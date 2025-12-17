Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с эспандером
Тренировка с эспандером
© freepik by alexeyzhilkin is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:10

Нашла старую ленту в шкафу — теперь тренирую всё тело без гантелей

Эластичные ленты укрепили мышцы корпуса и рук — тренер Стефани Лафф

Эластичные фитнес-ленты уже давно стали неотъемлемой частью домашних тренировок. Они компактны, доступны по цене и подходят как новичкам, так и опытным спортсменам. Главное — правильно подобрать уровень сопротивления и освоить базовые упражнения, чтобы извлечь максимум пользы. Об этом сообщает издание SELF со ссылкой на тренера Advantage, Стефани Лафф из The Sports Club LA.

Как выбрать подходящую ленту

Сопротивление резинки усиливается в конце каждого движения, поэтому важно учитывать не только собственную физическую подготовку, но и тип упражнения. Универсального варианта не существует: одна и та же лента может оказаться слишком лёгкой для ног, но чрезмерно тугой для рук. Оптимально приобрести сразу три уровня — лёгкую, среднюю и тяжёлую. Такой набор позволит регулировать нагрузку и развивать разные группы мышц равномерно, ведь эластичная лента подходит людям любого уровня подготовки.

"Главное — чтобы лента давала ощущение усилия с самого начала движения, но при этом не мешала сохранять правильную технику", — отмечает тренер Advantage Стефани Лафф.

Кроме того, цветовая маркировка помогает сориентироваться: жёлтая лента обычно самая мягкая, за ней следуют зелёная, красная, синяя и чёрная — последняя подходит для опытных спортсменов. Такой подход к выбору поможет не только улучшить результаты, но и избежать травм.

Эффективная тренировка с лентами

Даже три простых упражнения способны проработать всё тело: бедра, ягодицы, руки и пресс. Их можно выполнять дома или на улице — достаточно немного пространства и подходящей опоры. Преимущество лент в том, что нагрузку можно регулировать изменением натяжения, что делает тренировку универсальной для любого уровня подготовки. Чтобы выполнять упражнения с лентой безопасно и результативно, важно следить за техникой и равномерным распределением усилия.

Первое упражнение — Tube Walk с приседом и жимом вверх. Встаньте на ленту обеими ногами, возьмите концы в руки и убедитесь, что сопротивление одинаковое. Сделайте шаг в сторону, присев, как будто садитесь на стул. Затем, выпрямляясь, поднимите руки вверх, выполняя жим. Повторите 8-10 раз в одном направлении, затем смените сторону. Такое движение отлично укрепляет наружные мышцы бедра, ягодицы и плечи.

Второе упражнение — Выпад назад с тягой. Для него понадобится лента средней или высокой плотности и опора — столб, дерево или дверной якорь. Зафиксируйте ленту, возьмитесь за рукояти и отойдите назад, чтобы почувствовать натяжение. Сделайте выпад правой ногой, а при возвращении в исходное положение выполните тягу локтями к корпусу. Повторяйте, чередуя ноги. Это упражнение эффективно для спины, бицепсов и ягодиц.

"Ленты создают нагрузку по всей амплитуде движения, что делает мышцы сильнее и выносливее без дополнительного оборудования", — говорится в публикации SELF.

Укрепляем корпус и координацию

Завершает комплекс Двойной выпад с поворотом корпуса. Зафиксируйте ленту, протяните один конец через другой и возьмитесь обеими руками. Встаньте боком к опоре, вытянув руки перед грудью. Сделайте шаг назад в выпад, затем шаг вперёд, одновременно разворачивая корпус в противоположную сторону. Повторите 8-10 раз, затем поменяйте сторону. Это упражнение отлично развивает пресс, плечи и равновесие.

Регулярные занятия с резиновыми лентами не только формируют мышцы, но и повышают общую гибкость, улучшают осанку и помогают разнообразить тренировочный процесс. Благодаря компактности и простоте они стали популярной альтернативой гантелям и тренажёрам, особенно для тех, кто предпочитает заниматься вне спортзала.

Использование эластичных лент — простой и доступный способ поддерживать форму в любое время и в любом месте. Всего несколько упражнений позволяют задействовать все основные мышцы и укрепить тело без лишних затрат. Главное — регулярность и правильная техника, тогда результат не заставит себя ждать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation сегодня в 5:48
Годы в спортзале не равны результату — одна ошибка обнуляет усилия

Как понять, когда увеличивать нагрузку в спортзале, какие методы прогрессии работают лучше и почему иногда полезно сбавить темп.

Читать полностью » Упражнения стоя укрепляют пресс без коврика — тренеры сегодня в 3:27
Коврик больше не нужен: новая мода на фитнес рушит старые привычки

Пресс можно укрепить без коврика и лежачих упражнений — всего за 10 минут в день. Простые движения стоя помогают вернуть тонус и улучшить осанку.

Читать полностью » Новички завершили первый марафон без травм и перегрузок — тренер Кейн сегодня в 1:10
Секрет марафонцев из Hamptons — попробовала сама и не смогла остановиться

Шесть бегунов готовятся к марафону вместе с тренером Джонатаном Кейном. Они учатся не только выдержке, но и вдохновению, бегая ради доброй цели.

Читать полностью » Ходьба на 2300 шагов в день укрепила сердце и сосуды — NY Post вчера в 23:28
Фитнес навязывал лишнее: меньше шагов — больше эффекта, если знать меру

Нужно ли действительно проходить 10 000 шагов в день и сколько ходьбы достаточно для пользы сердцу и мозгу — что показывают новые исследования.

Читать полностью » Джордан Уил забросил решающую шайбу в дерби Динамо Спартак — ТАСС вчера в 21:53
Хоккей без права на ошибку: Динамо дожало Спартак одной точной шайбой

Динамо продолжает победную серию, обыграв Спартак в московском дерби. Что стоит за этой минимальной, но значимой победой?

Читать полностью » Подтягивания широким хватом укрепляет спину и плечевой пояс — Fit Seven вчера в 21:27
Широчайшие раскрываются, как паруса: всего три движения — и спина шире всех

Секрет сильной и широкой спины — не только в подтягиваниях. Узнайте, как грамотно сочетать тяги, шраги и другие упражнения для максимального эффекта.

Читать полностью » Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи вчера в 19:10
Раньше думала что растяжка бесполезна но одно упражнение всё изменило

Боль в голени мешает тренироваться? Узнайте, как избавиться от шинсплинта, укрепить мышцы и вернуться к бегу без боли — простые шаги для восстановления формы.

Читать полностью » Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt вчера в 18:23
РПЛ на зимней паузе: лидеры таблицы и их "рыночная цена" удивляют всех

Самые дорогие футболисты РПЛ сезона 2025/26 возглавили неожиданный рейтинг Transfermarkt, а таблица лидеров продолжает удивлять.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Балашихе вечером произошло массовое отключение электроэнергии — "Балашиха Онлайн"
Садоводство
Зимой химические удобрения не работают из-за замедленной работы корней — цветоводы
Мир
Турция рассматривает возможность вернуть России комплексы С-400 для нормализации отношений с США — Bloomberg
Происшествия
Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun
Спорт и фитнес
Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 млн долларов призовых — ESPN
Наука
NASA рассчитало разницу во времени между Землёй и Марсом — учёные
Питомцы
Бультерьер может проявлять бойцовские инстинкты без нагрузок и воспитания — кинологи
Туризм
В историческом центре Владимира работают частные музеи, включая Музей ложки и Вишнёвый дом — турагент
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet