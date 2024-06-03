Президент Филиппин Фердинанд Маркос высказал Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно удовлетворять не только Киев, но и мировое сообщество в целом.



Согласно информации от филиппинского агентства GMA, в настоящее время Зеленский встретился с главой государства Маркосом во дворце Малаканан. По ходу беседы Зеленский объявил о намерении открыть посольство Украины на Филиппинах в этом году, а также выразил благодарность Маниле за участие в мирных усилиях, предложенных Киевом.





В свою очередь, Маркос отметил, что Филиппины "сильно желают продолжить оказывать поддержку Украине" через различные международные платформы, такие как ООН и Евросоюз, с целью достижения мира в условиях текущего конфликта. Президент Филиппин заявил: "Мы будем продолжать прикладывать все усилия для содействия укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Легко говорить, но сложно делать, и это путь, который будет насыщен трудностями в возвращении к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для всего мира".



Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня. Россия не примет участие в этом мероприятии. По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не высылала официального приглашения РФ для участия в саммите по Украине, и Москва в любом случае не будет присутствовать. Он также подчеркнул, что концепция мирной конференции, настойчиво поддерживаемая организаторами, не вполне отвечает интересам России, поскольку это не что иное как попытка протолкнуть нерабочую "формулу мира", игнорирующую интересы российской стороны.



В Кремле заявили, что поиск выхода из украинского конфликта без участия России "абсолютно бессмыслен и неинтересен, а по сути представляет собой пустое времяпрепровождение". Российская Федерация ранее назвала эту конференцию бессодержательным упражнением без шансов на успех.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)