно и то, что многие "старомодные" вещи легко сочетаются с современной мебелью и техникой. Секрет — в дозировке: достаточно одной выразительной детали, чтобы комната стала теплее, а не перегруженнее.

Пять трендов, которые возвращают в дом ощущение уюта

  1. Традиционные шторы и заметная фурнитура. Вместо почти невидимых систем всё чаще выбирают карнизы с декоративными наконечниками, а ткани — с рисунком и текстурой. Цветочный ситц, туаль и кружево дают мягкость и визуально "собирают" окно в полноценный элемент интерьера.
  2. Обойные бордюры. Кайма, знакомая по домам 1980-1990-х, возвращается уже не как случайная полоска, а как продуманный приём. Её используют вдоль потолка, над плинтусами или вокруг проёмов, чтобы добавить комнате графику и чуть больше архитектурности без капитального ремонта.
  3. Зубчатые края и вышивка. Оборки, волнистые линии и деликатная строчка делают интерьер более "живым" и тактильным. Этот мягкий романтичный подход часто связывают с эстетикой grandmillennial: когда традиционные мотивы читаются свежо и не выглядят нафталином.
  4. Мебель из тёмного дерева. "Коричневая мебель" снова воспринимается как признак качества, а не тяжеловесности. Орех, дуб или махагони добавляют комнате глубину и тепло, особенно на фоне светлых стен и лёгкого текстиля, создавая контраст, который не выходит из моды.
  5. Открытая экспозиция любимых вещей. Витрины со стеклом, шкафы с посудой, коллекции чашек или керамики возвращают дому индивидуальность. Вместо того чтобы прятать всё за фасадами, предметы становятся частью визуальной истории — и при этом остаются защищёнными от пыли.

Как вернуть очарование без перегруза

Такие элементы работают лучше всего, когда поддерживают ваш образ жизни: удобные ткани, практичная мебель и вещи, которые действительно радуют. Ретро-декор ценен тем, что позволяет сделать дом более тёплым и собранным, не теряя современного комфорта и функциональности.

