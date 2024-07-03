Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что самое теплое море — до +30 градусов по Цельсию — можно найти на курортах в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме и на восточном побережье Шри-Ланки. Она также отметила комфортабельную температуру воды в Египте, сообщает News.Ru.

В странах, где сейчас очень жарко, например, в ОАЭ, температура воздуха достигает +37 градусов, а морская вода прогревается до +30 градусов и может стать еще теплее в июле. Алексан Мкртчян из "Альянса туристических агентств" предупредил о повышенном риске травматизации на курортах в Турции из-за активных видов спорта.

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