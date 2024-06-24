Павел Перов, ранее управлявший игорной зоной "Красная Поляна", назначен новым гендиректором Курорта Красная Поляна в Сочи. Он занимал пост первого заместителя гендиректора в ГК "Мантера", куда входят различные бизнес-единицы, включая курорт "Архыз" и другие объекты. За последние четыре года Перов активно развивал азартный кластер в качестве центра событийного туризма, успешно привлекая туристов через организацию концертов и мероприятий.
Туроператоры ожидают от нового руководства более активного сотрудничества, хотя осознают, что масштабы такого взаимодействия зависят от рыночной ситуации. Спрос на услуги курорта высок, особенно учитывая ограниченный доступ россиян к европейским горнолыжным курортам, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Элина Семизорова (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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