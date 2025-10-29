Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 5:56

Челябинцы рвутся в район, где однушка стоит как подписка на стриминг — что там происходит

В Челябинске самые дешёвые квартиры сдают в Металлургическом районе — риелторы

Снять квартиру в Челябинске по самой низкой цене сейчас можно в Металлургическом районе. По данным президента гильдии риелторов "Южный Урал" Натальи Шатруковой, средняя стоимость аренды однокомнатного жилья здесь составляет около 15 тысяч рублей в месяц.

"Арендовать однокомнатную квартиру в Челябинске по наиболее выгодной цене сейчас можно в Металлургическом районе. Там такое жильё сдается в среднем по 15 тысяч рублей в месяц", — пояснила Шатрукова.

Где жильё доступнее всего

Металлургический район традиционно считается одним из самых бюджетных в городе. Здесь много домов советской постройки, развит транспорт и при этом — умеренные цены. По словам экспертов, спрос на аренду в этом районе стабилен: квартиры нередко снимают молодые семьи и студенты, ищущие недорогое жильё с хорошей инфраструктурой.

Доступность аренды в регионе

Согласно исследованию, проведённому в октябре 2025 года, Челябинская область заняла 23-е место в России по доступности аренды жилья для семей с детьми. Чтобы оплачивать квартиру и основные семейные расходы, средний доход семьи должен составлять около 104,6 тысячи рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что на фоне роста ипотечных ставок и подорожания недвижимости спрос на аренду продолжает расти, особенно в крупных промышленных районах, где жильё остаётся сравнительно дешёвым.

