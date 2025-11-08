Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вирус под микроскопом
Вирус под микроскопом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:13

Простуда, которая убивает? РСВ маскируется под насморк, но вызывает смерть — эксперты предупреждают

JAMA: РСВ вызывает последствия до 300 дней, включая неврологические нарушения

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) долгое время оставался в тени более известных инфекций, таких как грипп или COVID-19. Однако новое исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало: этот "тихий сосед" способен вызывать не менее тяжёлые осложнения и даже смерть.

Вирус, который притворяется простудой

"Респираторно-синцитиальный вирус часто принимается за обычную простуду, но способен провоцировать осложнения, сопоставимые с гриппом и COVID-19", — отмечают авторы исследования из Сингапурской генеральной больницы.

Учёные из международной программы PREPARE проанализировали данные десятков тысяч госпитализаций. Их цель — сравнить тяжесть течения РСВ с другими распространёнными вирусами. Результаты оказались тревожными: в ряде случаев болезнь, вызванная РСВ, протекала тяжелее, чем грипп, и почти так же тяжело, как COVID-19.

По оценкам специалистов, от 5 до 10% всех пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены именно РСВ. Это объясняет, почему вирус так часто остаётся незамеченным: симптомы — насморк, кашель, слабость — кажутся безобидными.

Чем опасен РСВ

Первое исследование охватило почти 13 тысяч случаев госпитализации. Около 5% заболевших умерли в течение 28 дней после поступления. Среди пациентов с РСВ наблюдалось больше случаев тяжёлого течения болезни и переводов в реанимацию, чем при гриппе.

Во втором исследовании выяснилось, что каждый десятый больной сталкивается с острыми сердечно-сосудистыми осложнениями:

  • аритмиями;
  • инсультами;
  • тромбозами;
  • острой сердечной недостаточностью.

Эти проблемы возникали даже чаще, чем у пациентов с гриппом или COVID-19.

Третье исследование, в котором участвовали 83 тысячи взрослых и 24 тысячи детей, показало: последствия инфекции могут тянуться до 300 дней. У перенёсших РСВ наблюдались стойкие неврологические и кардиологические нарушения — от ухудшения памяти до сердечных аритмий.

Кто в зоне риска

РСВ особенно опасен для:

  1. Пожилых людей - из-за ослабленной иммунной системы.

  2. Детей до 5 лет - у них вирус часто вызывает пневмонию и бронхиолит.

  3. Людей с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца).

В этих группах риск тяжёлого исхода возрастает в разы, особенно если болезнь не диагностирована вовремя.

Как защититься

  1. Избегайте контактов с заболевшими в сезон простуд.

  2. Мойте руки и регулярно дезинфицируйте поверхности.

  3. Укрепляйте иммунитет - полноценный сон, витамины, умеренные нагрузки.

  4. Вакцинация. В 2023–2024 годах появились первые вакцины против РСВ для пожилых и беременных, которые помогают защитить новорождённых.

Таблица "Сравнение": РСВ, грипп и COVID-19

Показатель РСВ Грипп COVID-19
Основные симптомы Насморк, кашель, лихорадка Высокая температура, ломота Кашель, утомляемость, потеря обоняния
Средний возраст тяжёлых пациентов Дети и пожилые Все возрастные группы Пожилые и хронические больные
Частота госпитализаций Средняя Высокая Высокая
Риск сердечно-сосудистых осложнений Очень высокий Средний Высокий
Длительность последствий До 300 дней 30-60 дней 180-240 дней

Мифы и правда

Миф: РСВ опасен только для младенцев.
Правда: вирус угрожает и взрослым — особенно пожилым и людям с хроническими болезнями.

Миф: если нет температуры, опасности нет.
Правда: РСВ часто протекает без жара, но поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Миф: после болезни формируется пожизненный иммунитет.
Правда: защита краткосрочна, возможны повторные заражения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как отличить РСВ от обычной простуды?
Без лабораторного анализа — никак. Симптомы похожи, но при РСВ чаще наблюдаются одышка и свистящее дыхание.

Можно ли сделать тест на РСВ?
Да, доступны ПЦР-тесты и экспресс-тесты, аналогичные тем, что используют для COVID-19.

Есть ли лекарства?
Специфического противовирусного лечения нет. Применяется симптоматическая терапия и препараты, снижающие риск осложнений у групп риска.

Исторический контекст

РСВ был открыт в 1956 году как вирус шимпанзе, вызывающий респираторные симптомы. Вскоре выяснилось, что он широко распространён среди людей. Несмотря на десятилетия наблюдений, его опасность для взрослых долго недооценивали. Лишь современные исследования показали, что этот патоген стоит в одном ряду с гриппом и коронавирусом по уровню угрозы здоровью.

