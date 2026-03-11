Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Южный федеральный округ
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:33

Волгоградский маневр: стоимость аренды жилья в городе у Волги совершила резкое пике вниз

В Волгограде в январе хозяева однушек держали цену на 27 тысяч рублей, а в феврале вдруг сбросили до 25 тысяч. Парень из знакомых перезванивает: теперь на еду и Волгу больше остается, а не только на коммуналку. По всем миллионникам аренда долгосрочная просела на 1,2 процента, средняя цена — 34 тысячи в месяц. Сервис "Яндекс Аренда" фиксирует такие цифры к концу февраля. В жару лета спрос взлетит, но пока зима диктует свои правила — меньше желающих переезжать, и рынок дышит свободнее.

"Рынок аренды в миллионниках всегда чувствителен к сезону. Зимой спрос падает, люди реже меняют жилье из-за морозов и праздников. В Волгограде минус 4,8 процента — это сигнал для арендаторов: пора договариваться о скидках. Хозяевам стоит готовиться к весне, когда конкуренция вырастет"

Специалист по недвижимости Михаил Волков

Общая картина по миллионникам

Сервис "Яндекс Аренда" подвел итоги февраля. Средняя ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках упала на 1,2 процента. Теперь она держится на уровне 34 тысяч рублей в месяц.

Такие колебания типичны для зимы. Меньше переездов, больше пустующих квартир. Арендаторы получают передышку перед летним пиком.

Данные охватывают медианные цены. Они отражают реальные сделки, а не объявления. Февраль показал тренд на снижение по большинству городов.

Волгоград лидирует в снижении

В Волгограде аренда подешевела сильнее всех. Ставка рухнула на 4,8 процента по сравнению с январем. Средняя цена — 25 тысяч рублей в месяц.

Город у Волги всегда реагирует быстро на спрос. Зимой желающих меньше, хозяева идут на уступки. Это дает шанс снять жилье выгоднее.

Такие цифры фиксируют за месяц. Арендаторы отмечают: теперь проще найти вариант под бюджет. Рынок оживает к марту.

Где еще подешевело заметно

Нижний Новгород показал минус 3,8 процента. Ставка дошла до 35 тысяч рублей. Самара снизилась на 3,3 процента — до 30 тысяч.

Ростов-на-Дону потерял 2,9 процента, цена — 30 тысяч. Уфа — минус 2,7 процента, итого 27 тысяч рублей. В пяти других мегаполисах ставки стояли на месте или просели максимум на процент.

Эти города следуют общему тренду. Зима давит на рынок, снижает активность. Арендаторы выигрывают от паузы.

Где ставки выросли

Только два города пошли против течения. Омск прибавил 1,5 процента — до 26 тысяч рублей. Казань — плюс 1,7 процента, цена 36 тысяч.

Рост незначительный, но заметный. Локальные факторы сыграли роль. В остальных миллионниках доминирует снижение.

Февральские данные подчеркивают разброс. Не везде рынок одинаково реагирует. Следующий месяц покажет продолжение.

"Снижение в Волгограде на 4,8 процента — результат зимнего затишья. Арендаторы должны проверять договоры на гибкость. В таких условиях хозяева чаще идут на сделку. Лето вернет цены вверх, так что пользуйтесь моментом."

Эксперт по строительству и дому Артём Кожин

FAQ

Почему аренда в Волгограде упала на 4,8 процента?
Зимой спрос снижается из-за холодов и праздников. Хозяева корректируют цены, чтобы не простаивать. Данные "Яндекс Аренда" за февраль подтверждают.

Что ждет рынок в марте?
Переездная активность вырастет. Цены могут стабилизироваться. Следите за обновлениями по городам.

В каких городах аренда подешевела сильнее всего?
Волгоград, Нижний Новгород, Самара. Ставки упали на 3-5 процентов. Остальные держатся стабильно.

Проверено экспертом: специалист по недвижимости Михаил Волков

Читайте также

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число работников на неполном дне выросло на 28 процентов на Кубани — минтруд региона 11.01.2026 в 12:59
Рабочий день сжимается: на Кубани выросло число занятых на сокращённом графике

В Краснодарском крае выросло число работников на неполном рабочем дне, но их доля в экономике региона остаётся минимальной.

Читать полностью » Учёные нашли погибших голубей у рек и ручьёв Кубани — орнитологи 11.01.2026 в 12:54
Тысячи мёртвых птиц в лесах Кубани: странная гибель голубей пугает масштабами

В Краснодарском крае учёные расследуют массовую гибель диких голубей: сотни птиц находят в лесах, а основной версией становится вспышка болезни.

Читать полностью » В аэропорту Краснодара задержали пять рейсов на вылет — ТАСС 11.01.2026 в 12:49
Самолёты не спешат взлетать: Краснодарский край столкнулся с волной задержек

В аэропортах Краснодарского края задерживаются десятки рейсов: сильнее всего сбои затронули Сочи и международные направления.

Читать полностью » В Краснодарском крае ожидается ветер до 35 м с 11 января — синоптики 11.01.2026 в 12:45
Ветер до ураганных значений и метели стеной: регион входит в зону жёсткой непогоды

Краснодарский край накроет опасный шторм: ураганный ветер до 35 м/с, сильный снег, метели и риск подъёма воды в реках.

Читать полностью » В степи Крыма собирают до 500 кг лимонов в год в теплице — РИА Новости Крым 11.01.2026 в 12:37
Лимоны выросли там, где им не место: в степи Крыма создали цитрусовое чудо

В степном Крыму фермерская семья уже почти 30 лет выращивает лимоны без химии, собирая урожай зимой и продавая плоды прямо с трассы.

Читать полностью » Прокуратура Крыма подала иск к ООО Экострой на 48 млн рублей — прокуратура Крыма 11.01.2026 в 12:32
Десятки миллионов под угрозой: крымские свалки привели подрядчика в суд другого региона

Прокуратура Крыма требует через суд более 48 млн рублей с подрядчика по рекультивации свалок, находящегося в стадии банкротства.

Читать полностью » МЧС ликвидировало семь техногенных пожаров за сутки в Крыму — МЧС Крыма 11.01.2026 в 12:26
Огонь в домах и вызовы в горах: экстренные службы Крыма работали без пауз

За сутки в Крыму спасатели ликвидировали семь пожаров, выезжали на ДТП и помогли туристам, застрявшим на горном маршруте под Ялтой.

Читать полностью » 94% туристов повторно выбирают отдых в Крыму — глава комитета Тихончук 10.01.2026 в 11:43
Пляжи отошли на второй план: Крым превращается в круглогодичную здравницу

Оздоровительный туризм, возвратные гости и новые маршруты формируют устойчивый рост курортной отрасли Крыма в 2025 году.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Под снегом не простаивают, а ждут часа: раскрыто состояние машин скорой помощи в Екатеринбурге
СЗФО
Красный глаз маскируется под зуд: ученые НовГУ объяснили, как отличить обычную аллергию от опасной инфекции
ЮФО
Дорожный капкан закроется в полночь: новые запреты на парковку изменят жизнь ростовских водителей
ЦФО
Чужие грехи за печать в паспорте: костромичка записала случайных мигрантов в отцы своим детям
ЦФО
Плодородие смывается водой: липецкая прокуратура взыскивает миллионы с тепличного овощевода за сброс стоков на поля
Еда
Ледяные иглы вместо кипятка: один хитрый способ делает капустные листья нежнее шелка
Красота и здоровье
Устали от неработающих шампуней? Пора избавиться от 6 опасных средств, которые портят волосы
Недвижимость
Техника больше не портит уют: пять способов превратить пустую панель телевизора в стильный декор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet