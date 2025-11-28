Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алания Молл
Алания Молл
© commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Недвижимость
Алексей Ларин Опубликована вчера в 20:39

Секрет выживания ТЦ раскрыт: как миллионы квадратных метров ритейла нашли новый дом

Часть торговых центров в крупных городах России переоборудована под склады — РБК

На фоне падения спроса владельцы торговых центров в России всё чаще решают преобразовывать свои объекты в склады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate. Тенденция особенно заметна в крупных городах, где арендаторы сокращают расходы, а посещаемость ТЦ снижается почти вдвое.

Рост складских площадей

По состоянию на начало четвертого квартала 2025 года общая площадь торговых центров, переоборудованных под склады, достигла 587 тыс. квадратных метров, тогда как по итогам 2024 года этот показатель составлял всего 94 тыс. квадратных метров, отмечает РБК. В условиях кризиса собственникам становится всё сложнее находить арендаторов для традиционных торговых площадей, поэтому переоборудование объектов становится одним из ключевых способов сохранения дохода.

Специалисты рынка подчеркивают, что значительная часть таких складов ранее принадлежала иностранным ритейлерам. Примером служат закрытые магазины сети Desport, которая начала работу в декабре 2023 года после приобретения активов Decathlon российской компанией. Переоборудование позволяет сохранить экономическую ценность объектов даже при падении спроса на розничную торговлю.

Сокращение времени посещения ТЦ

Наряду с увеличением складских площадей, наблюдается резкое сокращение времени, которое россияне проводят в торговых центрах. Если ранее средняя длительность визита составляла 2,5-3 часа, то сейчас она снизилась до 1-1,5 часа, сообщает РБК. Это отражает изменение потребительских привычек и предпочтений, когда покупки становятся более целенаправленными, а развлекательные функции ТЦ теряют былую значимость.

Сокращение времени пребывания посетителей дополнительно усложняет финансовую ситуацию для владельцев торговых центров. Они вынуждены искать новые форматы использования помещений, включая гибридные модели аренды, но основной тренд всё же смещается в сторону складской логистики.

Причины трансформации

Эксперты связывают изменения с общим экономическим спадом и ростом затрат на содержание объектов. Высокие операционные расходы и снижение потока покупателей делают традиционный ритейл менее привлекательным. В таких условиях преобразование ТЦ в склады позволяет владельцам поддерживать доходность и минимизировать финансовые риски, не ожидая быстрого восстановления рынка.

Переоборудование торговых центров также отражает структурные изменения в экономике и логистике: растет спрос на складские площади для онлайн‑торговли и локальной дистрибуции. Этот тренд может сохраняться и усиливаться в ближайшие годы, если потребительская активность в офлайн‑ритейле продолжит снижаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне из разных регионов покупают жильё и переезжают в Чечню из-за безопасности и чистоты городов — Анзор Усторханов вчера в 18:06
Недвижимость в этом регионе раскупают стремительно — спрос растёт каждый день

Россияне активно инвестируют и переселяются в Чечню, отмечая безопасность, чистоту и перспективы для бизнеса.

Читать полностью » ДОМ.РФ начал внедрять ИИ для оценки недвижимости 26.11.2025 в 12:57
Банки переходят на "умную" оценку: ИИ обещает ускорить путь от заявки до закладной

Внедрение ИИ-технологий в оценку недвижимости обещает революцию в ипотечном процессе. Ожидается сокращение сроков, снижение ошибок и упрощение оформления сделок благодаря партнерству с Сбером и Финтехом.

Читать полностью » В Госдуме предложили размещать в подъездах новых домов картины 25.11.2025 в 16:49
Картины в подъездах могут стать нормой: новое предложение превращает жилые дома в культурные пространства

Депутат предложил обязать застройщиков включать искусство в подъезды новых домов, чтобы поддержать местных художников и изменить привычный облик современных жилых зданий.

Читать полностью » Постоянный шум техники в подъездах может быть вызван рядом причин — эксперт по ЖКХ Вепрецкая 25.11.2025 в 14:12
Лифт рычит, мусоропровод гремит: в чем причина хронического шума в подъездах

Эксперт по ЖКХ Татьяна Вепрецкая рассказала NewsInfo, как жильцам многоэтажки действовать в случае шума от инженерных систем.

Читать полностью » Плёнки на окнах уменьшают теплопотери — эксперт по ЖКХ Рыбальченко 17.11.2025 в 17:45
Дверь вне подозрения, а зря: вот куда из дома незаметно утекает тепло

Эксперт по ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал Pravda.Ru, как сократить теплопотери в квартире.

Читать полностью » Контейнеры для хранения уменьшат беспорядок в доме — дизайнер Макарова 17.11.2025 в 12:26
Квартира шумит, хотя вы молчите: если вещи на виду — в доме хаос

Дизайнер Ирина Макарова объяснила NewsInfo, как избежать визуального шума в жилом пространстве.

Читать полностью » Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество 07.11.2025 в 12:10
Покупатели верят в заморозку, а аферисты — в человеческую наивность: новая угроза на рынке жилья

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев рассказал NewsInfo, почему заморозка денег на счету не защитит покупателей жилья.

Читать полностью » Юрист Крохин рассказал, куда жаловаться на некачественный капремонт 06.11.2025 в 18:26
Капремонт за миллионы, а результата ноль: как заставить подрядчиков переделать работу

Юрист Константин Крохин рассказал NewsInfo, куда обращаться, если капитальный ремонт в доме выполнен некачественно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сухой воздух вызывает бурые края у алюминиевого растения — агрономы
Питомцы
Исследователи определили высокую стабильность хромосом кошек — Nature Genetics
Спорт и фитнес
Гигиена сна улучшила утреннюю бодрость — доктор Ашрафи
Наука
Учёные подтвердили, что разные области мозга совместно закрепляют память — Nature
Экономика
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей
Еда
Пироги по-грузински: рецепт хачапури от Мадонны Паксашвили — ERT
Дом
Перекись осветляет цветные пятна на льняной ткани — эксперт ДаСилва
Красота и здоровье
Разные виды клетчатки по-разному влияют на здоровье, отмечает Питер Аттии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet