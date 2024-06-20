Южная Корея выразила сожаление в связи с возможным военным и техническим сотрудничеством РФ и КНДР, охарактеризовав его как нарушение резолюций Совбеза ООН, по информации МИД Республики Корея.



Визит президента России Владимира Путина в КНДР считается государственным, и после переговоров стороны заключили Соглашение о всестороннем стратегическом союзе.



По словам представителей ведомства, правительство Южной Кореи внимательно отслеживало визит Путина в Северную Корею и все предшествующие этому событию события.



Представитель МИД Лим Су Сок заявил на пресс-конференции: "Мы сожалеем о том, что, несмотря на многочисленные предупреждения международного сообщества, включая Южную Корею, Россия и КНДР заключили Соглашение о всестороннем стратегическом союзе и открыто обсудили военное и техническое сотрудничество, что рассматривается как прямое нарушение резолюций Совбеза ООН".



Он отметил, что Сеул намерен сотрудничать с союзниками и дружественными странами в международной арене, чтобы решительно реагировать на любые действия, угрожающие безопасности Южной Кореи или мир и стабильность на Корейском полуострове.

После подробного анализа результатов визита, правительство примет соответствующие меры, сообщил представитель МИДа Южной Кореи, добавив, что позиция Сеула будет оглашена после изучения полного текста соглашения.



Из документа о всестороннем стратегическом союзе между РФ и КНДР следует, что их сотрудничество способствует обеспечению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в мире, придерживаясь целей и принципов Устава ООН.



По словам замначальника МИД России Сергея Рябкова в интервью РИА Новости, Москва не вступает в какие-либо действия с Пхеньяном, которые были бы противоречащими международному праву в рамках действующих санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества с КНДР.

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