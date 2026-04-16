Строительные леса
Артём Кожин Опубликована сегодня в 15:34

Ключи взамен ожиданий: как государство ставит точку в историях тысяч обманутых дольщиков

Когда покупаешь долгожданные квадратные метры в новостройке, где-то в глубине души всегда живет страх, что стройка встанет, а кран навсегда замрет в небе. Для семи тысяч с лишним человек этот кошмар стал реальностью, растянувшись на месяцы ожидания и бесконечных судов. Сейчас, глядя на ситуацию в масштабах страны, понимаешь: борьба с долгостроями наконец-то переходит в финальную стадию, когда цифры перестают быть просто статистикой и превращаются в реальные ключи от квартир.

"Строительство — это всегда риск, который требует предельной концентрации внимания на юридической чистоте документов. Если проект встал, для жильцов это не просто ремонт или отделка, а полная остановка жизненных планов. Важно понимать, что многие ошибки закладываются еще на стадии проектирования. Именно поэтому даже альтернативные способы возведения жилья требуют глубокого профессионального анализа".

Строитель Артём Кожин

Масштаб проблемы в цифрах

Ситуация с недостроенным жильем в России сегодня выглядит как математическая задачка с уменьшающимся значением. По официальным данным, на текущий год осталось подтянуть хвосты по семидесяти семи объектам, где свои деньги вложили 7,3 тысячи граждан. Это уже не тысячи разрозненных площадок, а конкретный список, по которому ведется планомерная работа.

Интересно, что реестр проблемных объектов, который ведет единая информационная система, сегодня учитывает 69 домов, разбросанных по двадцати двум регионам. Их общая площадь впечатляет — более полумиллиона квадратных метров бетона и арматуры. При этом важно помнить, что работа над недостроем — это не только возведение стен, но и безопасность будущих сетей, которые должны соответствовать современным регламентам.

Часто жильцы в ожидании ключей забывают, что после сдачи дома их ждет долгий путь обустройства.

Как именно спасают дольщиков

Основной удар по решению проблемы берут на себя региональные власти, на чью долю приходится 87% всех мер поддержки. Это своего рода "ручное управление" на местах, где местные администрации ищут новых инвесторов или дофинансируют объекты, которые бросили недобросовестные девелоперы. Остальные 13% задач ложатся на плечи Фонда развития территорий.

Выбор стратегии зависит от состояния бетонной коробки и того, сколько еще нужно вложить средств, чтобы объект стал жилым. Это похоже на обслуживание сложной техники: если узел сильно изношен, проще заменить его целиком, чем пытаться латать старые элементы, которые могут подвести в самый неподходящий момент. Ошибки здесь недопустимы, так как цена вопроса — судьбы людей.

Конечно, после получения ключей каждый собственник сталкивается с бытовыми задачами.

Что важнее: компенсация или стройка

Как сообщают в профильных ведомствах, за прошлый год права восстановили более 7,1 тысячи человек. Из них четверо из десяти получили поддержку через Фонд развития территорий. Людям предлагают два пути: либо ждать завершения строительства, либо забрать денежную компенсацию. Второй вариант выбирают те, кто уже потерял веру в объект или просто устал ждать, решив переиграть свои планы на жизнь.

Эксперты отмечают, что при выборе тактики важно учитывать долгосрочные перспективы недвижимости. Важно, чтобы сам каркас здания был надежным, а инженерные системы прошли строгую проверку перед сдачей.

В завершение стоит помнить, что даже самая идеальная квартира требует внимания. Информация о том, как идет восстановление прав дольщиков, доступна в открытых источниках, сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина в Совете Федерации.

"Часто люди настолько измотаны юридическими спорами, что после получения долгожданных ключей забывают про элементарную проверку качества отделки от застройщика. Не стоит спешить с расстановкой мебели, если вы не убедились в исправности электрики и отсутствии сырости."

Клинер-менеджер Татьяна Костина

FAQ

Как узнать, стоит ли мой дом в реестре проблемных?
Информацию можно уточнить в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) по адресу объекта или кадастровому номеру.

Можно ли получить компенсацию, если я хочу забрать деньги прямо сейчас?
Возможность получения выплаты зависит от принятого решения по конкретному объекту; обычно этот вопрос решается через Фонд развития территорий.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

Читайте также

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Больше, чем просто декорация: как превратить квартиру в цветущий дом без потерь 12.04.2026 в 19:38

Выбор растений для квартиры часто заканчивается разочарованием, если игнорировать базовые принципы освещения, режима полива и карантинные меры при покупке.

Читать полностью » Минимум монтажа — максимум комфорта: как обустроить временное жилье с умом 12.04.2026 в 15:27

Многие новоселы тратят внушительные суммы на улучшение съемного жилья, но при переезде выясняется, что большинство покупок невозможно забрать с собой.

Читать полностью » Битва за квадратные метры: регионы требуют пересмотреть ипотечные правила ради будущего семей 12.04.2026 в 10:09

Рост стоимости квадратных метров в крупнейших городах страны заставил власти субъектов искать альтернативные варианты поддержки для покупки жилья семьей.

Читать полностью » Как превратить кладовую в полноценную спальню: правила вентиляции и света 10.04.2026 в 17:09

Создание комфортного места для сна на ограниченной площади требует грамотного подхода к освещению, вентиляции и выбору конструктивных решений для зонирования.

Читать полностью » Избавьтесь от больничного холода: как превратить типовую ванную в уютный домашний дзен 10.04.2026 в 13:01

Порой кажется, что стандартная отделка санузла не оставляет шансов на индивидуальность, но архитектурные решения позволяют исправить ситуацию без стройки.

Читать полностью » Свет в плену интерьера: как заставить сумеречную комнату сиять без дорогого ремонта 10.04.2026 в 8:56

Часто в нехватке естественного света винят архитектурные просчеты, забывая, что главные преграды для солнечных лучей мы создаем своими руками в быту.

Читать полностью » Морской контейнер вместо дома: скрытый риск обнаруживается не сразу 09.04.2026 в 14:33

Риелтор Константин Апрелев назвал NewsInfo плюсы и минусы жилых помещений, построенных на основе морских контейнеров.

Читать полностью » Продукты больше не пропадают: простое правило зонирования полок экономит тысячи в месяц 07.04.2026 в 5:06

Беспорядок на полках и липкие следы от сока не только портят аппетит, но и сокращают срок службы дорогой техники, создавая среду для опасных бактерий.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Смена привычек отдыхающих: предгорья Кубани становятся новым центром притяжения
Советы и рекомендации
Вода прозрачная, состав мутный: весной в родники попадает то, что лучше не пить
Садоводство
Не превращайте сад в кладбище: как спасти рассаду от коварных весенних заморозков
Питомцы
За выброс питомцев готовят новое наказание: мера рискует оказаться бесполезной
Экономика
Четырехдневка оказалась не такой выгодной: за красивой идеей спрятан опасный нюанс
Туризм
Между энтузиазмом и убытками: гостевые дома добились пересмотра драконовских тарифов на свет
Садоводство
Не оставляйте землю пустовать: проверенные стратегии для летнего дачного сезона
Наука
Историческая ошибка или прорыв: почему знаменитый ископаемый осьминог оказался самозванцем
