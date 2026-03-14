Ледяные круги
© commons.wikimedia.org by Sally Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:10

Спасательные дроны взмывают в небо: как Волгоград стал пионером в экстренной помощи на воде

В Волгоградской области сотрудники экстренных служб первыми в России применили беспилотные летательные аппараты для спасения тонущих людей. Совместные учения Аварийно-спасательной службы региона и представителей "ВОСВОД" прошли 13 марта, продемонстрировав возможности оперативной доставки спасательных средств с воздуха. Новая технология направлена на повышение скорости реагирования в условиях, когда счет идет на секунды.

Технические возможности спасательного дрона

Используемый в ходе тренировок аппарат способен поднимать полезную нагрузку массой до 10 килограммов. Основной задачей устройства является быстрая доставка спасательного круга весом 4 килограмма непосредственно к месту происшествия на воде. Основное преимущество такой системы заключается в мобильности и высокой скорости перемещения над водной гладью.

Управление подобным беспилотником требует от оператора высокого уровня профессионализма и учета множества внешних факторов. Летчику необходимо точно вычислять высоту полета, анализировать текущую силу ветра и сложную динамику воздушных потоков над открытым водоемом.

Помимо функции экстренной доставки спасательного инвентаря, техника может применяться для мониторинга обстановки. Дроны эффективно справляются с наблюдением за акваториями, включая поиск рыбаков на опасных участках, например, при выходе на тонкий лед.

Отработка навыков в полевых условиях

В ходе учений специалисты отработали сценарий помощи человеку, оказавшемуся под водой из-за провала льда. Быстрая потеря температуры тела в ледяной воде требует немедленного вмешательства, поэтому использование автоматизированных систем существенно повышает шансы на успех спасательной операции.

Уникальность данного опыта заключается в том, что Волгоградская область стала пилотным регионом страны в применении подобных методов. Участники процесса подчеркивают, что прямое использование беспилотных аппаратов для подачи спасательного средства на сегодняшний день не имеет аналогов в российской практике спасательных формирований.

"Беспилотники очень быстро доходят до места чрезвычайной ситуации. Да и в любую точку можно достаточно быстро подойти, поэтому специалисты набивают руку на качестве использования беспилотных аппаратов и точности подачи помощи утопающим. Были даже определенные тонкости и сложности, которые будем дошлифовывать, потому что еще раз повторяю это впервые в стране".

Эксперт по вопросам развития регионов Андрей Власов

Перспективы внедрения новых решений

Интеграция передовых технологий в работу экстренных служб является необходимым шагом для соответствия современным стандартам безопасности. Специалисты отмечают, что текущий опыт позволяет операторам совершенствовать технику достижения высокой точности при сбросе оборудования, что станет важным ресурсом при реальном спасении жизней.

Несмотря на достигнутые результаты, эксперты подчеркивают необходимость постоянной тренировки и доработки алгоритмов действия. Опыт волгоградских спасателей в будущем может быть масштабирован на другие территории после тщательного анализа всех нюансов использования техники в разных погодных условиях.

Инициатива получила высокую оценку среди профессионального сообщества, присутствовавшего на показательных выступлениях. Подобные новшества позволяют спасательным формированиям функционировать более эффективно, минимизируя время, затрачиваемое на прибытие к пострадавшим в труднодоступных зонах.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

