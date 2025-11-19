Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полицейские
Полицейские
Полицейские
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

10 тыс. человек под контролем: как приморские участковые сдерживали преступность в 2025 году

Приморские участковые пресекли 22 тысячи правонарушений за год

В Приморском крае подведены итоги работы участковых уполномоченных полиции за 2025 год. По данным местных властей, им удалось значительно снизить количество преступлений, совершенных по бытовым мотивам, — на 19,9%. Также наблюдается снижение преступности среди ранее судимых и условно осужденных граждан.

Достижения участников

Участковые выявили более двух тысяч преступлений и пресекли около 22 тысяч административных правонарушений. За год они рассмотрели более 150 тысяч обращений от жителей края, оперативно реагируя на жалобы и запросы населения.

Профилактика правонарушений

На профилактическом учете у участковых полиции в настоящее время состоят около 6,5 тысяч человек, ранее нарушавших закон. С ними ведется постоянная работа: полицейские следят за условно осужденными, освобожденными условно-досрочно и несовершеннолетними правонарушителями.

В этом году на учет были поставлены еще 275 человек, склонных к правонарушениям. В общей сложности под контролем участковых находятся более 10 тысяч лиц, входящих в группы риска.

Важная дата

Итоги работы были подведены в день 102-й годовщины со дня создания службы участковых уполномоченных в России. Эта служба была основана 17 ноября 1923 года и с тех пор выполняет ключевую роль в поддержании правопорядка, особенно в сельской местности, где участковый часто выполняет функции сразу нескольких полицейских служб.

