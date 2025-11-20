Сочи больше не лидер: крымские курорты дорожают быстрее — и это уже меняет рынок недвижимости

Рост цен на курортное жилье в Крыму в последние годы развивается куда динамичнее, чем в соседнем Краснодарском крае. По данным портала "Мир квартир", этот сдвиг стал особенно заметен на фоне стабильного интереса к южной недвижимости и постепенного изменения структуры спроса.

Динамика на первичном рынке

Исследование охватило трехлетний период и показало, что новостройки на крымских курортах прибавили в цене 43,9%, доведя среднюю стоимость квадратного метра до 267 тысяч рублей. Такие локации, как Керчь, Форос и Массандра, продемонстрировали еще более выраженный рост — свыше 65%, что делает их одними из самых быстро дорожающих направлений на полуострове. Общая стоимость лота на первичном рынке превысила 12 миллионов рублей, увеличившись на четверть, и это свидетельствует о смещении интереса покупателей к более дорогим объектам с улучшенными характеристиками.

Изменения на вторичном рынке

На вторичном рынке тенденции оказались столь же устойчивыми. Стоимость квадратного метра выросла на 35%, достигнув уровня 192 тысяч рублей. Наибольший рост зафиксирован в Коктебеле, Алупке и Кореизе, где ощущается заметный дефицит качественного предложения. Средняя стоимость объекта составила 9,2 миллиона рублей, что отражает общее повышение привлекательности курортной недвижимости как для проживания, так и для долгосрочного вложения средств. Различия между отдельными городами остаются значительными, но общий вектор рынка направлен на постепенное выравнивание цен.

Сравнение с Сочи и факторы спроса

Аналитики подчеркивают, что крымские курорты начали опережать сочинские не только по скорости роста цен, но и по степени доступности жилья.

"Крымские цены остаются на 1,5-7% ниже сочинских, что создает преимущество для покупателей", — пояснил генеральный директор портала "Мир Квартир" Павел Луценко.

Существенную роль играет и улучшение транспортной доступности: изменения в логистике делают поездки на полуостров проще, а это стимулирует перераспределение спроса в пользу крымских локаций. В результате покупатели стали внимательнее рассматривать варианты за пределами Сочи, особенно когда соотношение стоимости и качества оказывается более выгодным.