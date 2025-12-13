Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Росомаха в зимнем лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:33

Остановили репродукцию — снизилась смертность: эффект оказался разным для самцов и самок

Животные живут дольше при прекращении размножения — Nature

Учёные давно предполагали, что размножение требует от организма значительных ресурсов, сокращая потенциал долголетия. Новое межвидовое исследование показывает: у млекопитающих, у которых репродуктивная функция подавлена, продолжительность жизни заметно увеличивается. При этом механизмы этого эффекта различаются у самцов и самок. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Репродукция как биологический компромисс

В теории жизненного цикла давно существует ключевой принцип: энергия организма ограничена. Ресурсы, которые направляются на зачатие, беременность, лактацию и заботу о потомстве, не могут одновременно поддерживать процессы восстановления, иммунной защиты и замедления старения.

Проверить эту гипотезу в дикой природе сложно. Поэтому исследователи из Университета Отаго обратились к данным зоопарков и аквариумов, где животные живут дольше, находятся под постоянным ветеринарным наблюдением и имеют подробные медицинские истории. Именно такие условия позволяют проследить закономерности, связанные со старением домашних животных, без влияния хищников и дефицита ресурсов.

В анализ были включены данные по 117 видам млекопитающих, что позволило впервые рассмотреть связь между репродукцией и продолжительностью жизни в столь широком межвидовом масштабе.

Что показал масштабный анализ

Учёные объединили два источника данных. Первый включал сведения о выживаемости животных после стерилизации или гормональной контрацепции. Второй представлял собой метаанализ ранее опубликованных исследований позвоночных.

Результаты оказались удивительно устойчивыми. Блокировка репродуктивной функции была связана с увеличением продолжительности жизни в среднем на 10-20 % независимо от среды обитания и вида животного.

При этом исследование показало: одинаковый эффект достигается разными биологическими путями.

Разные причины долголетия у самцов и самок

Главный вывод работы — увеличение продолжительности жизни имеет разные механизмы в зависимости от пола.

"У мужчин только кастрация увеличивает продолжительность жизни, а не вазэктомия, что указывает на то, что эффект достигается за счёт удаления половых гормонов", — сказал ведущий автор исследования Майк Гарретт.

По его словам, половые гормоны у самцов взаимодействуют с процессами старения, особенно на ранних этапах жизни. Именно поэтому кастрация в молодом возрасте даёт наиболее выраженный эффект.

У самок картина иная.

"У самок продолжительность жизни увеличивается после нескольких различных видов стерилизации. Это позволяет предположить, что эффект связан со снижением энергетических и физиологических затрат на беременность, лактацию и уход за потомством", — отметил Гарретт.

Иными словами, у самок ключевым фактором становится не гормональный фон, а высвобождение ресурсов организма.

Как размножение сокращает продолжительность жизни

Авторы подчёркивают, что размножение — один из самых затратных процессов в жизни животного.

"Размножение по своей сути затратно, хотя окружающая среда может смягчать или усиливать эти издержки", — отметил соавтор исследования Фернандо Колчеро.

У самцов подавление репродуктивной функции снижало смертность, связанную с агрессией и рискованным поведением. У самок эффект проявлялся в снижении смертности от инфекций, что согласуется с данными об ослаблении иммунитета во время беременности и лактации.

Сравнение: влияние блокировки репродукции у самцов и самок

У самцов увеличение продолжительности жизни напрямую связано с удалением источника половых гормонов. Вазэктомия, при которой гормональный фон сохраняется, не даёт аналогичного эффекта.

У самок эффект достигается при разных способах стерилизации и не зависит жёстко от гормонального механизма. Здесь ключевую роль играет снижение энергетической нагрузки, связанной с воспроизводством и выращиванием потомства.

Таким образом, одинаковый результат — более долгая жизнь — формируется за счёт разных биологических процессов.

Плюсы и минусы подавления репродуктивной функции

Отказ от размножения может иметь как положительные, так и ограничивающие последствия для здоровья.

Плюсы: увеличение продолжительности жизни, снижение смертности от инфекций и травм, уменьшение физиологического стресса.
Плюсы: перераспределение энергии на восстановление тканей и поддержание иммунитета.
Минусы: при некоторых вмешательствах возможно ухудшение качества здоровья в пожилом возрасте.
Минусы: удаление яичников может снижать уровень защитных гормонов и усиливать возрастную хрупкость.

Исследование подчёркивает: долголетие не всегда означает больше здоровых лет.

Менопауза как часть эволюционной стратегии

Результаты исследования помогают по-новому взглянуть на феномен менопаузы. Если отказ от размножения в зрелом возрасте повышает шансы на выживание, то менопауза может быть адаптивной стратегией, а не биологическим "сбоем".

Она позволяет переключить ресурсы организма с репродукции на поддержание здоровья и заботу о потомстве.

Более широкие последствия исследования

Работа укрепляет связь между теорией жизненного цикла и реальными моделями выживания у млекопитающих. Для биологов это редкое межвидовое подтверждение фундаментального эволюционного принципа.

Для ветеринаров и зоопарков — практическая информация для управления размножением долгоживущих видов. Для исследователей человека — напоминание о том, что долголетие и здоровье не всегда идут рука об руку, что особенно важно при изучении того, как собаки снижают стресс и влияют на качество жизни в пожилом возрасте.

Популярные вопросы о репродукции и долголетии

Почему отказ от размножения увеличивает продолжительность жизни?

Потому что организм перестаёт тратить энергию на воспроизводство и может направить ресурсы на восстановление и защиту.

Одинаково ли это работает у самцов и самок?

Нет. У самцов ключевую роль играют половые гормоны, у самок — энергетические затраты на беременность и уход за потомством.

Влияет ли возраст стерилизации?

У самцов — да, особенно в раннем возрасте. У самок влияние возраста выражено значительно слабее.

Означает ли это больше здоровых лет?

Не обязательно. Продолжительность жизни может увеличиваться без пропорционального улучшения состояния здоровья.

