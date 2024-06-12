Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Запад увидел главную уязвимость ПВО Украины в их расположении
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:55

Запад увидел главную уязвимость ПВО Украины в их расположении

Украинские военные устанавливают элементы своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для ракет сил России, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсетях.

По его словам, российские вооруженные силы уничтожили еще одну украинскую ПВО С-300. По некоторым неясным причинам передвижные и стационарные элементы данной зенитно-ракетной системы были расположены слишком близко друг к другу, что позволило двум баллистическим ракетам России уничтожить ее полностью.

Министерство обороны сообщило, что в среду оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" России уничтожил дивизию украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Украина потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысяч единиц вооружения за май текущего года.

Он также отметил, что западные государства путем поставок оружия, передачи разведывательных данных и обучения украинских военнослужащих поддерживают и усугубляют военный конфликт в стране.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Евросоюз и Китай на пороге торговой войны

Евросоюз и Китай на пороге торговой войны

Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.

Читать полностью
Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Позиция ХАМАС относительно предложения о перемирии вызывает сомнения в их честности, последующие изменения в предложении убедят мировое сообщество в том, что именно на палестинской стороне лежит ответственность за конфликт, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Читать полностью

Общество

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин

Читать полностью
IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что блокировка звонков из-за границы не окажет эффекта в борьбе с мошенниками.

Читать полностью

Новости