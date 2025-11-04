Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:26

Где снимать, чтобы не остаться без стипендии: карта аренды для студентов Перми

В Перми аренда квартир рядом с вузами достигает 55 тысяч рублей в месяц

Аренда квартир вблизи крупнейших вузов Перми летом 2025 года значительно различалась в зависимости от района и состояния жилья. По данным аналитиков "Авито Недвижимость", в период с июля по сентябрь стоимость аренды студий варьировалась от 19 до 37 тысяч рублей, а однокомнатных квартир — от 18 до 55 тысяч рублей в месяц.

Средняя цена аренды

"В период с июля по сентябрь 2025 года средняя стоимость аренды жилья вблизи вузов Перми составила 29,6 тысячи рублей за студию и 36,8 тысячи — за однокомнатную квартиру. При этом самые дорогие студии сдаются рядом с Пермским государственным медицинским университетом, Пермской фармакадемией и филиалом РЭУ имени Плеханова", — сообщает РБК Пермь со ссылкой на исследование.

Таким образом, жильё в районах, где сосредоточены престижные вузы и медицинские учреждения, остаётся наиболее востребованным и дорогим.

Где дешевле снять жильё

Более доступные варианты находятся в районах Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Горного института УрО РАН. Здесь аренда студий и однокомнатных квартир стартует от 18-20 тысяч рублей, что делает эти районы привлекательными для студентов с ограниченным бюджетом.

Где аренда самая дорогая

По данным "Авито Недвижимость", наиболее дорогие однокомнатные квартиры расположены рядом с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, филиалом Уральского университета путей сообщения и Пермским аграрно-технологическим университетом. В этих районах стоимость аренды может достигать 50-55 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что в целом спрос на жильё вблизи учебных заведений традиционно возрастает к началу учебного года, особенно в августе и сентябре, когда студенты возвращаются на занятия.

