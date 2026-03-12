Кто и как теряет суммы: как готовая еда из магазинов рушит ресторанный бизнес в Калининграде

Ресторанный рынок Калининградской области меняется: заведения закрываются и открываются, конкуренция за посетителей растёт. Туристы всё чаще обходят рестораны стороной и берут готовую еду в супермаркетах вроде "Пятёрочки". За 2025 год в региональное управление Роспотребнадзора поступило около тысячи уведомлений о старте деятельности, из них 80% приходится на общепит — кофейни, кафе и службы доставки. Эксперты отрасли в разговоре с телеграм-каналом "BFM Калининград" разбирают причины тренда и советуют, как ресторанам выстоять.

Трансформация ресторанного рынка

Рынок общепита в Калининградской области проходит через серьёзные перемены. Одни кафе и рестораны уходят с арены, другие пытаются стартовать, но за каждого гостя теперь дерутся все. Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что за 2025 год управление получило тысячу уведомлений о начале работы новых точек.

Большая часть из них — 80 процентов — связана именно с общепитом. Это кофейни, службы доставки и маленькие кафе, которые заполняют улицы. Такая волна показывает, насколько рынок насыщен, и конкуренция бьёт по нервам рестораторов.

Эксперты подчёркивают, что изменения касаются всего сегмента. Туристы приезжают, но тратят иначе, и это сказывается на выживании заведений. Рынок сам отсеет слабых игроков.

"Пятёрочка" вместо ресторана

Ресторатор Екатерина Михайлова видит главную проблему в готовой еде из супермаркетов. Прошлым летом туристы массово хватали роллы и салаты в "Пятёрочке", а не шли в рестораны. После расходов на перелёт и жильё они экономили на еде и шли к морю с пакетом из магазина.

"Региональный рынок общепита в Калининграде перенасыщен, и туристы меняют привычки. Они тратят на транспорт и ночлег, а на еду берут дешёвые варианты из супермаркетов. Ресторанам приходится конкурировать не только с коллегами, но и с сетями. Чтобы удержать гостя, нужны уникальные фишки, а не просто меню." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Такая тенденция бьёт по среднему звену заведений. Люди формально посещают город, но ресторанный чек не растёт. Супермаркеты выигрывают ценой и удобством.

Михайлова подчёркивает, что это не разовый всплеск. Туристы ищут баланс расходов, и готовые блюда в магазинах идеально вписываются в их планы.

Нужно больше, чем еда

Ресторатор Максим Ткачёв уверен: рынок сам разберётся с лишними. Не все выживут, потому что просто кормить уже мало. Гости берут еду в магазине и едят в апартаментах, так зачем им ресторан без изюминки.

Заведения должны создавать впечатления. Премиум-сегмент держится крепче среднего: там растут гастроужины с балтийской или паназиатской кухней. Гостям дают не только блюда, но и историю, сценарий, бронирование заранее.

Такие форматы притягивают тех, кто готов платить за опыт. Средние кафе без фишек рискуют уйти на второй план. Ткачёв видит в этом естественный отбор.