Решение об использовании Украиной переданного НАТО вооружения по территории России было представлено в Парламентской ассамблее Альянса через депутата сейма Польши и кандидата в депутаты Европарламента Михала Щербу.



Ранее представитель Госдепа США сообщил, что президент США Джо Байден разрешил использование американского оружия Украиной для контрбатарейной борьбы с объектами на территории РФ, угрожающими Харькову, сохраняя запрет на оперативно-тактические ракеты ATACMS и другие средства дальнего поражения.



По информации Wall Street Journal, США разрешат Киеву применять РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для атаки территории России возле Харьковской области.

Щерба рассказал, что на последней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Софии он инициировал соответствующее решение. Он отметил, что резолюция касается отсутствия "красных линий" в использовании вооружения, переданного Украине союзниками по НАТО.



В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что страны НАТО должны внимательно взвесить свои действия, разрешая удары Украины по "легитимным целям" в глубь российской территории.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства и военные готовы к возможному ответу на новые удары по российским землям. Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, привлекая прямое вмешательство стран НАТО и ставя под угрозу ситуацию.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины станут объектом атаки со стороны России. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки вооружений, но и через подготовку кадров в различных странах. Власти в Кремле подчеркивают, что наращивание вооружений для Украины со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и вызывает негативные последствия.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)