Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

В наступающем 2026 году россияне смогут арендовать жильё для новогодних праздников по более низким ценам, чем в прошлом году. Как показало исследование компании "Авито Путешествий", стоимость краткосрочной аренды квартир и загородных домов в нескольких регионах страны снизилась заметно, порой на треть.

Снижение цен на аренду квартир на Новый год 2026

Одним из лидеров по снижению стоимости аренды на новогодние праздники стала Свердловская область. В этом регионе Урала цена за сутки аренды упала на 22%, с 5100 до 4000 рублей.

Этот тренд объясняют несколько факторов. Прежде всего, стоит отметить снижение внутреннего туристического потока, а также увеличение числа предложений на рынке краткосрочной аренды. Всё это привело к тому, что собственники жилья начинают снижать цены, чтобы привлечь арендаторов.

"В этом году спрос на аренду жилья в регионах распределяется более равномерно. Многие россияне предпочитают отдыхать дома или выбирают более доступные направления, поэтому собственники вынуждены снижать цены, чтобы заполнить свои объекты", — пояснили аналитики "Авито Путешествий".

Кроме Свердловской области, где цены заметно снизились, по всей России наблюдается снижение стоимости аренды в ряде других регионов. Это касается не только популярных туристических направлений, но и тех мест, где внутрироссийский туризм традиционно был не так развит.

Карачаево-Черкесия — снижение на 17%, теперь аренда стоит 9800 рублей за сутки. Башкортостан и Кировская область — снижение на 14%, до 4200 и 3100 рублей соответственно. Краснодарский край — минус 10%, средняя стоимость аренды 6100 рублей за ночь. Ханты-Мансийский автономный округ — минус 9%, стоимость аренды снизилась до 3500 рублей. Красноярский край — минус 3%, аренда стоит 4100 рублей. Челябинская область — минус 2%, стоимость аренды составила 6400 рублей.

В других регионах России цены остались на уровне прошлого года или даже выросли.

Дешевле стали и загородные дома

Не только городские квартиры, но и загородная недвижимость на праздники также стала более доступной. Особое внимание привлекла Подмосковье, где аренда коттеджей и дач подешевела на 37%, до 18 200 рублей за ночь. Этот тренд связан с тем, что после двух сезонов повышенного спроса на загородные дома рынок оказался переполнен предложениями, а спрос стабилизировался. Владельцы недвижимости, чтобы избежать простоя, снизили цену на аренду.

Цены на аренду домов также снизились в других российских регионах:

Во Владимирской области — падение на 27%, до 20 500 рублей. В Краснодарском крае — снижение на 24%, теперь сутки стоят 13 500 рублей. В Тверской и Кемеровской областях — падение на 4%, до 13 100 и 29 900 рублей соответственно. В Ленинградской области — снижение на 1%, стоимость аренды составляет 23 100 рублей.

В других местах цены не изменились или даже увеличились.

Как выбрать выгодную аренду на Новый год 2026?

Чтобы найти выгодные предложения на аренду жилья в России на новогодние праздники, эксперты советуют забронировать жильё заранее. Особенно это касается домов с дополнительными удобствами, такими как сауны, камины или живописные виды. Как правило, наиболее выгодные варианты исчезают к середине ноября.

Снижение цен в ряде регионов позволяет путешественникам, которые раньше не могли позволить себе поездку на Новый год, провести праздники в другой области без значительных затрат. Внутренний рынок аренды становится более доступным, и россияне могут сэкономить, выбрав менее популярные направления для отдыха.

"У россиян появилась возможность отпраздновать Новый год не дома, а в другом регионе — без значительных затрат. Тенденция к удешевлению аренды особенно заметна на внутреннем рынке", — подытожили в "Авито Путешествиях".

Советы для тех, кто ищет аренду жилья

Бронируйте заранее: Особенно если планируете отдых в популярных местах или в домах с дополнительными удобствами. Ищите малоизвестные направления: В некоторых регионах цены могут быть значительно ниже, чем в туристических хабах. Не забывайте про сезонные скидки: Понижение цен в конце осени и начале зимы может быть хорошей возможностью для экономных путешественников. Следите за акциями и предложениями: Некоторые владельцы могут предложить скидки на длительные заказы или бронирования заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не бронировать жильё заранее.

Последствие: В конце года лучшие предложения будут уже заняты.

Альтернатива: Смотрите предложения заранее и бронируйте места, которые подходят по цене и расположению. Ошибка: Игнорировать возможность отдыха в менее популярных регионах.

Последствие: Придётся платить больше за аренду в популярных местах.

Альтернатива: Рассмотрите менее туристические направления, где аренда может быть значительно дешевле. Ошибка: Пытаться сэкономить, игнорируя важные удобства.

Последствие: Отсутствие удобств может испортить новогодние каникулы.

Альтернатива: Выбирайте жильё с необходимыми удобствами, даже если оно стоит немного дороже.

Плюсы и минусы аренды жилья в 2026 году

Плюсы Минусы Снижение цен на аренду в ряде регионов. Цены в популярных туристических местах могут остаться высокими. Возможность выбрать более доступные направления для отдыха. Проблемы с бронированием жилья в последнюю минуту. Больше предложений на рынке аренды жилья. Возможный переполненный рынок аренды в популярных регионах.

FAQ

Как выбрать выгодное жильё для аренды на Новый год?

Бронируйте жильё заранее, ищите менее известные регионы и не забывайте про сезонные скидки. Какие регионы России стали дешевле для аренды на Новый год?

Среди лидеров по снижению цен Свердловская область, Башкортостан, Краснодарский край и Подмосковье. Почему аренда жилья подешевела на Новый год 2026?

Это связано с замедлением внутреннего туризма и увеличением числа предложений на рынке краткосрочной аренды.

Мифы и правда о стоимости аренды жилья на Новый год

Миф: Все регионы России значительно подорожали для аренды на Новый год.

Правда: В некоторых регионах цены снизились на 10-30%, что делает отдых более доступным.

Миф: Путешествие в Новый год всегда дорого.

Правда: Снижение цен на аренду позволяет многим россиянам путешествовать без значительных затрат.

