Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Компост из ботвы
Компост из ботвы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:35

Решила приготовить ферментированное удобрение из ботвы — и рост растений удивил даже меня

Ботва помидоров позволяет создавать экологичные настои, улучшать почву и уменьшать количество вредителей – Марина Лаптева

Многие дачники по привычке выбрасывают ботву помидоров, считая её бесполезными остатками после сезона. Но опыт показывает обратное: в зелёной массе томатов скрывается большой потенциал. Из неё можно сделать натуральные средства от вредителей, удобрения, заготовки на зиму и компонент для улучшения почвы. Такая "вторая жизнь" ботвы помогает экономить ресурсы и делает огород более устойчивым.

Почему ботва помидоров ценнее, чем кажется

Ботва томатов содержит соланин — природный инсектицид, который помогает растениям защищаться от вредителей. Хотя сами плоды уже не содержат этого вещества, зелёная масса остаётся насыщенной соединениями, которые работают как природная защита. Поэтому из ботвы можно готовить настои, отвары и ферментированные удобрения.

"Растительные остатки могут стать полноценным ресурсом, если использовать их правильно", — подчеркнула агроном Марина Лаптева.

Кроме защиты и удобрений, томатная ботва улучшает землю — органика разлагается, делая грунт более рыхлым, структурным и питательным. Это особенно важно для тех, кто выращивает томаты в одном и том же месте.

Сравнение способов использования ботвы томатов

Способ применения Для чего подходит Особенности
Настой от вредителей Колорадский жук, тля, муравьи Действует быстро, не токсичен
Сушёная ботва Долгосрочная заготовка Подходит для зимних обработок
Закопанная ботва Улучшение почвы Работает постепенно
Ферментированное удобрение Подкормка овощей Повышает плодородие и рост

Советы шаг за шагом

  1. Чтобы приготовить защитный настой, соберите около килограмма свежей ботвы, измельчите её руками или ножом и залейте тёплой водой.

  2. Добавьте тёртое хозяйственное мыло — оно помогает раствору лучше держаться на листьях.

  3. Дайте настою постоять 4 часа, а затем опрыскайте растения, избегая фаз цветения.

  4. Чтобы заготовить ботву на зиму, разложите её тонким слоем и высушите в тени.

  5. Для обогащения почвы нарежьте ботву и заделайте в грунт осенью.

  6. Чтобы получить удобрение, заполните бочку ботвой на четверть, залейте водой и оставьте под плёнкой с отверстиями на 10 дней.

  7. Используйте ферментированную жидкость для полива, разбавляя водой по необходимости.

Ошибка-Последствие-Альтернатиива

  1. Ошибка: применять настой на цветущих культурах.
    Последствие: можно повредить нежные цветки и нарушить завязывание плодов.
    Альтернатива: использовать средство только до начала цветения.

  2. Ошибка: закладывать ботву слишком глубоко в землю.
    Последствие: органика разлагается медленно и может вызвать нехватку азота.
    Альтернатива: заделывать ботву на глубину не более 10-12 см.

  3. Ошибка: не сушить ботву перед хранением.
    Последствие: появляется плесень и неприятный запах.
    Альтернатива: полностью высушивать ботву в тени.

А что если ботвы много?

Если ботвы действительно много — это не проблема. Её можно распределить между разными задачами: часть высушить, часть ферментировать, а остатки использовать как зелёное удобрение. При большом количестве органики важно не засыпать ею грядки сплошным слоем — лучше распределять её умеренно, чередуя с почвой. Это ускоряет разложение и улучшает воздухопроницаемость.

Плюсы и минусы применения ботвы

Плюсы Минусы
Натуральная защита от вредителей Нельзя использовать на цветущих растениях
Улучшает структуру почвы Требует времени на разложение
Экономит деньги на удобрениях Ферментированные настои имеют запах
Работает как органическая подкормка Нужна осторожность при работе с соланином

FAQ

Можно ли использовать ботву для комнатных растений?
Да, но только в виде настоя или ферментированного удобрения, а не в свежем виде.

Опасна ли ботва томатов для животных?
В большом количестве — да, из-за соланина. Храните заготовки в недоступных местах.

Как понять, что удобрение готово?
Настой приобретает бурый цвет и специфический запах — это нормальный признак ферментации.

Миф и Правда

  1. Миф: ботва томатов бесполезна.
    Правда: из неё получаются эффективные органические средства и удобрения.

  2. Миф: настой из ботвы можно применять на любых растениях.
    Правда: его нельзя использовать на цветущих культурах.

  3. Миф: разложение ботвы ухудшает почву.
    Правда: при правильной заделке она улучшает плодородие.

Сон и психология

Темп огородных работ часто зависит от внутреннего состояния человека. Процессы приготовления настоев, ухода за почвой и наблюдения за результатами создают ощущение спокойствия и устойчивого ритма. Однообразные действия помогают снизить тревожность, а работа с растительными материалами даёт эффект "заземления", способствуя расслаблению после стрессовых периодов.

Исторический контекст

Использование ботвы как ресурса известно ещё с античности. Греки и римляне применяли растительные остатки как основу удобрений, а в Средние века ботву использовали в лечебных отварах. В русской аграрной традиции зелёную массу томатов начали активно применять в XX веке, когда было замечено её действие против вредителей.

Три интересных факта

  1. В ботве томатов концентрация соланина выше, чем в листьях картофеля.

  2. Настои из ботвы применяют не только в огороде, но и в садоводстве — например, против тли на розах.

  3. Перегнившая ботва образует гумус, который улучшает воздухоёмкость и влагоудержание почвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подкормка гортензий после цветения помогает кустам подготовиться к зиме — Николай Артемьев сегодня в 9:41
Подкормил гортензии этим раствором — и соцветия стали в три раза крупнее: жаль, что не знал раньше

Чтобы гортензии цвели пышно и долго, важно соблюдать график подкормок. Узнайте, какие удобрения использовать на каждом этапе и как правильно ухаживать за растением в открытом грунте.

Читать полностью » Квилентия Уингфилд-Аксим: тупой инструмент ускоряет гниение срезанной капусты сегодня в 9:28
Срезала кочан не вовремя — и всё пропало: теперь знаю, когда капуста "просится" в погреб

Секрет вкусной и хрустящей капусты не только в сорте и уходе, но и в точном моменте сбора. Когда и как срезать кочаны, чтобы урожай не растрескался и дольше хранился?

Читать полностью » Янтарная кислота помогает укрепить иммунитет растений зимой — биологи сегодня в 9:09
Не использую никакие химикаты зимой — опрыскиваю листья этим простым раствором, и вредителей нет

Зимой уход за комнатными растениями требует особого внимания. Узнайте, как правильно поливать и подкармливать цветы, чтобы они не только пережили холод, но и продолжали радовать вас своим внешним видом.

Читать полностью » Папоротник требует постоянной влажности почвы — специалисты по растениям сегодня в 8:42
Поливаю каждый день — и они только растут: 5 влаголюбивых растений для дома

Названы 5 неприхотливых комнатных растений, которые не боятся перелива и даже любят влагу. Подойдут тем, кто часто заливает свои цветы.

Читать полностью » Укоренение кротона возможно в воде или рыхлом субстрате с углём — Елена Громова сегодня в 8:41
Срезала макушку кротона и чуть не испортила всё: теперь делаю иначе — корни появляются за 3 недели

Укоренить кротон сложно, но возможно: достаточно правильно выбрать время, обрезать макушку и создать тепло и свет. Узнайте, как превратить один побег в новое эффектное растение.

Читать полностью » Кира Кей: радиаторы пересушивают почву и перегревают корни сегодня в 8:21
Зимой листья начали буреть — оказалось, всё из-за одной ошибки с батареей

Зимой комнатные растения особенно уязвимы. Узнайте, как защитить их от сухого воздуха и тепла, чтобы ваша домашняя оранжерея оставалась зеленой и здоровой.

Читать полностью » Лимонная кислота улучшает усвоение микроэлементов и повышает урожай овощей — Ирина Лебедева сегодня в 7:41
Не покупаю дорогие удобрения: обычная лимонка спасла рассаду от гибели

Лимонная кислота способна не только чистить чайники, но и спасать растения. Узнайте, как применять её для овощей и ягод с максимальной пользой.

Читать полностью » Ботаник Лу Сидей: недотрога гибнет при температуре ниже +10 °C сегодня в 7:15
Думал, недотрога — однолетник, а оказалось, можно сохранить куст и не покупать рассаду весной

Не спешите прощаться с недотрогой! Узнайте, как сохранить это тропическое чудо в вашем доме зимой и продлить его цветение до весны.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперт по туризму: перелёт с пересадкой на Мальдивы снижает цену билета вдвое
Красота и здоровье
Голод сопровождает паразитарные инфекции при нарушении усвоения питательных веществ — Андрей Луганский
Наука
Крокодильи яйца возрастом пятьдесят пять миллионов лет обнаружены случайно фермером — Майкл Арчер
Спорт и фитнес
Тренер Егор Ходырев: наклоны у блока кроссовера не помогают сжигать жир
Еда
Украшение салата икрой усиливает праздничный эффект блюда по данным шеф-поваров
Красота и здоровье
Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря
ЮФО
На Кубани проводится проверка после публикаций о "концлагере" для животных в станице Роговской
Садоводство
Осенняя перекопка улучшает структуру почвы зимой по данным агрономов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet