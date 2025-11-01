Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рука с ключами от квартиры
Рука с ключами от квартиры
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:27

Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России

В наступающем 2026 году россияне смогут арендовать жильё для новогодних праздников по более низким ценам, чем в прошлом году. Как показало исследование компании "Авито Путешествий", стоимость краткосрочной аренды квартир и загородных домов в нескольких регионах страны снизилась заметно, порой на треть.

Снижение цен на аренду квартир на Новый год 2026

Одним из лидеров по снижению стоимости аренды на новогодние праздники стала Свердловская область. В этом регионе Урала цена за сутки аренды упала на 22%, с 5100 до 4000 рублей.

Этот тренд объясняют несколько факторов. Прежде всего, стоит отметить снижение внутреннего туристического потока, а также увеличение числа предложений на рынке краткосрочной аренды. Всё это привело к тому, что собственники жилья начинают снижать цены, чтобы привлечь арендаторов.

"В этом году спрос на аренду жилья в регионах распределяется более равномерно. Многие россияне предпочитают отдыхать дома или выбирают более доступные направления, поэтому собственники вынуждены снижать цены, чтобы заполнить свои объекты", — пояснили аналитики "Авито Путешествий".

Кроме Свердловской области, где цены заметно снизились, по всей России наблюдается снижение стоимости аренды в ряде других регионов. Это касается не только популярных туристических направлений, но и тех мест, где внутрироссийский туризм традиционно был не так развит.

  1. Карачаево-Черкесия — снижение на 17%, теперь аренда стоит 9800 рублей за сутки.

  2. Башкортостан и Кировская область — снижение на 14%, до 4200 и 3100 рублей соответственно.

  3. Краснодарский край — минус 10%, средняя стоимость аренды 6100 рублей за ночь.

  4. Ханты-Мансийский автономный округ — минус 9%, стоимость аренды снизилась до 3500 рублей.

  5. Красноярский край — минус 3%, аренда стоит 4100 рублей.

  6. Челябинская область — минус 2%, стоимость аренды составила 6400 рублей.

В других регионах России цены остались на уровне прошлого года или даже выросли.

Дешевле стали и загородные дома

Не только городские квартиры, но и загородная недвижимость на праздники также стала более доступной. Особое внимание привлекла Подмосковье, где аренда коттеджей и дач подешевела на 37%, до 18 200 рублей за ночь. Этот тренд связан с тем, что после двух сезонов повышенного спроса на загородные дома рынок оказался переполнен предложениями, а спрос стабилизировался. Владельцы недвижимости, чтобы избежать простоя, снизили цену на аренду.

Цены на аренду домов также снизились в других российских регионах:

  1. Во Владимирской области — падение на 27%, до 20 500 рублей.

  2. В Краснодарском крае — снижение на 24%, теперь сутки стоят 13 500 рублей.

  3. В Тверской и Кемеровской областях — падение на 4%, до 13 100 и 29 900 рублей соответственно.

  4. В Ленинградской области — снижение на 1%, стоимость аренды составляет 23 100 рублей.

В других местах цены не изменились или даже увеличились.

Как выбрать выгодную аренду на Новый год 2026?

Чтобы найти выгодные предложения на аренду жилья в России на новогодние праздники, эксперты советуют забронировать жильё заранее. Особенно это касается домов с дополнительными удобствами, такими как сауны, камины или живописные виды. Как правило, наиболее выгодные варианты исчезают к середине ноября.

Снижение цен в ряде регионов позволяет путешественникам, которые раньше не могли позволить себе поездку на Новый год, провести праздники в другой области без значительных затрат. Внутренний рынок аренды становится более доступным, и россияне могут сэкономить, выбрав менее популярные направления для отдыха.

"У россиян появилась возможность отпраздновать Новый год не дома, а в другом регионе — без значительных затрат. Тенденция к удешевлению аренды особенно заметна на внутреннем рынке", — подытожили в "Авито Путешествиях".

Советы для тех, кто ищет аренду жилья

  1. Бронируйте заранее: Особенно если планируете отдых в популярных местах или в домах с дополнительными удобствами.

  2. Ищите малоизвестные направления: В некоторых регионах цены могут быть значительно ниже, чем в туристических хабах.

  3. Не забывайте про сезонные скидки: Понижение цен в конце осени и начале зимы может быть хорошей возможностью для экономных путешественников.

  4. Следите за акциями и предложениями: Некоторые владельцы могут предложить скидки на длительные заказы или бронирования заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Не бронировать жильё заранее.
    Последствие: В конце года лучшие предложения будут уже заняты.
    Альтернатива: Смотрите предложения заранее и бронируйте места, которые подходят по цене и расположению.

  2. Ошибка: Игнорировать возможность отдыха в менее популярных регионах.
    Последствие: Придётся платить больше за аренду в популярных местах.
    Альтернатива: Рассмотрите менее туристические направления, где аренда может быть значительно дешевле.

  3. Ошибка: Пытаться сэкономить, игнорируя важные удобства.
    Последствие: Отсутствие удобств может испортить новогодние каникулы.
    Альтернатива: Выбирайте жильё с необходимыми удобствами, даже если оно стоит немного дороже.

Плюсы и минусы аренды жилья в 2026 году

Плюсы Минусы
Снижение цен на аренду в ряде регионов. Цены в популярных туристических местах могут остаться высокими.
Возможность выбрать более доступные направления для отдыха. Проблемы с бронированием жилья в последнюю минуту.
Больше предложений на рынке аренды жилья. Возможный переполненный рынок аренды в популярных регионах.

FAQ

  1. Как выбрать выгодное жильё для аренды на Новый год?
    Бронируйте жильё заранее, ищите менее известные регионы и не забывайте про сезонные скидки.

  2. Какие регионы России стали дешевле для аренды на Новый год?
    Среди лидеров по снижению цен Свердловская область, Башкортостан, Краснодарский край и Подмосковье.

  3. Почему аренда жилья подешевела на Новый год 2026?
    Это связано с замедлением внутреннего туризма и увеличением числа предложений на рынке краткосрочной аренды.

Мифы и правда о стоимости аренды жилья на Новый год

Миф: Все регионы России значительно подорожали для аренды на Новый год.

Правда: В некоторых регионах цены снизились на 10-30%, что делает отдых более доступным.

Миф: Путешествие в Новый год всегда дорого.

Правда: Снижение цен на аренду позволяет многим россиянам путешествовать без значительных затрат.

Исторический контекст

  1. В 2019 году стоимость аренды жилья на новогодние праздники в России была значительно выше, чем сейчас.

  2. В 2020 году цены на аренду начали снижаться из-за пандемии, а с 2021 года наблюдается стабильный тренд на снижение цен в ряде регионов.

  3. В 2022 году, несмотря на экономические трудности, рынок аренды жилья показал небольшой рост, но в 2023 и 2024 годах произошло снижение цен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей вчера в 23:26
Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Откройте для себя недорогие туры на пляжный отдых в высокий сезон за 47 тысяч рублей с перелетом и завтраками.

Читать полностью » Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в вчера в 22:26
Панама: как блогер развеял мифы и нашел комфортную страну вместо развалин "третьего мира"

Российский блогер делится неожиданно положительными впечатлениями от Панамы, развенчивая мифы о бедности и опасности страны.

Читать полностью » Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран вчера в 21:17
Белиз: страшно, но интересно. Почему путешествовать туда стоит, несмотря на репутацию

Российский блогер делится уникальными впечатлениями от поездки в Белиз. Несмотря на репутацию криминальной страны, он нашел её удивительно уютной.

Читать полностью » Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World's 50 Best вчера в 20:27
Отель за 650 долларов за ночь: почему лучшие отели мира стоит увидеть хотя бы раз в жизни

The World's 50 Best Hotels 2025: откройте для себя лучшие отели мира. Какие заведения попали в топ и что их делает по-настоящему уникальными?

Читать полностью » Филиппины могут стать достойной альтернативой Таиланду и Мальдивам вчера в 19:17
В чем Филиппины обгоняют Мальдивы: секреты идеального отдыха, о которых молчат туроператоры

Филиппины — новая альтернатива популярным курортам Юго-Восточной Азии для зимнего отдыха. Узнайте, что предлагает эта экзотическая страна.

Читать полностью » В старом городе Чиангмая сохранилось более 300 храмов — рекорд для Таиланда вчера в 18:03
Север Таиланда, который не похож на остальной: чем Чиангмай покоряет даже искушённых туристов

Планируете поездку в Чиангмай? Узнайте 10 полезных советов, которые сделают ваш отдых незабываемым. Гид по рынкам, гастрономии и традициям города.

Читать полностью » Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года вчера в 17:56
Турецкий "снежный курорт" без снега: где вода превращает горы в белые замки

Откройте для себя Памуккале, курорт с уникальными термальными источниками и белоснежными террасами. Узнайте, как правильно планировать поездку и наслаждаться историей.

Читать полностью » Осенняя Тоскана остаётся главным направлением для тех, кто ищет уединение и атмосферу Италии вчера в 16:25
Вино, которое пахнет историей: как Тоскана учит наслаждаться медленно

Дмитрий Волков делится своим опытом путешествия в Тоскану: как правильно планировать, что попробовать и какие ошибки избежать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихолог Грачёв: собаки роют землю из-за инстинкта, а не вредности
Наука
Университет Британской Колумбии: ученые нашли микроорганизм для генерации метана
Спорт и фитнес
Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий
Еда
Шеф-повар Диего Аччеттулли дал три совета для идеальной пасты без ошибок
Авто и мото
Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора
Дом
Текстильные эксперты объяснили, как обычный гель для душа спасает шерстяные вещи
Садоводство
Эксперты: не все растения любят опрыскивание — суккуленты и кактусы могут загнить
Спорт и фитнес
Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet