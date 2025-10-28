Сначала — прижиться, потом — просить: субсидии на жильё только для "своих"

Тюменские власти намерены изменить правила предоставления субсидий на покупку или строительство жилья молодым семьям. Согласно новому законопроекту, право на получение господдержки получат только те, кто прожил в регионе не менее пяти лет. Документ уже внесён в областную думу.

Новые условия программы

"Проект разработан в целях совершенствования законодательства о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Предлагается ввести "ценз оседлости” — наличие постоянного проживания молодой семьи в Тюменской области не менее пяти лет. Изменения предлагается ввести с 1 апреля 2026 года, то есть с даты начала приёма документов на участие в мероприятии 2028 года", — говорится в тексте законопроекта.

Таким образом, претендовать на помощь государства смогут только семьи, доказавшие устойчивую связь с регионом.

Почему понадобились изменения

Сейчас нередки случаи, когда молодые семьи, проживающие в Тюменской области менее пяти лет, получают приоритетное право на субсидию. Например, в 2025 году 20% получателей (37 семей из запланированных) не имеют длительного проживания в регионе.

По словам авторов инициативы, введение "ценза оседлости" позволит сделать систему более справедливой и избежать подобных ситуаций в будущем.

Когда вступят в силу новые правила

Если депутаты одобрят поправки, изменения начнут действовать с 1 апреля 2026 года, а применяться они будут при формировании списков участников программы 2028 года.