Челябинск обогнал мегаполисы: аренда жилья подскочила на 8,5%

Осень 2025 года принесла неожиданный скачок цен на аренду жилья в крупных российских городах. Челябинск оказался среди лидеров по темпам роста ставок аренды, показав 8,5% за месяц. Такой же рост зафиксирован и в Екатеринбурге с Нижним Новгородом.

Цены на аренду жилья: кто в лидерах?

Эксперты отмечают, что наибольший месячный рост ставок аренды наблюдается именно в таких городах, как Челябинск, Екатеринбург и Нижний Новгород:

"Наибольший месячный рост ставок эксперты фиксируют в таких городах, как Екатеринбург, Челябинск и Нижний Новгород (до 8,5%). В остальных мегаполисах цены выросли не так значительно, диапазон роста от 1,5% до 6,5%", — пишет "Коммерсант".

В других крупных городах России рост цен на аренду не так значителен, и ставки увеличились в пределах от 1,5% до 6,5%.

Как изменились цены в крупнейших городах?

Согласно исследованию сервиса "Яндекс Аренда", медианная стоимость аренды жилья в городах-миллионниках осенью составила 38 тысяч рублей в месяц. Это на 6,5% больше, чем в конце лета, и на 11% больше, чем в третьем квартале 2025 года.

Наивысшие ставки зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Так, аренда в столице обойдется в 92 тысячи рублей в месяц, а в Петербурге — в 54 тысячи. Следом идут Екатеринбург и Нижний Новгород, где аренда жилья стоит около 40 тысяч рублей. Для сравнения, в Омске ситуация выглядит иначе — средняя арендная ставка составляет всего 25 тысяч рублей в месяц.

Челябинск продолжает демонстрировать рост цен

Челябинск уже не первый раз попадает в список городов с наибольшим ростом ставок аренды. По итогам третьего квартала 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске увеличилась на 6,4%. Также стоит отметить, что вторичное жилье подорожало на 3,34%.

Эксперты связывают такие изменения с несколькими факторами: сокращением предложения, сезонным оживлением рынка и последствиями отмены льготной ипотеки в предыдущем году.