Полки полны — а магазины пусты: розничная торговля в регионе столкнулась с кадровым голодом

В октябре розничная торговля заняла первое место в рейтинге отраслей с наибольшим кадровым дефицитом в Тюменской области. По данным рекрутинговых агентств региона, работодатели активно ищут персонал на самые разные позиции — от кассиров до пекарей.

Где больше всего вакансий

Сейчас на сайтах по трудоустройству зарегистрировано более 1500 открытых вакансий, связанных с торговлей. Кадров не хватает как в федеральных сетях, так и в локальных магазинах. Работодатели ищут сотрудников для продуктовых отделов, бутиков и магазинов непродовольственных товаров.

Самая востребованная специальность — продавец-кассир. В регионе насчитывается свыше 550 открытых позиций, что делает эту профессию абсолютным лидером по спросу.

На втором месте — повара, пекари и кондитеры. Таких специалистов требуется около 100 человек, в основном для крупных торговых сетей, которые развивают формат готовой еды.

Третью строчку занимают управляющие торговыми точками - около 80 вакансий открыто в сетевых магазинах и отдельных бутиках.

Сколько готовы платить

Самые высокие зарплаты — у курьеров. Несмотря на то что эта профессия не входит в число самых дефицитных, работодатели предлагают доставщикам до 216 тысяч рублей в месяц. Однако эта сумма указана до вычета налогов и зависит от количества смен и объёма заказов.

Минимальные доходы в отрасли — у кассиров супермаркетов федеральных сетей. Их зарплатная "вилка" составляет от 25 до 50 тысяч рублей. При этом сотрудники несут материальную ответственность и работают по системе штрафов и премий.

Почему не хватает людей

Эксперты связывают кадровый голод в рознице с высокой текучестью, интенсивной нагрузкой и умеренными зарплатами при физически сложной работе. Дополнительно давление на рынок оказывает рост числа торговых точек, особенно в сегменте готовой еды и доставки.