Акула-бык под водой
Акула-бык под водой
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 11:37

Они живут 400 лет и не слепнут: секрет зрения акул оказался пугающе простым

Гренландские акулы сохраняют функциональное зрение сотни лет — учёные

Человеческое зрение считается одной из самых уязвимых систем организма, но в природе есть примеры, которые заставляют пересмотреть это убеждение. Гренландские акулы, обитающие в холодных и почти полностью тёмных водах Арктики, могут сохранять способность видеть на протяжении сотен лет. Несмотря на мутные глаза и паразитов, их зрительная система продолжает работать. Об этом сообщает Nature Communications.

Неожиданная активность в темноте

Долгое время считалось, что гренландские акулы практически слепы. Их глаза часто выглядят помутневшими, а на поверхности глазного яблока нередко обнаруживают паразитов, что создавало впечатление полной утраты зрительной функции. Однако всё изменилось после случайного наблюдения за видеозаписью, на которой акула плыла в полной темноте и реагировала на источник света.

"Вы видите, как она двигает глазом. Акула следит за источником света — это завораживает", — рассказала профессор Дорота Сковронска-Кравчик из Калифорнийского университета в Ирвайне

Это движение показалось исследователям слишком осознанным, чтобы быть случайным. Если глаз реагирует на свет, значит, он выполняет реальную функцию, а не является рудиментом. Подобные наблюдения хорошо укладываются в представления о том, как органы чувств формируются под среду обитания, особенно у животных, живущих в экстремальных условиях. Именно это наблюдение стало отправной точкой для более глубокого изучения зрения одного из самых долгоживущих позвоночных на планете.

Вдохновение прежними открытиями

Интерес к теме усилился после возвращения к знаковой работе, опубликованной в журнале Science. Тогда датский учёный Джон Фленг Стеффенсен доказал, что гренландская акула может жить до 400 лет, и обратил внимание на высокую распространённость глазных паразитов у этих животных.

"Один из выводов, который я сделала из статьи Science, заключается в том, что у многих гренландских акул к глазам прикрепляются паразиты, которые могут ухудшать их зрение", — отметила Сковронска-Кравчик.

С эволюционной точки зрения это выглядело парадоксально. Сложные органы не сохраняются без необходимости, а значит, даже при наличии паразитов зрение должно играть важную роль в жизни акулы. Этот вывод перекликается с более широкими данными о том, какую роль акулы играют в природе, включая их вклад в баланс океанских экосистем. Именно поэтому команда решила детально изучить сетчатку и понять, как на неё влияет экстремальное долголетие.

От арктических глубин до микроскопа

Материал для исследования собирали с 2020 по 2024 год у побережья Гренландии, рядом с Арктической станцией Копенгагенского университета на острове Диско. Акул ловили с помощью научных ярусов, после чего глаза аккуратно извлекали и сохраняли для лабораторных исследований.

"Я открыла посылку, и там на сухом льду лежало гигантское глазное яблоко возрастом 200 лет, которое смотрело прямо на меня", — поделилась аспирантка Калифорнийского университета в Ирвайне Эмили Том.

Для команды, привыкшей работать с миниатюрными образцами, это стало серьёзным техническим вызовом. Тем не менее гистологический анализ удалось провести без повреждения тканей, что позволило получить точную картину состояния сетчатки.

Сетчатка без следов старения

Главным открытием стало не наличие дефектов, а их полное отсутствие. Учёные не обнаружили признаков гибели клеток или дегенеративных процессов, которые обычно сопровождают старение у позвоночных. Сетчатка выглядела сохранённой, несмотря на почтенный возраст животных.

Дополнительно выяснилось, что белок родопсин, отвечающий за зрение при слабом освещении, остаётся активным и настроен на восприятие синего спектра света. Это идеально соответствует условиям арктических глубин, куда проникают лишь короткие волны. По сути, зрительная система акулы остаётся функциональной и точно "подогнанной" под окружающую среду.

Значение для медицины человека

Ключевым выводом исследования стал механизм восстановления ДНК, который защищает клетки сетчатки на протяжении веков. Именно он, по мнению авторов работы, позволяет акулам избегать возрастной дегенерации зрения.

Для Сковронски-Кравчик, изучающей возрастные заболевания глаз, это открывает перспективы поиска новых подходов к лечению дегенерации жёлтого пятна, глаукомы и других офтальмологических проблем у человека.

"Мы можем многое узнать о зрении и долголетии таких долгоживущих видов, как гренландская полярная акула", — подчеркнула она.

Несмотря на сложности с финансированием подобных проектов, исследователи настроены оптимистично и считают, что изучение экстремальных примеров в природе способно изменить подход к сохранению зрения в медицине.

В конечном счёте история гренландской акулы — это напоминание о том, что даже в самых суровых условиях эволюция находит устойчивые решения. Медленное движение в темноте и едва заметный поворот глаза к свету стали символом того, как природа умеет сохранять функциональность там, где человек привык ожидать лишь утрату.

