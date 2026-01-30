Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Красная Поляна 003
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:52

Одной поездки недостаточно: города и курорты, которые тянут обратно из года в год

Российские туристы все чаще выбирают путешествия внутри страны и нередко возвращаются в одни и те же регионы. Повторные поездки становятся показателем устойчивого интереса к направлениям, где удается каждый раз находить новые впечатления. Лидерами по возвратности остаются курорты и крупные культурные центры, однако карта таких мест постепенно расширяется. Об этом сообщает издание "Тонкости Туризма".

Города и курорты, куда возвращаются снова

Среди направлений, которые туристы посещают из года в год, эксперты выделяют крупные города и курортные регионы с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная доступность и насыщенная культурная среда делают такие поездки комфортными и разнообразными. Даже несколько визитов подряд не позволяют полностью раскрыть потенциал этих мест.

"В числе самых возвратных направлений по России — Москва, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Крыма, курорты Кавказских Минеральных Вод", — отметили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Дополнительным стимулом для повторных поездок становится событийная повестка. Выставки, фестивали и сезонные мероприятия формируют ощущение обновления, благодаря которому путешественники готовы возвращаться вновь.

"Так, например, любители искусства приезжают в картинные галереи Москвы и Санкт-Петербурга ради новых выставок", — поделились в пресс-службе.

Оздоровление и горнолыжные курорты

Отдельную группу возвратных направлений составляют курорты с медицинской и оздоровительной специализацией. В Ставропольском крае россияне регулярно выбирают Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Поездки сюда часто планируются заранее и повторяются из года в год, поскольку курс лечения предполагает системный подход.

Не менее устойчивую аудиторию формируют горнолыжные курорты. Красная Поляна привлекает сочетанием трасс разного уровня и возможностью совместить катание с морским климатом. Приэльбрусье выбирают опытные спортсмены, для которых важны высота, протяженные спуски и спортивная атмосфера.

"Приэльбрусье — Мекка для опытных лыжников, сноубордистов и альпинистов. Возвращаются за высотой (до 3850 м), длинными трассами, фрирайдом и особым кавказским колоритом", — рассказали эксперты.

Шерегеш, который нередко называют центром российского фрирайда, формирует собственное сообщество постоянных гостей — сюда возвращаются ради катания по целине и активной вечерней жизни. При этом туристов привлекает и возможность гибко планировать расходы, что подтверждает опыт путешественников, оценивающих поездку в Шерегеш как понятную по бюджету при самостоятельной организации.

Природные маршруты и новые точки притяжения

Любители активного и природного туризма часто возвращаются на Байкал и Алтай. Эти регионы ценят за ощущение пространства, смену сезонов и возможность каждый раз открывать новые маршруты. Для некоторых путешественников поездки приобретают почти символический характер, превращаясь в регулярное возвращение к "местам силы".

Похожий эффект наблюдается и в Крыму, где помимо пляжного отдыха туристы все чаще выбирают уединенные маршруты, позволяющие увидеть полуостров с другой стороны и избежать массового турпотока.

По оценкам туроператоров, есть и регионы с потенциалом роста возвратного спроса. Так, интерес к Дагестану начал активно формироваться лишь несколько лет назад, поэтому доля повторных поездок пока невелика. Эксперты ожидают, что с развитием гостиничной базы и появлением новых туристических продуктов число возвращающихся гостей будет увеличиваться.

В целом специалисты сходятся во мнении, что возвратный туризм формируется там, где сочетаются разнообразие впечатлений, стабильное качество сервиса и возможность каждый раз открывать направление заново.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

