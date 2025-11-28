Секрет выживания ТЦ раскрыт: как миллионы квадратных метров ритейла нашли новый дом

На фоне падения спроса владельцы торговых центров в России всё чаще решают преобразовывать свои объекты в склады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate. Тенденция особенно заметна в крупных городах, где арендаторы сокращают расходы, а посещаемость ТЦ снижается почти вдвое.

Рост складских площадей

По состоянию на начало четвертого квартала 2025 года общая площадь торговых центров, переоборудованных под склады, достигла 587 тыс. квадратных метров, тогда как по итогам 2024 года этот показатель составлял всего 94 тыс. квадратных метров, отмечает РБК. В условиях кризиса собственникам становится всё сложнее находить арендаторов для традиционных торговых площадей, поэтому переоборудование объектов становится одним из ключевых способов сохранения дохода.

Специалисты рынка подчеркивают, что значительная часть таких складов ранее принадлежала иностранным ритейлерам. Примером служат закрытые магазины сети Desport, которая начала работу в декабре 2023 года после приобретения активов Decathlon российской компанией. Переоборудование позволяет сохранить экономическую ценность объектов даже при падении спроса на розничную торговлю.

Сокращение времени посещения ТЦ

Наряду с увеличением складских площадей, наблюдается резкое сокращение времени, которое россияне проводят в торговых центрах. Если ранее средняя длительность визита составляла 2,5-3 часа, то сейчас она снизилась до 1-1,5 часа, сообщает РБК. Это отражает изменение потребительских привычек и предпочтений, когда покупки становятся более целенаправленными, а развлекательные функции ТЦ теряют былую значимость.

Сокращение времени пребывания посетителей дополнительно усложняет финансовую ситуацию для владельцев торговых центров. Они вынуждены искать новые форматы использования помещений, включая гибридные модели аренды, но основной тренд всё же смещается в сторону складской логистики.

Причины трансформации

Эксперты связывают изменения с общим экономическим спадом и ростом затрат на содержание объектов. Высокие операционные расходы и снижение потока покупателей делают традиционный ритейл менее привлекательным. В таких условиях преобразование ТЦ в склады позволяет владельцам поддерживать доходность и минимизировать финансовые риски, не ожидая быстрого восстановления рынка.

Переоборудование торговых центров также отражает структурные изменения в экономике и логистике: растет спрос на складские площади для онлайн‑торговли и локальной дистрибуции. Этот тренд может сохраняться и усиливаться в ближайшие годы, если потребительская активность в офлайн‑ритейле продолжит снижаться.