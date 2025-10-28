Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:48

Семья, квартира, 100 тысяч в месяц: в Челябинске аренда становится роскошью

Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья

Семьи с детьми в Челябинской области могут позволить себе аренду жилья реже, чем в ряде соседних регионов. Согласно исследованию РИА Новости от 26 октября, область заняла 23-е место в рейтинге доступности аренды квартир среди российских регионов.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы арендовать жильё

По данным исследования, семейный доход должен составлять не менее 104,6 тысячи рублей в месяц, чтобы покрывать расходы на аренду и основные нужды. При этом 55,2% семей с двумя детьми в регионе могут позволить себе снимать квартиру, не выходя за рамки бюджета.

"Челябинская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе-сентябре 2025 года, составила 55,2%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и семейных расходов, — 104,6 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

Кто возглавил рейтинг

Первое место по доступности аренды жилья занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76,4% семей могут позволить себе снимать квартиру. Для этого семье из четырёх человек требуется доход около 175,2 тысячи рублей в месяц.
На второй и третьей позициях - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область.

Рейтинг показывает, что несмотря на умеренные доходы, стоимость аренды в Челябинской области остаётся относительно доступной по сравнению с крупными мегаполисами, но заметно выше, чем в некоторых соседних регионах.

