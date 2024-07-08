Киев должен проводить мобилизацию более жёстко, чтобы перестать терять территории, заявил журналист из ФРГ Юлиан Репке.
Репке упрекнул Украину в несерьёзном отношении к проблемам на фронте.
"Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", - написал он в социальных сетях.
Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате онлайн или явившись лично.
Фото: Flickr/Президент Украины (Creative Commons CC0 1.0).
Foreign Affairs: помощь Запада Украине, даже если Трамп не одержит победу, уменьшится
Поддержка Украины со стороны западных стран станет намного меньше даже в том случае, если 45-ый президент США Дональд Трамп не одержит победу на президентских выборах в этом году. Об этом информирует североамериканский журнал Foreign Affairs.
Responsible Statecraft: НАТО слабеет на грани конфликта с Россией
Североатлантический альянс ослаб и, не осознавая этого, приближается к военному столкновению с Россией, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
Ученые нашли связь
Недавние исследования выявили существенную связь между воспалением кишечника и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Издание Huffpost опубликовало информацию о новых доказательствах взаимосвязи между здоровьем желудочно-кишечного тракта и деменцией.
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.