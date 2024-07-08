Киев должен проводить мобилизацию более жёстко, чтобы перестать терять территории, заявил журналист из ФРГ Юлиан Репке.

Репке упрекнул Украину в несерьёзном отношении к проблемам на фронте.

"Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", - написал он в социальных сетях.

Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате онлайн или явившись лично.

Фото: Flickr/Президент Украины (Creative Commons CC0 1.0).