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Аренда квартир в Москве
Аренда квартир в Москве
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 20:07

Аналитики сравнили цены на жилье в шести курортных городах России вне Черноморского побережья

Пока на курортах обычно смотрят на море, на набережную и на цену кофе у воды, аналитики Домклик посмотрели на другое — сколько стоит жильё в курортных городах без черноморского побережья. И картина вышла без лишнего глянца: в Санкт-Петербурге, в Зеленогорске, квартира площадью около 43 квадратных метров в среднем стоит 2,8 млн рублей. Для тех, кто ищет не отпускной блеск, а счёт с понятной суммой, это уже очень конкретная цифра. В выборке учитывали ипотечные сделки с одно- и двухкомнатными квартирами в шести устойчивых курортных кластерах страны.

"Для курортного жилья цена зависит не только от места, но и от площади, формата сделки и спроса на готовые квартиры. Когда объект небольшой, средний чек кажется ниже, но покупатель всё равно смотрит на локацию, состояние дома и дальнейшие расходы. Поэтому сравнивать такие города нужно аккуратно, без спешки и красивых обещаний. Здесь решает не вывеска "курорт”, а конкретные цифры по сделке"

дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Где жильё дешевле всего

Следом за Зеленогорском идёт Рыбинск Ярославской области. Там средняя цена квартиры составила 3,3 млн рублей при площади 43,3 квадратного метра. На третьем месте Сортавала в Карелии: 3,9 млн рублей за лот площадью 39,3 квадратного метра. Разрыв с лидером уже ощутимый, но до дорогих курортных адресов ещё далеко.

Четвёртую строчку занял Железноводск в Ставропольском крае. Там средняя цена дошла до 5,2 млн рублей, а площадь квартиры составила 44 квадратных метра. На таком фоне видно, как быстро меняется чек даже внутри одной категории жилья. Курортный статус сам по себе цену не держит — работает конкретный город и его спрос.

Если смотреть на цифры без украшений, нижняя часть списка выглядит довольно плотной. Разница между первым и четвёртым местом уже почти вдвое. Для покупателя это не абстракция, а вопрос миллионами рублей, а то и больше.

Какие города оказались вверху списка

Самая дорогая недвижимость из этой подборки обнаружилась в Белокурихе Алтайского края. Там за жильё площадью 36,7 квадратного метра в среднем просят 8,1 млн рублей. Столько же стоит квартира в Кисловодске Ставропольского края, но там объект заметно просторнее — в среднем 41,1 квадратного метра. Иными словами, одинаковая цена совсем не означает одинаковый объём.

Тройку лидеров замкнул Светлогорск Калининградской области. Средняя цена там составила 7,1 млн рублей за лот площадью 42,5 квадратного метра. На фоне других городов это уже верхняя полка списка, где каждая лишняя комната и каждый лишний метр сразу двигают сумму вверх. Покупатель здесь платит не только за стены, но и за адрес.

Домклик отдельно посмотрел именно на ипотечные сделки с одно- и двухкомнатными квартирами. Это сужает выборку, но делает сравнение ровнее. Сопоставлять такие города удобно именно по средней цене и площади, без лишнего шума вокруг. маленькая квартира в курортном городе всё равно считается по тем же простым правилам: метры, локация, спрос.

Что показывает эта выборка

Шесть курортных кластеров без Черноморского побережья дали довольно ровную картину: дешёвые варианты есть, но разброс по цене всё равно заметный. В одном городе можно уложиться примерно в 2,8 млн рублей, в другом счёт уже идёт на 8,1 млн. Это обычная история для недвижимости, где соседние по статусу локации живут по разным ценникам.

Для покупателя здесь важна не только сумма, но и площадь. Иногда более дорогая квартира оказывается просторнее, а иногда наоборот — за меньшие метры просят почти столько же. Поэтому сравнивать такие предложения лучше не по одному числу, а сразу по двум: цене и квадратным метрам. Иначе легко купить красивую вывеску вместо понятного расчёта.

На практике такие подборки нужны тем, кто ищет жильё для жизни, отдыха или сдачи. Но сухая логика у всех одна: сначала смотрят на бюджет, потом на метраж, а уже после — на курортный статус. И здесь цифры Домклик дают довольно ясную развилку без лишних украшений.

"Покупатель часто видит только среднюю цену и забывает про площадь, а именно она задаёт реальную картину сделки. Два объекта с одинаковым ценником могут отличаться по полезному пространству заметно, и это сразу меняет ощущение от покупки. Если смотреть на курортное жильё трезво, сначала надо сравнить метры, дом и сам город, а уже потом делать выбор. Иначе красивое место легко обойдётся дороже, чем планировалось"

строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Почему в Зеленогорске цена самая низкая?
В этой выборке средняя цена там составила 2,8 млн рублей за квартиру около 43 квадратных метров. Это данные по ипотечным сделкам, а не общий рынок всех объявлений.

Почему в Кисловодске та же цена, что и в Белокурихе, но площадь больше?
Средняя цена в обоих городах — 8,1 млн рублей. При этом в Кисловодске квартира в среднем больше: 41,1 квадратного метра против 36,7 в Белокурихе.

Какие города попали в тройку самых дорогих?
Белокуриха, Кисловодск и Светлогорск. У них средние цены составили 8,1 млн рублей, 8,1 млн рублей и 7,1 млн рублей соответственно.

На чём строилось сравнение?
Аналитики Домклик изучили цены в ипотечных сделках с одно- и двухкомнатными квартирами в шести устойчивых курортных кластерах страны. Черноморское побережье в расчёт не брали.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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