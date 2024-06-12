Украинские военные устанавливают элементы своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для ракет сил России, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсетях.
По его словам, российские вооруженные силы уничтожили еще одну украинскую ПВО С-300. По некоторым неясным причинам передвижные и стационарные элементы данной зенитно-ракетной системы были расположены слишком близко друг к другу, что позволило двум баллистическим ракетам России уничтожить ее полностью.
Министерство обороны сообщило, что в среду оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" России уничтожил дивизию украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Украина потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысяч единиц вооружения за май текущего года.
Он также отметил, что западные государства путем поставок оружия, передачи разведывательных данных и обучения украинских военнослужащих поддерживают и усугубляют военный конфликт в стране.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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