Ретинол работает — кожа страдает? Разбираем, как снизить побочные эффекты
Первые недели после начала использования ретинола часто становятся испытанием для кожи. Вместо обещанного сияния появляются сухость, шелушение и покраснения. Но всё это можно избежать, если понимать, как работает средство и как правильно ухаживать за лицом в этот период.
Что делает ретинол с кожей
Ретинол — производное витамина A, один из самых изученных и эффективных компонентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, выравнивает тон, борется с акне и первыми признаками старения. Но активность этого вещества может временно ослабить защитный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится чувствительной.
"Ретинол может временно нарушить барьер, удерживающий влагу и защищающий от обезвоживания", — пояснила дерматолог Лорен Пенци.
Поэтому цель первых недель — не добиться мгновенного эффекта, а помочь коже адаптироваться.
Минимум средств — максимум пользы
Ретинол сам по себе мощный актив, поэтому лучше не усложнять уход. Агрессивные очищающие гели, кислоты и витамин C лишь усиливают раздражение. Чтобы избежать пересушивания, стоит:
-
Умываться мягким гелем или пенкой без сульфатов.
-
Использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, глицерином или церамидами.
-
Наносить солнцезащитное средство днём.
"Используйте мягкое очищающее средство и базовый увлажняющий крем", — советует дерматолог Дивья Шокин.
Главное — не перегружать кожу активами и не сочетать ретинол с кислотами или бензоилпероксидом.
Молекула в креме против сыворотки
Для новичков идеален крем с ретинолом, а не концентрированная сыворотка. В кремах активное вещество "запечатано" в более мягкой текстуре и дополнено компонентами, которые смягчают воздействие.
"Если вы только начинаете, выбирайте ретинол в составе крема — он мягче и комфортнее", — отметила Дивья Шокин.
Также важно начать с низкой концентрации — не выше 0,5%. Когда кожа привыкнет, можно постепенно перейти на 1%.
Примеры мягких средств
-
RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream
-
Olay Regenerist Retinol24 + Peptide Night Moisturizer
-
Elizabeth Arden Retinol + HPR Ceramide Water Cream
-
Paula's Choice Intensive Repair Cream
Метод "сэндвича": защита без потери эффекта
Если в арсенале уже есть сыворотка с высокой дозировкой, можно использовать "сэндвич-метод". Он заключается в том, чтобы наносить ретинол между двумя слоями крема:
-
После умывания нанести лёгкий слой увлажняющего крема и подождать 5-10 минут.
-
Затем распределить ретинол — всего горошину на всё лицо.
-
Через 10-15 минут снова нанести крем для фиксации влаги.
"Такое нанесение замедляет впитывание ретинола и делает его действие мягче", — пояснила Дивья Шокин.
Минус метода — немного меньше выраженный эффект, но зато кожа остаётся спокойной и увлажнённой.
Правило 1-2-3: постепенность и терпение
Даже если кожа реагирует нормально, не стоит пользоваться ретинолом каждый день с первого раза. Организму нужно время на привыкание.
"Не начинайте с ежедневного применения — кожа пересушится", — подчеркнула Лорен Пенци.
Следуйте схеме:
-
1 раз в неделю — первую неделю;
-
2 раза в неделю — следующие две;
-
3 раза в неделю — следующие три.
Если кожа не реагирует раздражением, можно увеличить частоту до четырёх раз в неделю, а затем перейти на ежедневное использование.
Зоны, которых лучше избегать
Даже при правильном нанесении стоит обходить участки, где кожа особенно тонкая. Не наносите ретинол:
• под глаза;
• в уголки губ;
• вокруг ноздрей.
Эти зоны склонны к трещинкам и раздражению, поэтому лучше защищать их кремом до использования ретинола.
Когда пора сделать паузу
Небольшое шелушение и сухость — нормальная реакция на ретинол. Но если появляется сильное жжение, боль, покраснение или крупные участки облезания, это сигнал тревоги.
"Если кожа краснеет, жжёт или шелушится пластами, стоит прекратить использование", — предупредила Лорен Пенци.
В таком случае полностью исключите ретинол и любые активы. Используйте нейтральные кремы с пантенолом, церамидами и без ароматизаторов. Возвращаться к ретинолу можно только после полного восстановления.
Ошибки → Последствия → Альтернатива
-
Ошибка: комбинировать ретинол с кислотами.
Последствие: раздражение и сухость.
Альтернатива: наносить кислоты утром, а ретинол — вечером.
-
Ошибка: наносить слишком много.
Последствие: ожог, покраснение.
Альтернатива: использовать объём не больше горошины.
-
Ошибка: не защищать кожу от солнца.
Последствие: пигментные пятна.
Альтернатива: SPF 30+ ежедневно, даже зимой.
Плюсы и минусы ретинола
|Плюсы
|Минусы
|Разглаживает морщины
|Может вызвать раздражение
|Борется с акне
|Требует адаптации кожи
|Улучшает тон и текстуру
|Делает кожу чувствительной к солнцу
|Усиливает действие других средств
|Не подходит при беременности
А что если кожа слишком чувствительная?
Если даже низкие концентрации вызывают реакцию, попробуйте ретиналь или бакучиол — растительную альтернативу ретинолу. Эти вещества действуют мягче, но также улучшают обновление клеток и уменьшают морщины. Кроме того, можно использовать метод "ретинол через день" или наносить средство только на лоб и подбородок, где кожа плотнее.
FAQ
Как выбрать подходящий ретинол?
Начинайте с концентрации 0,3-0,5%, выбирайте форматы крема или эмульсии и обращайте внимание на наличие смягчающих компонентов — ниацинамида, пантенола, гиалуроновой кислоты.
Сколько стоит хороший крем с ретинолом?
Средства аптечного уровня начинаются от 20-25 долларов. Косметика премиум-класса (например, Elizabeth Arden, Murad) — около 80-100 долларов.
Что лучше: ретинол или сыворотка с кислотами?
Для выравнивания рельефа и борьбы с морщинами — ретинол. Кислоты больше подходят для отшелушивания и очищения. Их можно чередовать, но не использовать одновременно.
Мифы и правда
Миф: ретинол делает кожу тоньше.
Правда: наоборот, он стимулирует выработку коллагена и делает кожу плотнее.
Миф: летом ретинол использовать нельзя.
Правда: можно, если не забывать про солнцезащитный крем и вечернее нанесение.
Миф: чем выше концентрация, тем быстрее эффект.
Правда: чрезмерная доза вызывает раздражение и снижает результат.
3 интересных факта
-
Первые кремы с ретинолом появились в США в 1971 году как лекарство от акне.
-
Современные формулы включают стабилизированные молекулы, которые работают мягче.
-
Ретинол повышает эффективность пептидов и витамина Е в уходе.
