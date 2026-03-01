Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:21

Магия старых маршрутов: почему 70% туристов упорно выбирают одни и те же пляжи из года в год

Представьте: вы снова вдыхаете соленый бриз Средиземного моря в Турции, где знакомые улочки Анталии оживают под вечерним солнцем, а цена на all-inclusive не кусается, как в Европу. Многие путешественники ловят себя на том, что бронируют билеты в те же места, где отдыхали год назад, — это не случайность, а признак идеального баланса комфорта и новизны. По данным туроператоров, уровень возвратности (repeat tourist rate, RTR) достигает 60% в топ-направлениях, где сочетаются доступность и эмоциональная привязка.

Почему одни страны манят повторно, а другие уходят в историю? Материальные факторы вроде прямых рейсов без виз и бюджетных отелей играют ключевую роль, но не менее важен эмоциональный отклик — от пляжного релакса до культурных открытий. Семьи с детьми лидируют в повторных поездках, отдавая предпочтение проверенным пляжным зонам, где инфраструктура заточена под безопасность и удобство.

"Возвратность туристов напрямую зависит от логистики: прямые рейсы из Москвы в Стамбул занимают всего 3,5 часа, а стыковки через Дубай добавляют гибкости при цене на 30-40% ниже. Семьи возвращаются в Турцию и Египет за предсказуемостью — от детских клубов до круглосуточной анимации, без сюрпризов вроде языкового барьера".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Факторы, которые заставляют возвращаться

Логистический взгляд на возвратность прост: прямые перелеты и отсутствие виз экономят не только время, но и нервы. В ОАЭ туристы ценят круглогодичную погоду — плюс 30°C зимой, без дождей, плюс шопинг в Dubai Mall, где возвращаешься за новыми коллекциями. Семьи отмечают развитую инфраструктуру: от аквапарков до частных пляжей с охраной, где риски сведены к нулю.

Нематериальные аспекты усиливают эффект: культурные связи и сервис, граничащий с роскошью. В Таиланде, где цифровая виза TDAC упрощает въезд, демократичные цены сочетаются с аутентичной кухней — пад тай за 200 бат манит повторно. Локальные жители добавляют тепла: улыбка "sawasdee" делает отдых домашним.

Лидеры по повторным визитам

Турция и Египет доминируют с RTR выше 70%: все включено, анимация для детей и прямые чартеры из 20 городов России. Переходите на стыковки через Стамбул — сэкономьте 15-20 тысяч на человека. В ОАЭ добавьте культурные фестивали: за одну поездку не охватишь Формулу-1 и фейерверки в Абу-Даби.

Таиланд и Вьетнам держат 60%: пляжи Пхукета с белым песком и спа за копейки. В Пхукете учитывайте новые штрафы за купание в запретных зонах — выбирайте сертифицированные пляжи для безопасности.

"Таиланд лидирует по возвратности благодаря балансу: пляжи Паттайи дешевле Нячанга на 20%, а сервис в 3* отелях не уступает 5*. Возвращайтесь за Сонгкран — фестиваль в апреле на Пхукете стирает усталость года".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Неожиданные фавориты

Япония ворвалась в топ: виза онлайн, цены внутри страны упали на 15%. Экскурсии по Киото не устаревают — сакуры весной манят фанатов Европы. Выбирайте стыковки через Дубай для экономии.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему семьи возвращаются в Египет? Предсказуемый сервис, рифы для снорка и детские зоны без доплат.
  • Стоит ли повторно в Таиланд в 2026? Да, с демпингом цен Паттайя обходит Вьетнам.
  • Безопасно ли ОАЭ круглый год? Абсолютно: элита инфраструктуры и нулевые риски для туристов.
Проверено экспертом: планирование маршрутов в Азию, безопасность пляжей и культурные события — эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

