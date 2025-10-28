Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
семья
семья
© mos.ru by Фото: пресс-служба ВДНХ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:16

Сначала — прижиться, потом — просить: субсидии на жильё только для "своих"

В Тюменской области предложили ввести пятилетний ценз оседлости для субсидий молодым семьям

Тюменские власти намерены изменить правила предоставления субсидий на покупку или строительство жилья молодым семьям. Согласно новому законопроекту, право на получение господдержки получат только те, кто прожил в регионе не менее пяти лет. Документ уже внесён в областную думу.

Новые условия программы

"Проект разработан в целях совершенствования законодательства о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Предлагается ввести "ценз оседлости” — наличие постоянного проживания молодой семьи в Тюменской области не менее пяти лет. Изменения предлагается ввести с 1 апреля 2026 года, то есть с даты начала приёма документов на участие в мероприятии 2028 года", — говорится в тексте законопроекта.

Таким образом, претендовать на помощь государства смогут только семьи, доказавшие устойчивую связь с регионом.

Почему понадобились изменения

Сейчас нередки случаи, когда молодые семьи, проживающие в Тюменской области менее пяти лет, получают приоритетное право на субсидию. Например, в 2025 году 20% получателей (37 семей из запланированных) не имеют длительного проживания в регионе.
По словам авторов инициативы, введение "ценза оседлости" позволит сделать систему более справедливой и избежать подобных ситуаций в будущем.

Когда вступят в силу новые правила

Если депутаты одобрят поправки, изменения начнут действовать с 1 апреля 2026 года, а применяться они будут при формировании списков участников программы 2028 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья сегодня в 4:48
Семья, квартира, 100 тысяч в месяц: в Челябинске аренда становится роскошью

Челябинская область заняла 23-е место в России по доступности аренды жилья: семья с двумя детьми может снимать квартиру при доходе от 104 тысяч рублей.

Читать полностью » Жителей Челябинской области ждут гастротуры, паломничества и промэкскурсии в ноябре сегодня в 3:36
От пельменей до плавильных печей: ноябрь зовёт в самые вкусные и горячие туры Урала

Ноябрь в Челябинской области обещает гастротуры, паломничества и поездки к термальным источникам. Узнайте, куда поехать и сколько стоит отдых на Урале.

Читать полностью » В Челябинской области дрон помог Россельхознадзору выявить нарушения на землях Каслинского округа сегодня в 2:26
Дроны спустились с неба — и нашли заросли вместо полей: в Челябинской области начались проверки

В Каслинском округе дрон обследовал пять участков площадью 82 га и выявил нарушения в использовании земель. Владельцам направили предписания.

Читать полностью » В Перми посещаемость кино выросла на 70% за последние выходные октября — ЕАИС сегодня в 1:46
Пермь идёт в кино: 51 тысяча зрителей — и это только за два дня

В Перми за выходные число зрителей в кино выросло на 70%. Что вернуло пермяков в кинозалы и какие фильмы собрали полные залы?

Читать полностью » Россельхознадзор ввёл карантинные зоны в челябинских нацпарках из-за опасного жука-вредителя сегодня в 1:18
Нацпарки против жука: на Урале начали вырубать лес гектарами

В нацпарках «Таганай» и «Зигальга» начали вырубку леса из-за нашествия жука-вредителя. Карантинные зоны охватили более 60 тысяч гектаров.

Читать полностью » В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат сегодня в 0:23
Коммуналка снова дорожает: почему даже без лифта платить придётся больше

С 1 декабря в Челябинске вырастет плата за содержание жилья примерно на 10%. Новые тарифы утвердят на заседании гордумы 28 октября.

Читать полностью » Цены на частные дома в СНТ Челябинска выросли на 8% за месяц вчера в 23:27
Цены рвутся в небо: в Челябинске дачи в СНТ уже продают дороже квартир в центре

В Челябинске за месяц цены на дома в СНТ выросли на 8%. Средняя стоимость — 4,6 млн, а элитные коттеджи на берегу озёр продают за 168 миллионов рублей.

Читать полностью » В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса вчера в 22:26
Челябинск бросил вызов Новосибирску: начался отсчёт до культурной короны

В центре Челябинска открыли стелу обратного отсчёта до конца голосования за звание «Культурная столица 2027». Итоги объявят 14 декабря в Москве.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Размножение пихты черенками помогает получить точную копию материнского дерева — агрономы
Авто и мото
Сервисная книжка фиксирует историю обслуживания автомобиля и повышает его стоимость при продаже
Садоводство
После Хэллоуина садоводы советуют не выбрасывать тыквы — из них можно сделать удобрение
Культура и шоу-бизнес
Студия WildBrain разрабатывает анимационный сериал по игре Crash Bandicoot для Netflix
Туризм
Пустынное сафари в Дубае: маршрут, программа и лучшие локации для заката
Наука
Солнечный корональный дождь формируется магнитными полями и элементами железа, магния, кремния — Гавайский университет
Садоводство
Зола делает грунт щелочным и снижает урожай картофеля, томатов и клубники — данные агрономов
Питомцы
Кошачьи хвосты не распространяют грязь по дому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet