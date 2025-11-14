Электрические внедорожники теряют больше всех: шокирующие данные о ценах

При выборе нового внедорожника многие покупатели не задумываются о том, как изменится стоимость автомобиля с течением времени. Однако, как показывает практика, потеря стоимости может значительно повлиять на финальную стоимость машины. Особенно это касается таких моделей, которые теряют в цене быстрее других. Один из популярных британских журналов составил рейтинг десяти внедорожников, которые теряют наибольшее количество своих средств через три года эксплуатации или после прохождения 50 000 км пробега. Этот список оказался интересным не только для автолюбителей, но и для тех, кто ищет способ сэкономить при покупке.

Этот рейтинг включает в себя различные автомобили — от доступных моделей до премиум-класса, а также электрические внедорожники. На первый взгляд может показаться, что дорогие модели теряют в цене намного больше, но оказывается, что это не всегда так. Знание об этих потерях поможет покупателям ориентироваться в реальной стоимости автомобилей, исходя из их амортизации.

Внедорожники с наибольшей потерей стоимости

Opel Crossland 1.2 Turbo 130 Ultimate AT - 58,4%

Эта модель теряет больше половины своей стоимости уже через три года. С новой ценой в 34 850 евро, через три года она будет стоить всего 14 506 евро, что соответствует потере около 20 344 евро. Это большая утрата для обычного автомобиля, что стоит учитывать при планировании покупки.

Jeep Compass 1.5 T4 e-Torque Hybrid S - 58,8%

Jeep Compass показывает внушительную потерю стоимости: 25 370 евро в течение трех лет, что составляет более 58% от первоначальной цены. И если новые внедорожники этой марки часто привлекают внимание, то с точки зрения стоимости — это не лучший выбор для перепродажи.

Lexus UX 300e 72 кВт·ч - 60,1%

Потеря стоимости этого электромобиля достигает 60%, что явно не выгодно для тех, кто рассматривает покупку нового авто в качестве инвестиции. При начальной цене в 54 573 евро, через три года его стоимость снижается до 21 774 евро, что приводит к потере почти 33 000 евро.

BMW X6 M Конкуренты - 60,2%

Модели премиум-класса, такие как BMW X6, известны своей высокой ценой. Но несмотря на это, через три года они теряют 60% своей стоимости, что составляет около 89 624 евро. Это является достаточно значительным убытком для владельцев, даже если стоимость самого автомобиля в исходной цене очень высока.

Citroën C4 54 кВтч - 62,2%

Этот внедорожник из Франции также имеет значительную потерю стоимости. С начальной ценой в 42 738 евро, через три года она падает до 16 172 евро. Потери составляют более 26 000 евро, что снова говорит о том, что это не самый выгодный выбор для покупки с точки зрения долгосрочной стоимости.

Maserati Levante V8 Trofeo - 62,2%

Хотя Maserati — это автомобиль премиум-класса с высококлассными характеристиками, он теряет в цене не меньше, чем другие дорогие модели. Потеря стоимости составляет 102 321 евро, что при начальной цене в 164 569 евро делает этот автомобиль не таким выгодным для перепродажи.

Peugeot e‑2008 Active 54 кВт·ч - 64,3%

Этот электромобиль французского производства теряет в цене около 64% от первоначальной стоимости. Сначала стоивший 41 939 евро, через три года он будет стоить всего 14 966 евро, что означает потерю 26 973 евро. Это демонстрирует, насколько быстро может потерять стоимость электрический внедорожник.

Opel Mokka Electric Ultimate - 64,5%

Этот электромобиль из Германии не далеко ушел от своего предшественника. С потерей 64,5% от первоначальной стоимости, Opel Mokka также попадает в список автомобилей с самой быстрой амортизацией. Потеря почти 31 000 евро — это значительная цифра для модели с начальной ценой в 47 449 евро.

DS 3 E‑Tense Performance Line - 66,7%

Этот внедорожник имеет ещё более высокую потерю стоимости, чем его конкуренты. Всего через три года его цена падает на 66,7%. Стоивший 42 818 евро, он теряет в стоимости 28 128 евро, оставаясь на уровне 14 276 евро.

Mazda MX‑30 Макото - 70,3%

Безусловным лидером среди внедорожников, теряющих свою цену, стала модель Mazda MX‑30. С начальной ценой 40 847 евро, через три года автомобиль стоит всего 12 122 евро, что составляет потерю в 70,3%. Это почти на 29 000 евро меньше, чем при покупке нового автомобиля.

Советы шаг за шагом

Рекомендация Примечание Оцените потерю стоимости до покупки Исследуйте модели, которые теряют в цене меньше, чем другие. Рассматривайте автомобили с малой потерей стоимости Это могут быть модели с высокой остаточной стоимостью через 3 года. Не забывайте про электрические внедорожники Некоторые из них теряют в цене быстрее, чем традиционные автомобили. Периодически проверяйте рыночные цены Даже спустя несколько лет стоимость машины может резко измениться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка дорогого внедорожника, который теряет большую часть стоимости через несколько лет.

Последствие: Вы получите меньшую сумму при продаже через несколько лет, чем рассчитывали.

Альтернатива: Рассмотрите покупку моделей, которые сохраняют свою стоимость лучше, например, Toyota Land Cruiser или другие внедорожники с хорошей репутацией на рынке.

А что если…

Что если вы не учли потерю стоимости при выборе нового внедорожника? В этом случае, возможно, вам придется смириться с тем, что через три года автомобиль будет стоить гораздо меньше, чем вы ожидали. Это особенно важно для людей, которые планируют перепродажу автомобиля в будущем.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Opel Crossland Хороший городской внедорожник с удобными характеристиками Высокая потеря стоимости BMW X6 M Отличные характеристики и стиль Резкая потеря стоимости Mazda MX-30 Эко-ориентированность, хорошая управляемость Крайняя потеря стоимости за короткий срок

FAQ

Как выбрать внедорожник, который не теряет в цене?

При выборе стоит учитывать репутацию бренда, стоимость обслуживания и остаточную стоимость на вторичном рынке. Автомобили с высокой остаточной ценой обычно сохраняют свои характеристики в долгосрочной перспективе. Почему автомобили теряют в цене так быстро?

Потери стоимости зависят от разных факторов, включая рыночный спрос, технологии, амортизацию и общую популярность моделей. Сколько стоит поддержание внедорожника?

Стоимость обслуживания внедорожника зависит от бренда, модели и страны, в которой вы живете. Важно учитывать стоимость ремонта, страховки и топлива.

Мифы и правда

Миф: Все внедорожники теряют в цене одинаково.

Правда: Некоторые модели теряют свою стоимость намного быстрее других, и это зависит от различных факторов, включая спрос на автомобиль и его характеристики.

Сон и психология

Интересно, что покупка автомобиля с низкой потерей стоимости может уменьшить стресс, связанный с перепродажей в будущем. Это связано с тем, что люди часто чувствуют себя более комфортно, когда знают, что их приобретение не будет слишком сильно терять в цене.

Интересные факты

В некоторых странах внедорожники теряют в цене быстрее из-за специфических налогов и экологических стандартов. Электрические автомобили теряют в цене быстрее, чем модели с бензиновыми или дизельными двигателями. Некоторые автомобили сохраняют свою стоимость дольше, если они ограничены в количестве, как это происходит с люксовыми моделями.

Исторический контекст