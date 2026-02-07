Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место

Китайские автомобили за последние годы стали привычным выбором для российских водителей, особенно в сегменте кроссоверов. При покупке многие ориентируются на оснащение и цену, но все чаще встает вопрос будущей перепродажи. Новое исследование показывает, что потери в стоимости у разных моделей могут заметно отличаться. Об этом сообщает "За рулем" со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Что показал отчет НАПИ по итогам 2025 года

Национальное агентство промышленной информации опубликовало отчет об остаточной стоимости легковых автомобилей по итогам четвертого квартала 2025 года. В центре внимания оказались двух- и четырехлетние машины, которые сегодня чаще всего выходят на вторичный рынок. Аналитики отмечают, что за четыре года эксплуатации популярные китайские кроссоверы в среднем теряют от 40 до 55% первоначальной цены. Такой разброс говорит о том, что бренд и конкретная модель играют ключевую роль при формировании стоимости на "вторичке".

При этом само падение цены не всегда связано исключительно с происхождением автомобиля. На динамику влияют ожидания покупателей, доступность сервиса и общее восприятие бренда, о чем ранее уже говорили аналитики, разбирая тему китайские автомобили и надежность. В условиях насыщенного рынка даже небольшие нюансы могут изменить спрос.

Лидеры по сохранности цены среди двухлетних машин

Среди автомобилей возрастом около двух лет лучший результат в прошедшем квартале показал Geely Coolray. Средняя цена такого кроссовера на вторичном рынке составила около 2,0 млн рублей, тогда как четырехлетняя версия оценивалась примерно в 1,7 млн рублей. Эти показатели оказались одними из самых высоких среди представленных в исследовании моделей.

Владелец двухлетнего Coolray при продаже мог позволить себе обновление почти безболезненно. Для покупки новой аналогичной модели в четвертом квартале 2025 года требовалась доплата всего около 27% от ее текущей цены. Такой сценарий особенно интересен тем, кто рассматривает автомобиль как временный актив, а не покупку «на десятилетия».

Четырехлетние кроссоверы и скрытые потери

В категории четырехлетних автомобилей лучшую сохранность стоимости по отношению к цене нового авто продемонстрировал Haval Jolion. При его продаже владельцу приходилось доплачивать порядка 34% от стоимости новой машины, что считается уверенным результатом для массового сегмента.

Для сравнения, новый Chery Tiggo 7 Pro оценивается примерно в 2,6 млн рублей, но спустя четыре года его средняя цена снижается до 1,6 млн рублей. Это означает потерю около 39% первоначальной стоимости. Еще заметнее падение у Jac J7: по данным НАПИ, за четыре года автомобиль теряет более 45% цены. Во многом такие цифры перекликаются с дискуссией о ресурсе и долговечности, которая регулярно возникает вокруг темы ресурс китайских машин.

Цифры из отчета НАПИ — это не просто сухая статистика, а практический ориентир для покупателей. Они показывают, что разница даже в 10% сохраненной стоимости в пересчете на рубли превращается в сотни тысяч. Эта сумма может стать решающей при выборе следующего автомобиля и заранее меняет взгляд на покупку уже в момент выбора модели.