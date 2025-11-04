Ретинол работает — кожа страдает? Разбираем, как снизить побочные эффекты

Первые недели после начала использования ретинола часто становятся испытанием для кожи. Вместо обещанного сияния появляются сухость, шелушение и покраснения. Но всё это можно избежать, если понимать, как работает средство и как правильно ухаживать за лицом в этот период.

Что делает ретинол с кожей

Ретинол — производное витамина A, один из самых изученных и эффективных компонентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, выравнивает тон, борется с акне и первыми признаками старения. Но активность этого вещества может временно ослабить защитный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится чувствительной.

"Ретинол может временно нарушить барьер, удерживающий влагу и защищающий от обезвоживания", — пояснила дерматолог Лорен Пенци.

Поэтому цель первых недель — не добиться мгновенного эффекта, а помочь коже адаптироваться.

Минимум средств — максимум пользы

Ретинол сам по себе мощный актив, поэтому лучше не усложнять уход. Агрессивные очищающие гели, кислоты и витамин C лишь усиливают раздражение. Чтобы избежать пересушивания, стоит:

Умываться мягким гелем или пенкой без сульфатов. Использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, глицерином или церамидами. Наносить солнцезащитное средство днём.

"Используйте мягкое очищающее средство и базовый увлажняющий крем", — советует дерматолог Дивья Шокин.

Главное — не перегружать кожу активами и не сочетать ретинол с кислотами или бензоилпероксидом.

Молекула в креме против сыворотки

Для новичков идеален крем с ретинолом, а не концентрированная сыворотка. В кремах активное вещество "запечатано" в более мягкой текстуре и дополнено компонентами, которые смягчают воздействие.

"Если вы только начинаете, выбирайте ретинол в составе крема — он мягче и комфортнее", — отметила Дивья Шокин.

Также важно начать с низкой концентрации — не выше 0,5%. Когда кожа привыкнет, можно постепенно перейти на 1%.

Примеры мягких средств

RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream

Olay Regenerist Retinol24 + Peptide Night Moisturizer

Elizabeth Arden Retinol + HPR Ceramide Water Cream

Paula's Choice Intensive Repair Cream

Метод "сэндвича": защита без потери эффекта

Если в арсенале уже есть сыворотка с высокой дозировкой, можно использовать "сэндвич-метод". Он заключается в том, чтобы наносить ретинол между двумя слоями крема:

После умывания нанести лёгкий слой увлажняющего крема и подождать 5-10 минут. Затем распределить ретинол — всего горошину на всё лицо. Через 10-15 минут снова нанести крем для фиксации влаги.

"Такое нанесение замедляет впитывание ретинола и делает его действие мягче", — пояснила Дивья Шокин.

Минус метода — немного меньше выраженный эффект, но зато кожа остаётся спокойной и увлажнённой.

Правило 1-2-3: постепенность и терпение

Даже если кожа реагирует нормально, не стоит пользоваться ретинолом каждый день с первого раза. Организму нужно время на привыкание.

"Не начинайте с ежедневного применения — кожа пересушится", — подчеркнула Лорен Пенци.

Следуйте схеме:

1 раз в неделю — первую неделю;

2 раза в неделю — следующие две;

3 раза в неделю — следующие три.

Если кожа не реагирует раздражением, можно увеличить частоту до четырёх раз в неделю, а затем перейти на ежедневное использование.

Зоны, которых лучше избегать

Даже при правильном нанесении стоит обходить участки, где кожа особенно тонкая. Не наносите ретинол:

• под глаза;

• в уголки губ;

• вокруг ноздрей.

Эти зоны склонны к трещинкам и раздражению, поэтому лучше защищать их кремом до использования ретинола.

Когда пора сделать паузу

Небольшое шелушение и сухость — нормальная реакция на ретинол. Но если появляется сильное жжение, боль, покраснение или крупные участки облезания, это сигнал тревоги.

"Если кожа краснеет, жжёт или шелушится пластами, стоит прекратить использование", — предупредила Лорен Пенци.

В таком случае полностью исключите ретинол и любые активы. Используйте нейтральные кремы с пантенолом, церамидами и без ароматизаторов. Возвращаться к ретинолу можно только после полного восстановления.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: комбинировать ретинол с кислотами.

Последствие: раздражение и сухость.

Альтернатива: наносить кислоты утром, а ретинол — вечером. Ошибка: наносить слишком много.

Последствие: ожог, покраснение.

Альтернатива: использовать объём не больше горошины. Ошибка: не защищать кожу от солнца.

Последствие: пигментные пятна.

Альтернатива: SPF 30+ ежедневно, даже зимой.

Плюсы и минусы ретинола

Плюсы Минусы Разглаживает морщины Может вызвать раздражение Борется с акне Требует адаптации кожи Улучшает тон и текстуру Делает кожу чувствительной к солнцу Усиливает действие других средств Не подходит при беременности

А что если кожа слишком чувствительная?

Если даже низкие концентрации вызывают реакцию, попробуйте ретиналь или бакучиол — растительную альтернативу ретинолу. Эти вещества действуют мягче, но также улучшают обновление клеток и уменьшают морщины. Кроме того, можно использовать метод "ретинол через день" или наносить средство только на лоб и подбородок, где кожа плотнее.

FAQ

Как выбрать подходящий ретинол?

Начинайте с концентрации 0,3-0,5%, выбирайте форматы крема или эмульсии и обращайте внимание на наличие смягчающих компонентов — ниацинамида, пантенола, гиалуроновой кислоты.

Сколько стоит хороший крем с ретинолом?

Средства аптечного уровня начинаются от 20-25 долларов. Косметика премиум-класса (например, Elizabeth Arden, Murad) — около 80-100 долларов.

Что лучше: ретинол или сыворотка с кислотами?

Для выравнивания рельефа и борьбы с морщинами — ретинол. Кислоты больше подходят для отшелушивания и очищения. Их можно чередовать, но не использовать одновременно.

Мифы и правда

Миф: ретинол делает кожу тоньше.

Правда: наоборот, он стимулирует выработку коллагена и делает кожу плотнее.

Миф: летом ретинол использовать нельзя.

Правда: можно, если не забывать про солнцезащитный крем и вечернее нанесение.

Миф: чем выше концентрация, тем быстрее эффект.

Правда: чрезмерная доза вызывает раздражение и снижает результат.

3 интересных факта