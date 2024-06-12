Летом борьба с насекомыми особенно актуальна. О том, какие репелленты можно найти буквально под рукой и использовать без опасений вызвать аллергию, рассказала Галина Котова, врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук. Так, например, она дала совет по созданию естественного средства.

- Несколько штук сухой гвоздики залить водкой или спиртом, наш старый добрый допотопный одеколон "Гвоздика" (комары очень боятся запаха гвоздики). Однако если мы просто положим палочки гвоздики, они работать не будут.

Также эксперт подтвердила, что готовые репелленты, которые продаются в магазинах, более эффективные, но увы, некоторые люди их просто не переносят.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Jedesto (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)