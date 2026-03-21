Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:29

Скульптуры обретают вторую жизнь: в столице завершили масштабные работы по обновлению памятников

В Москве продолжается масштабная работа по восстановлению объектов культурного наследия. Начиная с 2011 года, в столице привели в порядок порядка 300 памятников монументального искусства, а также отреставрировали свыше 700 мемориалов и захоронений, имеющих воинскую и историческую значимость. О текущих результатах этой деятельности 21 марта 2026 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Городские власти планомерно возвращают исторический облик объектам, посвященным великим ученым, писателям и военачальникам.

Итоги реставрационной деятельности

Московские власти уделяют повышенное внимание поддержанию монументального наследия, превращая процесс реставрации в системную работу. За последние 15 лет удалось спасти от разрушения сотни произведений искусства, которые важны для сохранения исторической памяти города.

В перечень восстановленных объектов входят не только крупные ансамбли, но и локальные мемориалы, представляющие особую ценность для москвичей. Каждый такой проект требует тщательного подхода, основанного на архивных данных и документах эпохи.

Комплексный подход позволяет не просто обновлять фасады, но и полностью восстанавливать утраченные детали скульптурных групп. Это обеспечивает долговечность материалов, подверженных воздействию городской среды.

Знаковые памятники и их сохранение

Особую гордость вызывает реставрация монументов, посвященных выдающимся ученым. В их числе оказались памятники основоположнику космонавтики Константину Циолковскому и пионеру аэродинамики Николаю Жуковскому, расположенные на Ленинградском проспекте.

Также внимание уделили объектам, связанным с историческими личностями, внесшими вклад в развитие страны. Были приведены в порядок мемориалы военачальникам Михаилу Кутузову на Кутузовском проспекте и Михаилу Фрунзе на Суворовской площади, а также монумент врачу Федору Гаазу в Малом Казенном переулке.

"Сохранение исторической памяти требует не только физического восстановления конкретных монументов, но и понимания их культурного контекста. Каждый объект, будь то мемориальная доска или масштабная скульптура, формирует узнаваемый облик наших районов. Системная работа в этом направлении позволяет поддерживать связь поколений и транслировать ценности прошлого современным жителям. Успешный опыт Москвы дает возможность эффективно использовать ресурсы для защиты культурного кода мегаполиса"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Помимо мемориалов выдающимся деятелям, город бережно относится и к декоративным композициям. Примерами такой работы стали реставрация скульптуры "Рабочий" на Воронцовской улице и композиции "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке.

Планы на 2026 год

Работа по сохранению исторического наследия столицы не останавливается на достигнутых цифрах. Согласно утвержденному графику, в течение 2026 года специалисты приступят к восстановлению еще более десяти монументов.

Каждый из запланированных объектов пройдет обязательную экспертизу, определяющую необходимый уровень вмешательства. Реставраторы ориентируются на сохранение авторского замысла и точность исторических деталей при использовании современных технологий консервации.

Стабильное продолжение данной программы подчеркивает значимость поддержания культурных ориентиров в городском пространстве. Такие мероприятия помогают сохранять уникальный облик старых улиц и площадей в условиях быстроразвивающегося мегаполиса.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

