Без очередей и проволочек: как женщина из Германии за один день стала челябинкой

История с тёплым финалом: в Челябинске сотрудники полиции оперативно помогли женщине, много лет проживавшей в Германии, оформить разрешение на временное проживание в России. О событии рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Семейные причины и президентский указ

Женщина решила вернуться в Челябинск, где живут её дочь и внуки. Она получила разрешение на временное проживание согласно указу президента № 702 от 19 августа 2024 года — этот документ облегчает возвращение соотечественников в Россию.

Помощь и поддержка полиции

Документы были оформлены быстро и без бюрократических проволочек. В торжественной обстановке начальник миграционного отдела УМВД "Советский" Светлана Репина вручила гражданке Германии разрешение, а также букет цветов и пожелала успешной адаптации. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за поддержку и внимание.