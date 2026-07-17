Российский ритейл переходит в онлайн: число торговых точек в столицах сократилось на 7300 единиц

В России заметно сократилось число офлайн-магазинов, а торговля все активнее уходит в онлайн. За год в столицах число точек снизилось на 7300, а сильнее всего просели одежда, канцтовары, зоотовары и алкомаркеты. На этом фоне растет сеть пунктов выдачи заказов, которой все чаще пользуются вместо обычных магазинов.

Как закрываются магазины

Зафиксировано снижение числа торговых точек в Москве и Петербурге впервые за 25 лет. В Москве их стало 82,5 тысячи вместо 87 тысяч, в Петербурге — 42,2 тысячи вместо 44 тысяч.

Под закрытия попали магазины у дома, супермаркеты, фруктовые киоски, салоны связи и одежные точки. "Вкусвилл" закрыл 286 розничных точек, а сеть полуфабрикатов "Элика" — 170. В сегменте алкоголя спад тоже заметен: "К&Б" с начала года сократил 18 точек, "Бристоль" — 170, а сеть "Серебряный шар" потеряла 68 магазинов.

Часть сокращений связана с региональными ограничениями на продажу спиртного. В Вологодской области продавать алкоголь по будням разрешили только два часа в сутки, после чего закрылись 610 точек. В Подмосковье число алкомаркетов и наливаек уменьшилось на тысячу после запрета такой торговли на первых этажах жилых домов.

Сильнее остальных просела одежда. За 2025 год в России закрылось 12% магазинов одежды, а доля офлайна в продажах за два года снизилась с 73% до 51%.

Почему растут пункты выдачи

Пока офлайн-точки сокращаются, пункты выдачи заказов прибавляют по 10-40% в год у разных маркетплейсов. Сейчас в России около 300 тысяч таких точек, где покупатель забирает товар после интернет-заказа.

В Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане пунктов выдачи тоже много. В Европе, США и Китае чаще делают ставку на почтоматы или доставку до двери. Там аренда коммерческой недвижимости заметно дороже, и это меняет логику работы магазинов.

Интернет-торговля уже заняла 22,3% всех розничных продаж в стране. В прошлом году оборот онлайн-торговли вырос на 28% и достиг 13,2 трлн рублей, а за четыре месяца 2026 года рост составил 17,5% при объеме 4,6 трлн рублей.

20-25 лет назад сети наращивали площади, чтобы закрыть спрос и занять территорию, а теперь спрос уже закрыт. Покупатель все чаще выбирает несколько крупных сетей или онлайн-площадки вместо десятка маленьких магазинов.

Что ждет офлайн-розницу

Розница не исчезнет, но ее роль меняется. Магазин все реже будет просто местом, где лежит товар, и все чаще — пространством для сервиса, общения и эмоций. Эту логику уже подхватили продуктовые сети: они выдают интернет-заказы, возят продукты на дом и ставят в залах столики, мини-пекарни и стойки с готовой едой.

"Пятерочка" в 2025 году продала около 200 миллионов чашек кофе, почти вдвое больше, чем годом ранее. ТРЦ тоже смещают акцент в сторону досуга: Минпромторг сообщил, что в новых крупных центрах, открытых в прошлом году, на развлечения приходится около 30% площадей.

Дальше магазины будут делать ставку на интерактивные зоны, где можно примерить, протестировать или понюхать товар, а потом заказать его онлайн.