Капитальный ремонт в аренде — деньги на ветер: что реально меняет атмосферу в доме

Многие арендаторы, въезжая в съёмную квартиру, задумываются о ремонте: перекрасить стены, поменять пол, обновить мебель. Однако делать капитальные изменения в чужом жилье — не самая удачная идея. Об этом рассказал эксперт по строительным материалам, генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

"Во-первых, хозяева могут быть против ремонта, а, во-вторых, это будут выброшенные деньги, ведь квартиру всё равно рано или поздно придётся освобождать", — отметил специалист.

Почему ремонт в съёмной квартире — лишние расходы

Инвестиции в чужое жильё редко оправдываются. Даже косметический ремонт может стоить десятки тысяч рублей, при этом арендодатель вовсе не обязан компенсировать расходы. Кроме того, несогласованные изменения — например, перекраска стен или замена плитки — могут стать причиной конфликтов с владельцем квартиры.

Лучше направить силы и средства на создание уюта, не нарушая целостности интерьера и не вкладываясь в дорогостоящие материалы.

Свет — главный инструмент уюта

"Начните с самого важного — света. Резкий верхний свет от центральной люстры убивает уют. Ваша первая и самая разумная инвестиция — это несколько светильников с тёплым желтоватым свечением," — советует Васильев.

По словам эксперта, именно мягкий рассеянный свет способен преобразить даже самую скучную комнату. Он не только делает пространство визуально больше, но и формирует комфортную атмосферу для отдыха.

Простые решения для освещения

Напольный торшер у кресла создаёт уютный уголок для чтения.

Настольная лампа на прикроватной тумбе добавляет интимности и уюта.

Небольшой светильник на кухне делает пространство теплее и живее.

Гирлянды с тёплым свечением можно драпировать по полкам или карнизам, превращая комнату в приятное место для вечернего отдыха.

"Они создают глубокие и мягкие тени, визуально увеличивают пространство и формируют комфортные островки света," — пояснил эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тратить деньги на ремонт без согласования с владельцем.

Последствие: потеря средств и возможные споры с хозяином.

Альтернатива: использовать декор и мебель, не требующие вмешательства в отделку.

Ошибка: освещать комнату только центральной люстрой.

Последствие: помещение кажется холодным и плоским.

Альтернатива: комбинировать точечные источники света — лампы, торшеры, подсветку.

Ошибка: покупать дорогие элементы интерьера в съёмное жильё.

Последствие: при переезде всё придётся оставлять или перевозить.

Альтернатива: выбирать недорогие, мобильные вещи, которые легко забрать с собой.

Советы шаг за шагом: как сделать съёмное жильё уютным

Добавьте текстиль. Плед, подушки и шторы из мягких тканей моментально "оживляют" комнату. Используйте аромат. Свечи или диффузоры с лёгкими запахами создают ощущение чистоты и комфорта. Украсьте стены без гвоздей. Лёгкие картины, постеры или фото можно крепить с помощью клейких крючков. Постелите ковёр. Он визуально объединяет пространство и делает его теплее. Добавьте растения. Несколько горшков с зеленью улучшают воздух и настроение.

А что если хочется перемен?

Если квартира выглядит слишком устаревшей, можно договориться с хозяином об обновлении интерьера. Иногда владельцы готовы частично оплатить новый линолеум, мебель или покраску стен, особенно если арендатор планирует жить долго. Главное — зафиксировать все договорённости письменно.

Плюсы и минусы вложений в съёмное жильё