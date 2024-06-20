Южная Корея выразила сожаление в связи с возможным военным и техническим сотрудничеством РФ и КНДР, охарактеризовав его как нарушение резолюций Совбеза ООН, по информации МИД Республики Корея.
Визит президента России Владимира Путина в КНДР считается государственным, и после переговоров стороны заключили Соглашение о всестороннем стратегическом союзе.
По словам представителей ведомства, правительство Южной Кореи внимательно отслеживало визит Путина в Северную Корею и все предшествующие этому событию события.
Представитель МИД Лим Су Сок заявил на пресс-конференции: "Мы сожалеем о том, что, несмотря на многочисленные предупреждения международного сообщества, включая Южную Корею, Россия и КНДР заключили Соглашение о всестороннем стратегическом союзе и открыто обсудили военное и техническое сотрудничество, что рассматривается как прямое нарушение резолюций Совбеза ООН".
Он отметил, что Сеул намерен сотрудничать с союзниками и дружественными странами в международной арене, чтобы решительно реагировать на любые действия, угрожающие безопасности Южной Кореи или мир и стабильность на Корейском полуострове.
После подробного анализа результатов визита, правительство примет соответствующие меры, сообщил представитель МИДа Южной Кореи, добавив, что позиция Сеула будет оглашена после изучения полного текста соглашения.
Из документа о всестороннем стратегическом союзе между РФ и КНДР следует, что их сотрудничество способствует обеспечению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в мире, придерживаясь целей и принципов Устава ООН.
По словам замначальника МИД России Сергея Рябкова в интервью РИА Новости, Москва не вступает в какие-либо действия с Пхеньяном, которые были бы противоречащими международному праву в рамках действующих санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества с КНДР.
Фото: www. flickr.com/Korean Culture and Information Service (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
РФ и КНДР будут координировать действия в случае угрозы
Новое соглашение Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики включает пункты о немедленной обмене информацией и согласовании действий для оказания взаимной поддержки в случае "прямой угрозы" вооруженной агрессии, а также обязательство незамедлительно предоставить "военную и другую помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством Договора о всестороннем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики.
Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару
Турецкий и российский бизнес могут использовать золото взаиморасчетах в качестве альтернативы американскому доллару, это будет интересно обеим сторонам в условиях рестрикций, рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети
Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.
В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом
Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.