Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:11

То, что считали дополнением к бегу, оказалось главным оружием против метаболических сбоев

Это упражнение часто недооценивают, считая его дополнением к бегу и кардио. Однако новые научные данные показывают, что силовая нагрузка может играть более заметную роль в профилактике диабета второго типа. В эксперименте она продемонстрировала выраженные преимущества для обмена веществ. Об этом сообщает Journal of Sport and Health Science.

Что сравнивали учёные

Исследование провели в Институте биомедицинских исследований Fralin при Virginia Tech. Целью стало прямое сравнение выносливостных и силовых нагрузок в условиях, максимально приближенных к реальным метаболическим нарушениям. Для этого использовали мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров — такую модель применяют для изучения ожирения, повышенного сахара в крови и инсулинорезистентности.

Результаты показали, что и бег, и силовые упражнения помогают организму быстрее убирать избыток глюкозы из крови. Однако при тренировках с сопротивлением эффект оказался сильнее. У животных снижались запасы подкожного и висцерального жира, улучшалась переносимость глюкозы и возрастала чувствительность тканей к инсулину. Именно эти параметры считаются ключевыми для профилактики диабета.

"И выносливостные, и силовые упражнения улучшают чувствительность к инсулину", — говорит профессор и директор Центра исследований медицины упражнений Института Fralin Чжэнь Янь.

Как моделировали силовую нагрузку

Чтобы корректно сравнить разные типы активности, исследователи разработали новую модель силовой тренировки. Мыши жили в клетках, где доступ к корму открывался через утяжелённую крышку. Чтобы поесть, животным приходилось поднимать её, выполняя движение, похожее на приседание. Вес постепенно увеличивался, имитируя принцип прогрессивной силовой тренировки.

Для группы выносливостных нагрузок использовали беговые колёса — стандартный инструмент для моделирования аэробных упражнений. В течение восьми недель учёные отслеживали изменения массы тела, распределение жира и способность организма контролировать уровень сахара. Подобные эффекты согласуются с наблюдениями о том, что даже короткое движение помогает снижать глюкозу, о чём ранее рассказывали в материале про упражнения при диабете.

"Силовые тренировки показали более выраженные метаболические преимущества по сравнению с бегом", — отмечает Чжэнь Янь.

Почему это важно для профилактики

Диабет и ожирение остаются серьёзной проблемой общественного здравоохранения, во многом из-за малоподвижного образа жизни. Новое исследование ценно тем, что напрямую сравнивает бег и силовые упражнения в одной модели, а не по разрозненным данным. Это особенно важно для людей, которым сложно выполнять длительное кардио.

Выводы хорошо вписываются в современный подход, где ценится разнообразие движений. Ранее уже отмечалось, что разные формы активности — от ходьбы до силовых упражнений — снижают риски хронических заболеваний и ранней смертности, о чём говорится в обзоре о пользе физической активности.

Исследователи также зафиксировали изменения в сигнальных путях скелетных мышц, не связанные напрямую с ростом мышечной массы. Это указывает на особые метаболические механизмы, которые в будущем могут использоваться при разработке новых методов лечения диабета второго типа.

В итоге авторы подчёркивают: медикаменты не заменяют движение. Наиболее устойчивый эффект для здоровья обмена веществ даёт сочетание силовых и выносливостных нагрузок, где тренировки с сопротивлением играют более значимую роль, чем принято считать.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

