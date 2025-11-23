Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 22:56

Возраст больше не приговор: в Новосибирске создана биодобавка, усиливающая защиту глаз

В Новосибирске создали средство против потери зрения в зрелом возрасте

Новосибирские исследователи представили биологически активное средство, которое может сократить риск возрастного снижения зрения и уменьшить необходимость дорогостоящих процедур. Об этом сообщает ТАСС. Разработка создана на основе омега-3, полученной из семян льна, и позиционируется как импортозамещающий продукт, способный заменить ушедшие с рынка зарубежные аналоги.

Возрастные болезни зрения и цель разработки

Возрастная макулодистрофия считается одной из ключевых причин необратимой потери зрения у людей старше пятидесяти лет. Это заболевание центральной зоны сетчатки встречается у миллионов россиян старшего возраста и требует специфического лечения, включающего регулярные инъекции. Новое средство создавалось с учётом этих особенностей: разработчики отмечают, что оно способно снизить потребность в подобных процедурах примерно на треть.

Компания-создатель, являющаяся резидентом "Сколково", ориентировалась на потребности практикующих офтальмологов. Формула препарата была собрана на базе международных рекомендаций, но с опорой на отечественные сырьевые компоненты, что стало важным фактором на фоне прекращения поставок зарубежных образцов.

Состав и особенности технологии

Основой препарата служит омега-3, полученная из льняных семян, а комплекс дополнен природными соединениями, которые встречаются в чернике и клюкве. Разработчики включили в состав микроэлементы и антиоксиданты, необходимые возрастным пациентам. Подобранный набор веществ призван поддерживать морфологию сетчатки и снижать риск её возрастного отслоения.

Ключевой особенностью продукта стала липосомальная технология, применённая для защиты активных компонентов от разрушения в желудочно-кишечном тракте. Такой подход обеспечивает доставку вещества на клеточный уровень, что повышает биодоступность и устойчивость при приёме. Для разработчиков это стало значимым этапом адаптации препарата к возрастным потребностям.

Клинические наблюдения и проверка эффективности

Средство прошло клинические исследования в центре микрохирургии глаза. В течение полутора лет специалисты наблюдали две группы пациентов, сравнивая динамику их состояния. У тех, кто принимал новосибирский препарат, в 85% случаев отмечено улучшение морфологии сетчатки и повышение остроты зрения. Эти результаты стали базой для заявления разработчиков о перспективности продукта для профилактики возрастных нарушений.

Работа над средством показала, что отечественные технологии могут компенсировать отсутствующие на рынке препараты и формировать собственные решения для офтальмологии. Разработчики подчеркивают, что проект ориентирован прежде всего на старшую возрастную группу, где нагрузка на систему зрения неизбежно возрастает.

