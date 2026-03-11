Волгоградский маневр: стоимость аренды жилья в городе у Волги совершила резкое пике вниз

В Волгограде в январе хозяева однушек держали цену на 27 тысяч рублей, а в феврале вдруг сбросили до 25 тысяч. Парень из знакомых перезванивает: теперь на еду и Волгу больше остается, а не только на коммуналку. По всем миллионникам аренда долгосрочная просела на 1,2 процента, средняя цена — 34 тысячи в месяц. Сервис "Яндекс Аренда" фиксирует такие цифры к концу февраля. В жару лета спрос взлетит, но пока зима диктует свои правила — меньше желающих переезжать, и рынок дышит свободнее.

"Рынок аренды в миллионниках всегда чувствителен к сезону. Зимой спрос падает, люди реже меняют жилье из-за морозов и праздников. В Волгограде минус 4,8 процента — это сигнал для арендаторов: пора договариваться о скидках. Хозяевам стоит готовиться к весне, когда конкуренция вырастет" Специалист по недвижимости Михаил Волков

Общая картина по миллионникам

Сервис "Яндекс Аренда" подвел итоги февраля. Средняя ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках упала на 1,2 процента. Теперь она держится на уровне 34 тысяч рублей в месяц.

Такие колебания типичны для зимы. Меньше переездов, больше пустующих квартир. Арендаторы получают передышку перед летним пиком.

Данные охватывают медианные цены. Они отражают реальные сделки, а не объявления. Февраль показал тренд на снижение по большинству городов.

Волгоград лидирует в снижении

В Волгограде аренда подешевела сильнее всех. Ставка рухнула на 4,8 процента по сравнению с январем. Средняя цена — 25 тысяч рублей в месяц.

Город у Волги всегда реагирует быстро на спрос. Зимой желающих меньше, хозяева идут на уступки. Это дает шанс снять жилье выгоднее.

Такие цифры фиксируют за месяц. Арендаторы отмечают: теперь проще найти вариант под бюджет. Рынок оживает к марту.

Где еще подешевело заметно

Нижний Новгород показал минус 3,8 процента. Ставка дошла до 35 тысяч рублей. Самара снизилась на 3,3 процента — до 30 тысяч.

Ростов-на-Дону потерял 2,9 процента, цена — 30 тысяч. Уфа — минус 2,7 процента, итого 27 тысяч рублей. В пяти других мегаполисах ставки стояли на месте или просели максимум на процент.

Эти города следуют общему тренду. Зима давит на рынок, снижает активность. Арендаторы выигрывают от паузы.

Где ставки выросли

Только два города пошли против течения. Омск прибавил 1,5 процента — до 26 тысяч рублей. Казань — плюс 1,7 процента, цена 36 тысяч.

Рост незначительный, но заметный. Локальные факторы сыграли роль. В остальных миллионниках доминирует снижение.

Февральские данные подчеркивают разброс. Не везде рынок одинаково реагирует. Следующий месяц покажет продолжение.

"Снижение в Волгограде на 4,8 процента — результат зимнего затишья. Арендаторы должны проверять договоры на гибкость. В таких условиях хозяева чаще идут на сделку. Лето вернет цены вверх, так что пользуйтесь моментом." Эксперт по строительству и дому Артём Кожин

FAQ

Почему аренда в Волгограде упала на 4,8 процента?

Зимой спрос снижается из-за холодов и праздников. Хозяева корректируют цены, чтобы не простаивать. Данные "Яндекс Аренда" за февраль подтверждают.

Что ждет рынок в марте?

Переездная активность вырастет. Цены могут стабилизироваться. Следите за обновлениями по городам.

В каких городах аренда подешевела сильнее всего?

Волгоград, Нижний Новгород, Самара. Ставки упали на 3-5 процентов. Остальные держатся стабильно.

