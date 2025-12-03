Сделка аренды может обернуться сюрпризом: один пропущенный пункт превращает жильё в источник риска

Невнимательность при оформлении сделки аренды часто становится причиной конфликтов между жильцом и собственником, особенно если арендодатель изначально не планировал покидать квартиру. Об этом сообщает Pravda.Ru, передавая рекомендации основателя и почётного члена Гильдии риелторов России Константина Апрелева. По его словам, защита арендатора начинается с тщательной проверки намерений владельца и грамотного договора.

Какие условия необходимо зафиксировать перед подписанием договора

Апрелев подчёркивает, что перед заключением сделки важно убедиться, что собственник действительно готов сдавать жильё и имеет другое место для проживания.

"Нужно заранее проверить истинные намерения арендодателя и четко оформить все условия сделки. В договоре должна быть опись имущества, порядок пользования, сумма и сроки оплаты. Кроме того, обязательно должен быть описан порядок расторжения договора. Такие простые меры уберегут арендатора от неожиданностей", — подчеркнул Апрелев.

По его словам, большинство проблем возникает из-за отсутствия в договоре конкретных условий или нечётко прописанных правил пользования жильём. Подробная фиксация обязательств снижает риск того, что собственник внезапно изменит свою позицию или попытается вернуться в квартиру, как это произошло в Калининграде.

Как действовать при нарушении условий аренды

Эксперт отмечает, что если арендодатель нарушил договорённости, важно сразу же зафиксировать ситуацию. Документальное подтверждение нарушения станет основанием для дальнейших действий.

"Если договоренности нарушены, нужно составить акт о расторжении договора и подготовить документы для обращения в суд. Однако в некоторых случаях разумнее съехать, вернуть средства и потратить усилия на поиск нового жилья. Любые эмоции в таких ситуациях только усугубляют проблему", — отметил Апрелев.

Судебный путь помогает вернуть деньги, но требует времени и дополнительных затрат. Именно поэтому он советует здраво оценивать масштаб проблемы и выбирать стратегию, исходя из конкретных обстоятельств.

Почему важно обращаться к риелтору

Апрелев подчёркивает, что профессиональный риелтор помогает минимизировать риски, адаптируя договор под индивидуальные условия съёма. Специалист может заранее обозначить спорные пункты — от распределения ответственности за имущество до порядка расторжения — и учесть нюансы, которые не всегда очевидны арендатору.

Такой подход делает аренду более предсказуемой и снижает вероятность того, что арендодатель внезапно изменит свои намерения или нарушит условия соглашения.