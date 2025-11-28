Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована вчера в 21:47

Наступает долгожданный момент — и вдруг здоровье даёт сбой: причина оказалась совсем не в возрасте

Год выхода на пенсию сопровождается резким ростом смертности — Дэн Бюттнер

Год, который многие ждут с облегчением, нередко становится самым тревожным моментом взрослой жизни: переход на пенсию способен спровоцировать резкий эмоциональный спад и ухудшение здоровья. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на беседу Дэна Бюттнера с HuffPost, где эксперт по долголетию описал скрытые риски этого периода.

Психологическая встряска

Бюттнер подчеркивает, что именно в год выхода на пенсию фиксируется заметный скачок смертности. По его словам, человеку приходится сталкиваться с состояниями, которые до этого редко приобретали столь выраженную форму. Появляется страх перед неопределенностью, усиливается тревога, а привычная структура жизни рассыпается буквально за несколько месяцев. Люди, долгие годы ориентировавшиеся на стабильный режим, сталкиваются с тягостным ощущением потери опоры.

Эксперт объясняет, что в этот момент у многих формируется чувство незавершённости, будто привычной жизненной ткани внезапно стало меньше. Пропадает ясность целей, снижается мотивация, и даже повседневные занятия начинают восприниматься иначе. Это эмоциональное напряжение способно переходить в стойкое уныние, которое, по словам специалиста, значительно повышает риск ухудшения физического состояния.

Перестройка привычек

Причиной подобных изменений Бюттнер называет резкий разрыв с привычным ритмом — рабочим графиком, социальными контактами и структурированным временем. Человек, десятилетиями живший в определённой системе координат, оказывается в ситуации, где прежние ориентиры не работают. Такая трансформация требует адаптации, и её отсутствие приводит к тяжёлым последствиям.

Эксперт подчеркивает: чтобы продлить активный период жизни, важно сохранять ту потребность в движении, которая определяла рабочие годы. Он считает необходимым поддерживать регулярные социальные связи, продолжать общение и избегать изоляции. Человеку также важно найти занятие, способное выполнять роль нового смыслового центра — будь то хобби, творчество или общественная деятельность. Именно эта внутренняя включённость, по его мнению, помогает смягчить переход и сохранить здоровье.

