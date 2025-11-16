Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российский паспорт
Российский паспорт
© commons.wikimedia.org by MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:36

Без очередей и проволочек: как женщина из Германии за один день стала челябинкой

В Челябинске полиция оформила РВП женщине из Германии за один день — МВД РФ

История с тёплым финалом: в Челябинске сотрудники полиции оперативно помогли женщине, много лет проживавшей в Германии, оформить разрешение на временное проживание в России. О событии рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Семейные причины и президентский указ

Женщина решила вернуться в Челябинск, где живут её дочь и внуки. Она получила разрешение на временное проживание согласно указу президента № 702 от 19 августа 2024 года — этот документ облегчает возвращение соотечественников в Россию.

Помощь и поддержка полиции

Документы были оформлены быстро и без бюрократических проволочек. В торжественной обстановке начальник миграционного отдела УМВД "Советский" Светлана Репина вручила гражданке Германии разрешение, а также букет цветов и пожелала успешной адаптации. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за поддержку и внимание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО вчера в 0:27
Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Рекордные объёмы ввода жилья сегодня могут обернуться дефицитом уже к 2027 году: эксперты предупреждают о риске, если не появятся новые проекты.

Читать полностью » Тюменская область получила две федеральные награды за цифровизацию — Минцифры РФ 15.11.2025 в 23:26
Три года в тройке лидеров: что Тюмень делает с цифрами такого, что другие только завидуют

Тюменская область вновь признана одной из самых цифровых в стране: две федеральные награды, новые проекты и лидерство в рейтинге цифровой трансформации.

Читать полностью » На Scan Awards в Красноярске Екатеринбург получил несколько престижных наград — организаторы премии 15.11.2025 в 22:26
Когда река поёт, а скульптура звучит: Екатеринбург взрывает арт-сцену благодаря художникам

В Красноярске неожиданно ярко проявили себя художники из Екатеринбурга: интригующие проекты, новые имена и грани искусства на Scan Awards. Кто же стал героями премии?

Читать полностью » На Горе Белой открыли пять горнолыжных трасс для катания — администрация курорта 15.11.2025 в 21:19
Не горы, а магнит для туристов: как один подъёмник меняет всё представление о зимнем отдыхе на Урале

Погрузитесь в атмосферу уральской зимы — узнайте, где и как провести незабываемые каникулы, чтобы получить максимум эмоций и новых впечатлений.

Читать полностью » В Челябинске на 7,5% увеличился спрос на автомобили, лидируют LADA и Solaris — Авито Авто 14.11.2025 в 22:47
Челябинцы в поисках новых авто: какие марки и модели доминируют этой осенью

В Челябинске спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 7,5%. Какие модели стали самыми популярными среди жителей региона?

Читать полностью » В Екатеринбурге цирк переживает масштабную реконструкцию, открытие в 2027 году — администрация 14.11.2025 в 21:37
Цирк Екатеринбурга становится современным: обновление для зрителей и артистов, которое перевернёт шоу

В Екатеринбурге завершается реконструкция цирка, который изменится до неузнаваемости. Что нового будет в обновленном здании, которое откроется в 2027 году?

Читать полностью » Лебедев назвал реставрацию памятника клавиатуре в Екатеринбурге некачественной 14.11.2025 в 20:28
Он стал только хуже: известный блогер разнес обновленный памятник на Урале

Артемий Лебедев раскритиковал реставрацию «Памятника клавиатуре» в Екатеринбурге, заявив, что после работ объект стал только хуже. Почему так произошло?

Читать полностью » В Екатеринбурге сняли с повестки вопрос об установке бюста Сталина — депутат Дмитрий Сергин 14.11.2025 в 19:16
Судьба бюста Сталина в Екатеринбурге решена: комиссия вынесла скандальный вердикт

В Екатеринбурге не приняли решение о возведении бюста Сталина. Что обсуждали на комиссии и какие предложения звучали?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Упражнение с эспандером укрепило трицепсы всего за 2 минуты — фитнес-тренеры
Дом
Регулярная уборка и качественная техника помогут эффективно бороться с пылью
Авто и мото
Мягкая подвеска увеличивает раскачивание и усиливает укачивание в дороге — автоэксперты
Еда
Закусочный торт с печенью трески получается насыщенным по вкусу — повар
Культура и шоу-бизнес
Джастин Бибер получил ушиб ребер и бедра при падении с электрического скейтборда — Twitch
Садоводство
Пруд на участке улучшает микроклимат создавая прохладу и повышенную влажность — Ольга Нестеренко
Садоводство
Ель сохраняет свежий лесной запах в квартире — специалисты по озеленению
Еда
Перед приготовлением говяжий язык нужно замочить в прохладной жидкости на 30–40 минут — шеф-повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet