Новостройка в Челябинске окупается за 21 год: эксперты оценили доходность

Инвестиции в новое жильё в Челябинске приносят скромную, но стабильную прибыль. Согласно исследованию портала "Мир квартир", доходность новостроек в городе составляет 4,7%, а средний срок их окупаемости — 21,1 года.

Как считали эксперты

Для анализа специалисты брали среднюю стоимость новой квартиры — 8 575 055 рублей. При этом сдавать её можно примерно за 33 930 рублей в месяц, если жильё не простаивает весь год. По расчётам, именно такие показатели позволяют выйти на упомянутую доходность.

"В Челябинске доходность новых квартир сейчас достигает 4,7%. Окупится такое жильё за 21,1 года", — уточняется в исследовании.

Где новостройки выгоднее всего

Эксперты отметили, что самые привлекательные города для инвестиций — Махачкала и Грозный. В Махачкале доходность достигает 12%, а срок окупаемости — 8,4 года. В Грозном — 10% и 10 лет соответственно.

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко объяснил, что в этих регионах стоимость новостроек остаётся сравнительно невысокой, а аренда за последние годы заметно подорожала.

В среднем по России доходность квартир в новостройках составляет 5,4%, а окупаемость — 18,4 года.