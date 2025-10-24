Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
обои ремонт дизайн
обои ремонт дизайн
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:30

Капитальный ремонт в аренде — деньги на ветер: что реально меняет атмосферу в доме

Эксперт предупредил, что несогласованный ремонт может вызвать конфликт с арендодателем

Многие арендаторы, въезжая в съёмную квартиру, задумываются о ремонте: перекрасить стены, поменять пол, обновить мебель. Однако делать капитальные изменения в чужом жилье — не самая удачная идея. Об этом рассказал эксперт по строительным материалам, генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

"Во-первых, хозяева могут быть против ремонта, а, во-вторых, это будут выброшенные деньги, ведь квартиру всё равно рано или поздно придётся освобождать", — отметил специалист.

Почему ремонт в съёмной квартире — лишние расходы

Инвестиции в чужое жильё редко оправдываются. Даже косметический ремонт может стоить десятки тысяч рублей, при этом арендодатель вовсе не обязан компенсировать расходы. Кроме того, несогласованные изменения — например, перекраска стен или замена плитки — могут стать причиной конфликтов с владельцем квартиры.

Лучше направить силы и средства на создание уюта, не нарушая целостности интерьера и не вкладываясь в дорогостоящие материалы.

Свет — главный инструмент уюта

"Начните с самого важного — света. Резкий верхний свет от центральной люстры убивает уют. Ваша первая и самая разумная инвестиция — это несколько светильников с тёплым желтоватым свечением," — советует Васильев.

По словам эксперта, именно мягкий рассеянный свет способен преобразить даже самую скучную комнату. Он не только делает пространство визуально больше, но и формирует комфортную атмосферу для отдыха.

Простые решения для освещения

  • Напольный торшер у кресла создаёт уютный уголок для чтения.

  • Настольная лампа на прикроватной тумбе добавляет интимности и уюта.

  • Небольшой светильник на кухне делает пространство теплее и живее.

  • Гирлянды с тёплым свечением можно драпировать по полкам или карнизам, превращая комнату в приятное место для вечернего отдыха.

"Они создают глубокие и мягкие тени, визуально увеличивают пространство и формируют комфортные островки света," — пояснил эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тратить деньги на ремонт без согласования с владельцем.
    Последствие: потеря средств и возможные споры с хозяином.
    Альтернатива: использовать декор и мебель, не требующие вмешательства в отделку.

  • Ошибка: освещать комнату только центральной люстрой.
    Последствие: помещение кажется холодным и плоским.
    Альтернатива: комбинировать точечные источники света — лампы, торшеры, подсветку.

  • Ошибка: покупать дорогие элементы интерьера в съёмное жильё.
    Последствие: при переезде всё придётся оставлять или перевозить.
    Альтернатива: выбирать недорогие, мобильные вещи, которые легко забрать с собой.

Советы шаг за шагом: как сделать съёмное жильё уютным

  1. Добавьте текстиль. Плед, подушки и шторы из мягких тканей моментально "оживляют" комнату.

  2. Используйте аромат. Свечи или диффузоры с лёгкими запахами создают ощущение чистоты и комфорта.

  3. Украсьте стены без гвоздей. Лёгкие картины, постеры или фото можно крепить с помощью клейких крючков.

  4. Постелите ковёр. Он визуально объединяет пространство и делает его теплее.

  5. Добавьте растения. Несколько горшков с зеленью улучшают воздух и настроение.

А что если хочется перемен?

Если квартира выглядит слишком устаревшей, можно договориться с хозяином об обновлении интерьера. Иногда владельцы готовы частично оплатить новый линолеум, мебель или покраску стен, особенно если арендатор планирует жить долго. Главное — зафиксировать все договорённости письменно.

Плюсы и минусы вложений в съёмное жильё

Плюсы Минусы
Можно создать комфорт и уют Деньги не возвращаются при выезде
Улучшается настроение и качество жизни Возможен конфликт с арендодателем
Небольшие изменения доступны каждому Ограниченные возможности ремонта

Мифы и правда

Миф: уют невозможен без ремонта.
Правда: свет, текстиль и декор способны полностью изменить атмосферу квартиры.

Миф: недорогие аксессуары не влияют на восприятие пространства.
Правда: именно детали — лампы, шторы, подушки — делают дом "живым".

Миф: в съёмной квартире нельзя ничего менять.
Правда: можно, если это временные решения без вмешательства в отделку.

Исторический контекст

Традиция украшать жильё без капитальных переделок появилась ещё в послевоенные годы, когда большинство людей снимали комнаты. Тогда роль уюта выполняли лампы с тканевыми абажурами, шторы и ковры — всё, что можно было забрать с собой при переезде.

Сегодня этот подход вновь актуален: аренда стала нормой, и люди стремятся создать комфорт без крупных вложений. Современные дизайнеры называют это направлением "арендный минимализм" - максимум уюта при минимуме вмешательства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фэншуй советует убрать с кухни ножи на виду, сломанные приборы и сухие растения вчера в 23:13
Чистая кухня — сильная энергия: как простая уборка по фэншуй возвращает гармонию

Хотите, чтобы кухня стала источником уюта и вдохновения? Узнайте, какие предметы мешают свободному потоку энергии и как вернуть дому гармонию по правилам Фэншуй.

Читать полностью » Эксперты советуют: для тюля подходят гели для деликатных тканей без фосфатов и хлора вчера в 22:12
Тюль теряет белизну прямо в машинке: одна ошибка превращает занавески в серые тряпки

Как постирать тюль в машинке, чтобы не испортить её нежную структуру? Рассказываем о безопасных режимах, простых отбеливающих методах и способах сушки без заломов.

Читать полностью » Учёные: плесень чаще появляется в пакетах и контейнерах без вентиляции вчера в 21:44
Плесень атакует незаметно: главная ошибка, из-за которой она поселяется на вашей кухне

Плесень может появиться даже в идеально чистом холодильнике. Разбираемся, почему это происходит, как её предупредить и какие ошибки совершают чаще всего.

Читать полностью » Эксперты по клинингу: крахмал создаёт защитную плёнку и продлевает чистоту стёкол вчера в 20:36
Мытьё окон без капли химии: простой рецепт, который экономит время и здоровье

Можно ли вернуть окна блеск без химии? Да! Рассказываем проверенные и современные способы.

Читать полностью » Керамическая посуда безопасна и не содержит PFOA, PFAS и других токсичных веществ — Джордан Нейтан вчера в 19:06
Керамика против времени: как сохранить блеск и антипригарность надолго

Керамическая посуда может служить годами и оставаться как новая. Рассказываем, какие ошибки приводят к царапинам и налету, и как этого избежать.

Читать полностью » Белые поверхности требуют регулярного ухода: достаточно протирать шкафы дважды в месяц вчера в 18:03
От фасадов до фартука: как вернуть кухне белизну, если она уже не сияет

Белая кухня требует внимания, но её сияющий вид можно сохранить без особых усилий. Эксперты делятся простыми трюками для безупречной чистоты.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно чистить стеклянные двери душа уксусом и микрофиброй вчера в 17:51
Душ как из пятизвёздочного отеля: 5 шагов, чтобы стеклянные двери всегда сияли

Стеклянные двери душа выглядят эффектно, но быстро теряют блеск. Узнайте, как очистить их от налёта и сохранить прозрачность надолго.

Читать полностью » Для чистки микрофибровых диванов подойдёт изопропиловый спирт или раствор кастильского мыла вчера в 16:47
Пятна, шерсть и кофе больше не страшны: как вернуть дивану идеальный вид за 10 минут

Узнайте, как без лишних усилий очистить диван из микрофибры, какие средства подойдут и как избежать типичных ошибок при уходе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника
Туризм
Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале
Наука
Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности
Питомцы
Зоолог: важно не пропускать прогулки с собакой в дождливую погоду
Авто и мото
Целиков: продажи новых автомобилей в России могут достичь 160 тыс.
Садоводство
Хранение сена в сухом месте предотвращает плесень и сохраняет питательные вещества
Садоводство
Агрономы предупреждают: осенью в Ингушетии нельзя перекармливать лианы азотом — побеги не вызреют
Еда
Диетолог: избыток печени в рационе может привести к гипервитаминозу А
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet