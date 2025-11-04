Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сыворотка
Сыворотка
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:34

Ретинол работает — кожа страдает? Разбираем, как снизить побочные эффекты

Ретинол помогает обновлять кожу, но требует постепенного привыкания

Первые недели после начала использования ретинола часто становятся испытанием для кожи. Вместо обещанного сияния появляются сухость, шелушение и покраснения. Но всё это можно избежать, если понимать, как работает средство и как правильно ухаживать за лицом в этот период.

Что делает ретинол с кожей

Ретинол — производное витамина A, один из самых изученных и эффективных компонентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, выравнивает тон, борется с акне и первыми признаками старения. Но активность этого вещества может временно ослабить защитный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится чувствительной.

"Ретинол может временно нарушить барьер, удерживающий влагу и защищающий от обезвоживания", — пояснила дерматолог Лорен Пенци.

Поэтому цель первых недель — не добиться мгновенного эффекта, а помочь коже адаптироваться.

Минимум средств — максимум пользы

Ретинол сам по себе мощный актив, поэтому лучше не усложнять уход. Агрессивные очищающие гели, кислоты и витамин C лишь усиливают раздражение. Чтобы избежать пересушивания, стоит:

  1. Умываться мягким гелем или пенкой без сульфатов.

  2. Использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, глицерином или церамидами.

  3. Наносить солнцезащитное средство днём.

"Используйте мягкое очищающее средство и базовый увлажняющий крем", — советует дерматолог Дивья Шокин.

Главное — не перегружать кожу активами и не сочетать ретинол с кислотами или бензоилпероксидом.

Молекула в креме против сыворотки

Для новичков идеален крем с ретинолом, а не концентрированная сыворотка. В кремах активное вещество "запечатано" в более мягкой текстуре и дополнено компонентами, которые смягчают воздействие.

"Если вы только начинаете, выбирайте ретинол в составе крема — он мягче и комфортнее", — отметила Дивья Шокин.

Также важно начать с низкой концентрации — не выше 0,5%. Когда кожа привыкнет, можно постепенно перейти на 1%.

Примеры мягких средств

  • RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream

  • Olay Regenerist Retinol24 + Peptide Night Moisturizer

  • Elizabeth Arden Retinol + HPR Ceramide Water Cream

  • Paula's Choice Intensive Repair Cream

Метод "сэндвича": защита без потери эффекта

Если в арсенале уже есть сыворотка с высокой дозировкой, можно использовать "сэндвич-метод". Он заключается в том, чтобы наносить ретинол между двумя слоями крема:

  1. После умывания нанести лёгкий слой увлажняющего крема и подождать 5-10 минут.

  2. Затем распределить ретинол — всего горошину на всё лицо.

  3. Через 10-15 минут снова нанести крем для фиксации влаги.

"Такое нанесение замедляет впитывание ретинола и делает его действие мягче", — пояснила Дивья Шокин.

Минус метода — немного меньше выраженный эффект, но зато кожа остаётся спокойной и увлажнённой.

Правило 1-2-3: постепенность и терпение

Даже если кожа реагирует нормально, не стоит пользоваться ретинолом каждый день с первого раза. Организму нужно время на привыкание.

"Не начинайте с ежедневного применения — кожа пересушится", — подчеркнула Лорен Пенци.

Следуйте схеме:

  • 1 раз в неделю — первую неделю;

  • 2 раза в неделю — следующие две;

  • 3 раза в неделю — следующие три.

Если кожа не реагирует раздражением, можно увеличить частоту до четырёх раз в неделю, а затем перейти на ежедневное использование.

Зоны, которых лучше избегать

Даже при правильном нанесении стоит обходить участки, где кожа особенно тонкая. Не наносите ретинол:

• под глаза;
• в уголки губ;
• вокруг ноздрей.

Эти зоны склонны к трещинкам и раздражению, поэтому лучше защищать их кремом до использования ретинола.

Когда пора сделать паузу

Небольшое шелушение и сухость — нормальная реакция на ретинол. Но если появляется сильное жжение, боль, покраснение или крупные участки облезания, это сигнал тревоги.

"Если кожа краснеет, жжёт или шелушится пластами, стоит прекратить использование", — предупредила Лорен Пенци.

В таком случае полностью исключите ретинол и любые активы. Используйте нейтральные кремы с пантенолом, церамидами и без ароматизаторов. Возвращаться к ретинолу можно только после полного восстановления.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  1. Ошибка: комбинировать ретинол с кислотами.
    Последствие: раздражение и сухость.
    Альтернатива: наносить кислоты утром, а ретинол — вечером.

  2. Ошибка: наносить слишком много.
    Последствие: ожог, покраснение.
    Альтернатива: использовать объём не больше горошины.

  3. Ошибка: не защищать кожу от солнца.
    Последствие: пигментные пятна.
    Альтернатива: SPF 30+ ежедневно, даже зимой.

Плюсы и минусы ретинола

Плюсы Минусы
Разглаживает морщины Может вызвать раздражение
Борется с акне Требует адаптации кожи
Улучшает тон и текстуру Делает кожу чувствительной к солнцу
Усиливает действие других средств Не подходит при беременности

А что если кожа слишком чувствительная?

Если даже низкие концентрации вызывают реакцию, попробуйте ретиналь или бакучиол — растительную альтернативу ретинолу. Эти вещества действуют мягче, но также улучшают обновление клеток и уменьшают морщины. Кроме того, можно использовать метод "ретинол через день" или наносить средство только на лоб и подбородок, где кожа плотнее.

FAQ

Как выбрать подходящий ретинол?
Начинайте с концентрации 0,3-0,5%, выбирайте форматы крема или эмульсии и обращайте внимание на наличие смягчающих компонентов — ниацинамида, пантенола, гиалуроновой кислоты.

Сколько стоит хороший крем с ретинолом?
Средства аптечного уровня начинаются от 20-25 долларов. Косметика премиум-класса (например, Elizabeth Arden, Murad) — около 80-100 долларов.

Что лучше: ретинол или сыворотка с кислотами?
Для выравнивания рельефа и борьбы с морщинами — ретинол. Кислоты больше подходят для отшелушивания и очищения. Их можно чередовать, но не использовать одновременно.

Мифы и правда

Миф: ретинол делает кожу тоньше.
Правда: наоборот, он стимулирует выработку коллагена и делает кожу плотнее.

Миф: летом ретинол использовать нельзя.
Правда: можно, если не забывать про солнцезащитный крем и вечернее нанесение.

Миф: чем выше концентрация, тем быстрее эффект.
Правда: чрезмерная доза вызывает раздражение и снижает результат.

3 интересных факта

  1. Первые кремы с ретинолом появились в США в 1971 году как лекарство от акне.

  2. Современные формулы включают стабилизированные молекулы, которые работают мягче.

  3. Ретинол повышает эффективность пептидов и витамина Е в уходе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенние продукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, поддерживающими иммунитет вчера в 23:54
Осень кормит лучше лета: шесть продуктов, которые спасут иммунитет, пока все болеют

Откройте для себя 7 осенних овощей и фруктов, которые укрепляют иммунитет и помогают поддерживать здоровье в холодное время года. Вот их удивительные преимущества.

Читать полностью » Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии вчера в 17:43
Сердце бьётся в панике? Всего 5 минут этого дыхания — и оно успокаивается

Как дыхание может заменить таблетки при скачках давления? 4 простые техники, подтверждённые исследованиями, помогают успокоить сердце и стабилизировать сосуды.

Читать полностью » Доктор Эми Ли: кресс-салат содержит больше витамина С, чем апельсины, и больше калия, чем обычный салат вчера в 17:18
Это не шпинат и не брокколи: неожиданное лидерство в рейтинге суперфудов

Узнайте о кресс-салате — незаслуженно забытом суперфуде, который выгодно выделяется среди других овощей благодаря высокой концентрации витаминов и микроэлементов.

Читать полностью » Акупунктура помогает при бессоннице и хронических болях вчера в 16:39
Тело просыпается, как весной: простые ритуалы Востока, которые возвращают энергию и сон

Тысячи лет назад на Востоке появились практики, которые и сегодня помогают поддерживать здоровье без лекарств. Узнайте, как пять древних методик возвращают телу энергию и покой.

Читать полностью » Нутрициолог Юлия Шарапова назвала квашеную капусту природным пробиотиком и источником витамина С вчера в 16:33
Самый доступный "суперфуд": стоит копейки, а укрепляет иммунитет, как витамины

Квашеная капуста – это не просто закуска! Узнайте о её супер-качествах: от витаминов до пробиотиков, и как её правильно готовить на каждый день.

Читать полностью » Врачи напоминают: повторяющаяся одышка даже при лёгкой нагрузке требует обследования у специалиста вчера в 15:36
Одышка после прогулки — не просто усталость: тело подаёт тревожный сигнал

Узнайте о 8 причинах одышки при краткосрочной активности. Своевременное обращение к врачу может спасти жизнь. Как понять, что делать? Читайте дальше.

Читать полностью » Правильное положение языка и массаж головы подтягивают овал лица вчера в 15:32
Лицо молодеет само: простые привычки, которые работают лучше салонных процедур

Шесть простых ежедневных привычек, которые не требуют косметолога, но способны вернуть коже свежесть, снять отёки и вернуть молодость взгляду.

Читать полностью » Избыточное потребление простых углеводов приводит к инсулинорезистентности — Мария Кузьмина вчера в 14:38
Медленная отрава из супермаркета: почему привычные продукты мешают худеть, даже если вы стараетесь

Избыток углеводов может привести к усталости и набору веса. Узнайте, какие продукты стоит ограничить и чем заменить сладости, чтобы сохранить здоровье и энергию.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезка вишни осенью повышает урожай и снижает риск болезней — Алексей Морозов
Еда
Тушеная свинина с луком тушится с добавлением лука и специй, что делает блюдо сочным и ароматным
Наука
Телескоп Уэбба поймал момент, когда Вселенная ещё не знала, что такое порядок
Авто и мото
EnBW: в Германии за 2025 год зафиксировали более 900 краж кабелей от электромобилей
Дом
Широкие фасады шкафов делают кухню неудобной
Туризм
Sky Bridge 721 в Чехии признан самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире
Красота и здоровье
Невролог Алексей Черкашин: кратковременное онемение может быть признаком транзиторной ишемической атаки
Еда
Историк кулинарии США: крабовый пирог появился в Мэриленде в XVIII веке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet