Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пятерочка
Пятерочка
© commons.wikimedia.org by Elo4kam is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 1:58

Кто и как теряет суммы: как готовая еда из магазинов рушит ресторанный бизнес в Калининграде

Ресторанный рынок Калининградской области меняется: заведения закрываются и открываются, конкуренция за посетителей растёт. Туристы всё чаще обходят рестораны стороной и берут готовую еду в супермаркетах вроде "Пятёрочки". За 2025 год в региональное управление Роспотребнадзора поступило около тысячи уведомлений о старте деятельности, из них 80% приходится на общепит — кофейни, кафе и службы доставки. Эксперты отрасли в разговоре с телеграм-каналом "BFM Калининград" разбирают причины тренда и советуют, как ресторанам выстоять.

Трансформация ресторанного рынка

Рынок общепита в Калининградской области проходит через серьёзные перемены. Одни кафе и рестораны уходят с арены, другие пытаются стартовать, но за каждого гостя теперь дерутся все. Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что за 2025 год управление получило тысячу уведомлений о начале работы новых точек.

Большая часть из них — 80 процентов — связана именно с общепитом. Это кофейни, службы доставки и маленькие кафе, которые заполняют улицы. Такая волна показывает, насколько рынок насыщен, и конкуренция бьёт по нервам рестораторов.

Эксперты подчёркивают, что изменения касаются всего сегмента. Туристы приезжают, но тратят иначе, и это сказывается на выживании заведений. Рынок сам отсеет слабых игроков.

"Пятёрочка" вместо ресторана

Ресторатор Екатерина Михайлова видит главную проблему в готовой еде из супермаркетов. Прошлым летом туристы массово хватали роллы и салаты в "Пятёрочке", а не шли в рестораны. После расходов на перелёт и жильё они экономили на еде и шли к морю с пакетом из магазина.

"Региональный рынок общепита в Калининграде перенасыщен, и туристы меняют привычки. Они тратят на транспорт и ночлег, а на еду берут дешёвые варианты из супермаркетов. Ресторанам приходится конкурировать не только с коллегами, но и с сетями. Чтобы удержать гостя, нужны уникальные фишки, а не просто меню."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Такая тенденция бьёт по среднему звену заведений. Люди формально посещают город, но ресторанный чек не растёт. Супермаркеты выигрывают ценой и удобством.

Михайлова подчёркивает, что это не разовый всплеск. Туристы ищут баланс расходов, и готовые блюда в магазинах идеально вписываются в их планы.

Нужно больше, чем еда

Ресторатор Максим Ткачёв уверен: рынок сам разберётся с лишними. Не все выживут, потому что просто кормить уже мало. Гости берут еду в магазине и едят в апартаментах, так зачем им ресторан без изюминки.

Заведения должны создавать впечатления. Премиум-сегмент держится крепче среднего: там растут гастроужины с балтийской или паназиатской кухней. Гостям дают не только блюда, но и историю, сценарий, бронирование заранее.

Такие форматы притягивают тех, кто готов платить за опыт. Средние кафе без фишек рискуют уйти на второй план. Ткачёв видит в этом естественный отбор.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Вологодской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей 23.02.2026 в 23:19
Металл превратился в ловушку: столкновение двух иномарок на трассе под Вологдой унесло три жизни

На 70-м километре автодороги Чекшино-Тотьма произошло лобовое столкновение, в котором выжить удалось лишь единицам. За жизнь четырехлетнего малыша борются врачи.

Читать полностью » Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС 12.01.2026 в 13:11
Териберка станет ближе для туристов: ежедневный автобус хотят довести до аэропорта уже в январе

С 2026 года Мурманская область свяжет аэропорт с Териберкой новым автобусным рейсом. Узнайте, как это повлияет на путешествия и жизнь местных жителей!

Читать полностью » Бастрыкин поручил проверить снос здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге — СК РФ 09.01.2026 в 19:52
Демонтаж начался — и вмешался Бастрыкин: снос исторического здания в Петербурге вышел на федеральный уровень

Снос бывшего научного здания в Петербурге привлёк внимание главы СК: Бастрыкин потребовал доклад после общественного резонанса и жалоб.

Читать полностью » В Петербурге десятки домов остались без отопления из-за пожара на ТЭЦ — Осторожно, новости 29.12.2025 в 23:32
Холод пришёл внезапно: как Петербург оказался без горячей воды и отопления

Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила несколько районов без отопления и горячей воды почти на сутки, сроки восстановления не названы.

Читать полностью » Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга 29.12.2025 в 17:20
Метро Петербурга не закроется на праздники: транспорт запустят круглосуточно в две главные ночи зимы

Петербург переводит транспорт на круглосуточный режим в новогоднюю и рождественскую ночи. Как будет ходить метро и какие маршруты усилят?

Читать полностью » Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам 28.12.2025 в 10:00
Власти спрятали главный удар по кошельку петербуржцев на осень: вот что вырастет почти на 20%

В Петербурге утвердили рост тарифов ЖКХ на 2026 год: +1,7% в январе и +14,6% в октябре. Субсидии Смольного сдержат платежи.

Читать полностью » Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС 28.12.2025 в 9:56
Бизнес как щит: как Калининград снижает риски для экономики через поддержку МСП

Калининградские власти заложили в бюджет 2026 года 1,3 млрд рублей на поддержку МСП. Деньги пойдут на льготные займы, инфраструктуру и ярмарки.

Читать полностью » Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы 28.12.2025 в 9:39
Ошибка в четыре буквы: как опечатка на баннере испортила впечатление от праздника

В Кронштадте новогодний баннер на центральной площади вызвал обсуждения из-за ошибок в названии города. Как так вышло и почему это заметили сразу?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ловушка в красивом костюме: нулевое обслуживание навязывает услуги, которых нет в регламенте
Спорт и фитнес
Метаболизм проснулся и начал жадно есть: эти нагрузки разгоняют сжигание жира даже во сне
Красота и здоровье
Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма
Питомцы
Шерсть как защитник: как правильно ухаживать за собачьей шерстью в жару и холод
Спорт и фитнес
Скованность как признак — беда от сутулости, которая скрыто угрожает всему вашему здоровью
Питомцы
Собака не против щетки: секреты захватывающего ухода за лабрадором, которого стоит знать каждому владельцу
Красота и здоровье
Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности
Еда
Золотая пропорция в чашке: гармония веса и воды превращает обычный кофе в эликсир энергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet